После моей статьи про корейские моторы СОЛЯРИС и РИО, когда я сказал — что они просты и надежны. Многие мне стали писать — да что ты говоришь, это не так, в этих моторах (почти на всех) есть задиры блока цилиндров, а также почти поголовно проворачивает вкладыши коленчатого вала! Многие меня стали спрашивать, а действительно ли это так, ведь сейчас в интернете есть ролики, которые это подтверждают. Сегодня я решил выложить расследование на эту тему, как обычно будет и видео версия в конце …

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Начну с того что я не отказываюсь от своих слов, и сейчас считаю что моторы 1,4 и 1,6 литра одни из самых надежных в нашей стране (да и скорее во всем мире). И те кто пишут, что все корейские моторы «г.вно», просто либо не знают о чем пишут, либо вообще ходят пешком и лишь бы повод покричать в комментариях.

Такие разные моторы

Небольшой ликбез, сейчас на Корейские машины ставится достаточно большая линейка агрегатов, начинается все это с 1,0 литра, далее 1,2 – 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,3 – 3,5 – 2,0(ТУРБО) + дизельные агрегаты и в большей степени проблем с ними просто нет.

А 1,4-1,6 вообще как я считаю «неснашиваемые», устанавливаются сейчас на РИО и СОЛИРИС, а именно эти машины используются В ОСНОВНОМ в такси во многих городах. И так пробеги далеко за 300 – 400 000 км и проблем нет (я не говорю, вообще нет, но их настолько мало от общего количества авто)

Также нет проблем с многими агрегатами в цепочке, НО были проблемы с моторами 2,0 и 2,4 литра. И зачастую это действительно были задиры и «провороты» вкладышей. Об этом сейчас подробно.

Двигатель 2,4 литра

ИТАК, начнем с самого простого, а именно с силовых агрегатов 2,4 литра – И ЕГО ПРОБЛЕМ! Аббревиатура G4KE (G4KJ), устанавливался на OPTIMA, CORENTO, SORENTO PRIME, SONATA, SANTA FE, GRAND SANTA FE. Проблем с задирами у него не было, это может быть по разным причинам, многие сходятся в том что:

Сейчас у современных моторов зачастую идет непосредственный впрыск топлива , это косвенно может охлаждать поршни.

, это косвенно может охлаждать поршни. На некоторых моторах шел радиатор охлаждения масла

Ход поршня здесь больше, это также могло повлиять на отвод тепла

Сейчас точно никто не знает, почему такое происходит, но задирами они действительно не страдают.

Проблема у этих моторов была другая. У НИХ ПРОВОРАЧИВАЛО ВКЛАДЫШИ коленчатого вала, примерно на 100 000 км. Причем проворачивало именно шатунные, коренные ходили без проблем. Не сказать, что проблема была массовая, но достаточная чтобы поднялась небольшая шумиха. Если верить статистике машин в нашей стране то с двигателем 2,4 литра (если сложить все авто KIA и HYUNDAI), с 2010 примерно по 2016 год было продано около 500 000 автомобилей, и проблема с вкладышами только у 0,5 – 1% машин

НО УЖЕ С НАЧАЛА 2016 года эта проблема была успешно решена. А в США и самой Кореи, была большая отзывная компания, которая только в первой волне затронула 150 000 автомобилей, а вообще обновили около 500 000 экземпляров

Что было сделано:

Проворачивание вкладышей происходило из-за преждевременного их износа. Как определи — некачественного материала. Вкладыши обновили. Сейчас с ними проблем быть не должно.

НА машинах с 2016 года, по некоторым данным идут более производительные масляные насосы, что позволило лучше смазывать вкладыши

НУ и была немного пересмотрена сама конструкция шатуна.

В итоге у автомобилей с 2016 года, проблем с проворачиванием вкладышей просто нет. Если задумаетесь брать авто с мотором 2,4 литра можно смело это делать. Он запросто отходит весь свой ресурс.

