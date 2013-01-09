Тема не новая, однако она до сих пор живет — дело в том что зимой некоторые водители закрывают радиатор автомобиля картонкой или другими утеплителями. Сейчас их кстати продается достаточно большое количество. Для матерых водителей это совершенно понятный процесс, но вот для новичков – у них возникает много вопросов. Хотя ответ банален. Собственно мои читатели задавали мне несколько таких вопросов, поэтому решил написать статью. Будет интересно, так что читайте …

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Чисто физически это выглядит так – между декоративной решеткой радиатора и собственно самим радиатором, устанавливают картонку или другие материалы которые не продуваются. Кстати могут закрыть и саму решетку, это также не редкость, самое главное — чтобы поток набегающего воздуха не проходил во внутрь. Но для чего это делают? Какая задача? Здесь все банально. Идет это еще с древних авто.

Про первые системы охлаждения

Не буду говорить за все машины, но еще 20 — 30 лет назад система охлаждения радиаторов была совершенно другая. ДА и сами машины были реально другие, не было кучи электроники, кучи датчиков, не было такого понятия как ЭБУ. А многие функции выполнялись механически вот и охлаждение радиатора автомобиля происходило благодаря ременной передачи от коленчатого вала двигателя. То есть был ремень который постоянно крутил вентилятор, который охлаждал радиатор. И чем быстрее были обороты двигателя – тем сильнее охлаждался радиатор автомобиля.

Как то остановить такую ременную передачу вы не могли (это позже были придуманы вискомуфты которые могли снизить обороты), но изначально вентилятор всегда крутился вместе с мотором

НО как показала практика такое охлаждение не всегда достаточно, а иногда и вредно. С одной стороны в жаркий период времени лишнее охлаждение никогда не помешает, но механическая связь выходила на максимум лишь только тогда когда обороты силового агрегата были высокие! А при таком вращении мотор очень сильно разогревался, так что при холостых, не мог эффективно охладится. Одно дело если вы едите по трассе и набегающий воздух может обдуть радиатор, но совершенно другое дело, если вы находитесь в пробке! ДА, раньше летом, было не редкостью когда моторы кипели.

Зимний период времени с таким охлаждением также был кране не удобен! Все дело в том, что вентилятор постоянно крутится, создавая набегающие потоки воздуха на радиатор, даже в -25, -35 градусов! А ведь в такой мороз разогреть автомобиль даже с выключенным вентилятором крайне сложно, а теперь представьте, если вы еще и двигаетесь на авто, то есть машина охлаждается набегающими потоками воздуха! Вот поэтому изначально стали закрывать радиатор картонкой или еще чем другим, чтобы охлаждение хотя бы с одной стороны не проходило.

Современные системы охлаждения и «картонка»

Сейчас совершенно другие авто и другие системы охлаждения. Как мы все с вами знаем, сейчас нет жесткой связи двигателя с вентилятором охлаждения – сейчас это электрическая система. За его включением наблюдает термостат, специальный прибор который включает охлаждение при определенной температуре.

Хочется отметить, что такая система крайне эффективная и продуктивная, во всем температурном диапазоне, от минусовых до плюсовых температур.

Такой электрический вентилятор включается сразу на высоких оборотах, когда температура доходит 92 – 95 градусов он включается и буквально за несколько минут снижает температуру до 85 – 90 градусов, даже в жаркую погоду, даже в пробках. В итоге, машины в городских условиях практически не кипят (конечно, если за бортом не + 50 градусов).

Зимний период времени, вентилятор может вообще не включаться, ведь разогреть авто до 95 градусов при морозе в – 35 градусов «за бортом» очень сложно. Поэтому современные машины быстрее и эффективнее прогреваются.

Но закрывают ли радиатор в современных авто? В принципе можно это делать, а можно и не делать, ошибки тут не будет. Нужно учитывать зимние температуры вашего региона. Если у вас средняя температура держится около – 5, — 10 градусов, я думаю закрывать не нужно, чтобы не перегреть мотор. А вот если постоянно держится в районе – 20, — 30 градусов закрыть можно, я бы сказал даже нужно. Так автомобиль будет быстрее прогреваться.

На современных автомобилях, нет крайне необходимости закрывать радиатор автомобиля, все же здесь датчики, которые не включают вентилятор в зимний период времени. Однако если температуры у вас в регионе кране низкие, то закрыть стоит, я бы даже сказал больше – утепляйте полностью двигатель и правильно его прогревайте перед поездкой.

Собственно это вся информация. Однако вам стоит помнить – как только температура начинает расти, то картонку нужно срочно убирать! Иначе просто перегреть свой силовой агрегат.

На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.