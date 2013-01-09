Тема не новая, однако она до сих пор живет — дело в том что зимой некоторые водители закрывают радиатор автомобиля картонкой или другими утеплителями. Сейчас их кстати продается достаточно большое количество. Для матерых водителей это совершенно понятный процесс, но вот для новичков – у них возникает много вопросов. Хотя ответ банален. Собственно мои читатели задавали мне несколько таких вопросов, поэтому решил написать статью. Будет интересно, так что читайте …

зачем закрывают радиатор автомобиля


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Чисто физически это выглядит так – между декоративной решеткой радиатора и собственно самим радиатором, устанавливают картонку или другие материалы которые не продуваются. Кстати могут закрыть и саму решетку, это также не редкость, самое главное — чтобы поток набегающего воздуха не проходил во внутрь. Но для чего это делают? Какая задача? Здесь все банально. Идет это еще с древних авто.

Про первые системы охлаждения

Не буду говорить за все машины, но еще 20 — 30 лет назад система охлаждения радиаторов была совершенно другая. ДА и сами машины были реально другие, не было кучи электроники, кучи датчиков, не было такого понятия как ЭБУ. А многие функции выполнялись механически вот и охлаждение радиатора автомобиля происходило благодаря ременной передачи от коленчатого вала двигателя. То есть был ремень который постоянно крутил вентилятор, который охлаждал радиатор. И чем быстрее были обороты двигателя – тем сильнее охлаждался радиатор автомобиля.

ременная передача

Как то остановить такую ременную передачу вы не могли (это позже были придуманы вискомуфты которые могли снизить обороты), но изначально вентилятор всегда крутился вместе с мотором

НО как показала практика такое охлаждение не всегда достаточно, а иногда и вредно. С одной стороны в жаркий период времени лишнее охлаждение никогда не помешает, но механическая связь выходила на максимум лишь только тогда когда обороты силового агрегата были высокие! А при таком вращении мотор очень сильно разогревался, так что при холостых, не мог эффективно охладится. Одно дело если вы едите по трассе и набегающий воздух может обдуть радиатор, но совершенно другое дело, если вы находитесь в пробке! ДА, раньше летом, было не редкостью когда моторы кипели.

Зимний период времени с таким охлаждением также был кране не удобен! Все дело в том, что вентилятор постоянно крутится, создавая набегающие потоки воздуха на радиатор, даже в -25, -35 градусов! А ведь в такой мороз разогреть автомобиль даже с выключенным вентилятором крайне сложно, а теперь представьте, если вы еще и двигаетесь на авто, то есть машина охлаждается набегающими потоками воздуха! Вот поэтому изначально стали закрывать радиатор картонкой или еще чем другим, чтобы охлаждение хотя бы с одной стороны не проходило.

закрытый

Современные системы охлаждения и «картонка»

Сейчас совершенно другие авто и другие системы охлаждения. Как мы все с вами знаем, сейчас нет жесткой связи двигателя с вентилятором охлаждения – сейчас это электрическая система. За его включением наблюдает термостат, специальный прибор который включает охлаждение при определенной температуре.

Хочется отметить, что такая система крайне эффективная и продуктивная, во всем температурном диапазоне, от минусовых до плюсовых температур.

Такой электрический вентилятор включается сразу на высоких оборотах, когда температура доходит 92 – 95 градусов он включается и буквально за несколько минут снижает температуру до 85 – 90 градусов, даже в жаркую погоду, даже в пробках. В итоге, машины в городских условиях практически не кипят (конечно, если за бортом не + 50 градусов).

электрический вентилятор

Зимний период времени, вентилятор может вообще не включаться, ведь разогреть авто до 95 градусов при морозе в – 35 градусов «за бортом» очень сложно. Поэтому современные машины быстрее и эффективнее прогреваются.

Но закрывают ли радиатор в современных авто? В принципе можно это делать, а можно и не делать, ошибки тут не будет. Нужно учитывать зимние температуры вашего региона. Если у вас средняя температура держится около – 5, — 10 градусов, я думаю закрывать не нужно, чтобы не перегреть мотор. А вот если постоянно держится в районе – 20, — 30 градусов закрыть можно, я бы сказал даже нужно. Так автомобиль будет быстрее прогреваться.

картонка на новом двигателе

На современных автомобилях, нет крайне необходимости закрывать радиатор автомобиля, все же здесь датчики, которые не включают вентилятор в зимний период времени. Однако если температуры у вас в регионе кране низкие, то закрыть стоит, я бы даже сказал больше – утепляйте полностью двигатель и правильно его прогревайте перед поездкой.

Закрытый радиатор

Собственно это вся информация. Однако вам стоит помнить – как только температура начинает расти, то картонку нужно срочно убирать! Иначе просто перегреть свой силовой агрегат.

На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.