Сейчас такие моторы устанавливаются на большое количество автомобилей, с 2018 года начали ставить на TUCSON, значит скоро будет и на SPORTAGE

Двигатель 2,0 литра

В основном это двигатели G4KD, G4NA, G4ND, устанавливаются на автомобили KIA (OPTIMA, SPORTAGE, с 2018 года SOUL), HYUNDAI (CRETA, TUCSON, SONATA, I40) — «проворотом» вкладышей не страдали. От слова вообще!

НО у них была другая проблема, а именно задиры блока цилиндров. Опять же проявляется она не на всех машинах, а только на ограниченном числе (по статистике это опять не больше 0,5% от всей кучи проданных авто).

Как обычно это происходит: — в интервале пробегов 80 – 120 000 км, появляется сторонний стук в двигателе. Многие начинают менять цепь, либо толкатели, но это не помогает. А суть здесь в другом — изнашиваются стеки блока цилиндров, на них появляются задиры (износы), также они проявляются на «юбке» поршня. И поршень начинает как бы «люфтить» внутри мотора, вот вам и стук.

НО что самое интересное — в таком положении машина может ходить еще очень долго, скажем 100 000 км. Хотя этот стук и очень сильно напрягает.

Почему это происходит? Есть несколько гипотез:

Поршень перегревается и от этого может излишне расширяться, вот вам и задиры

Поршень «таблеточный», то есть узкий и малый (сейчас такие устанавливаются почти на все моторы, и VOLKSWAGEN, и TOYOTA, и KIA и т.д.). Кольца у него тонкие, юбка также небольшая, и он просто не так эффективно отводит тепло в стенки блока цилиндров

Короткий ход поршня

Все это со временем происходит к развитию задиров на стенках блока цилиндров, причем сильных. НО стоит отметить — износ блока присутствует на многих авто, начиная от КАМРИ, заканчивая нашими ВАЗ, все это из-за малых таблеточных поршней.

НО начиная с 2017 года, КАК Я СЧИТАЮ, проблема была решена. Сейчас в блок этих двигателей внизу под поршнями устанавливают масленые форсунки. Они распыляют масло на дно поршня, охлаждая его. Снимается примерно 20% температуры.

В интернете есть видео о агрегатах 2,0 литра, которые стоят на машинах сделанных именно в Корее, и они с завода работают на газу, так вот у них стоят такие форсунки уже с 2011 года и такие машины в такси выходят по 900 000 км!

Если подвести итог, если у вас в моторе стоят форсунки, то можно спать спокойно – ходить будет долго.

Вот только такой риторический вопрос – почему раньше то, не устанавливали?

Еще один момент, форсунки начали ставить именно с 2017 года (и то сразу не на все авто), и как я считаю на такие популярные машины как HYUNDAI CRETA, чтобы (как я понимаю) исключить вообще все проблемы с задирами (прямо вот на корню). Потом они перекочевали на все авто, даже на моторы 2,4 литра сейчас устанавливают — то есть полная перестраховка!

Но как узнать есть ли они на вашем силовом агрегате или нет?

Как узнать стоят ли форсунки?

Конечно, можно попытаться залезть в поддон мотора, лично я пытался пройти эндоскопом для смартфона, но у меня ничего не получилось (в поддоне стоит противоотливная платина, именно она и мешает). НУ не снимать же картер!

Есть еще один метод, который на 100% расскажет, есть ли они или нет:

Нужно подойти к инженеру по гарантии, с VIN своего авто

У них есть специальный каталог (мануал), как хотите его называйте, пусть он забьет туда ваш VIN

В нем ваш двигатель в разобранном состоянии и практически на всех моторах как бы указывается, что форсунка ЕСТЬ!

НО не всегда это правильно. Форсунка есть только в том случае, если она так сказать «БЬЕТСЯ» по каталогу. То есть вы физически можете на нее нажать, и она откроется как запчасть. Если она не открывается, значит, ее просто нет! Подробно про это будет в видео версии

Должна открыться в отдельном окне

Таким образом вы сможете пробить свой новый или старый авто.

Знаю, что много вопросов будет про ХЕНДАЙ КРЕТУ — так вот (насколько я знаю), в ней во всех авто (всех годов) такие форсунки стоят.

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключение хочется сказать, никто не идеален «под луной», но радует то, что такие косяки исправляются. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.