Удалил катализатор – вырос расход МАСЛА! Почему? Подробно + видео

Не так давно я писал статью и снимал видео — почему может вырасти расход топлива, после выбивания катализатора. НО на моем канале, да и в письмах тоже, многие мне написали, что про топливо то все понятно, это одно, а вот у многих растет расход масла! Причем даже на новых моторах, на которых пробеги условно 3000 – 5000 км. Причем «задиров» и какого-то износа не них не замечено! Так в чем же дело. Как обычно будет текстовая версия + видео …

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В начале статьи, мне хочется, как бы немного излечить «КАТАЛИЗАТОРОБОЗНЬ». У многих владельцев даже новых машин, чешутся руки их убрать, и кататься без него! Всему виной то, что на некоторых марках они могут рассыпаться и все это засасывается в цилиндры, а дальше здравствуй задиры. НО ДРУЗЬЯ, у вас же есть гарантия, как минимум 3 или даже 5 лет и 100 – 150 000 км пробега. Если вы не заливаете никакую «ЛЕВУХУ» в бак, тогда бояться, в 95% из 100 — нечего!

НУ а мы сегодня поговорим уже о тех, что это совершил и столкнулся с неприятной ситуацией, МАСЛОЖОРОМ, да не просто на примерно 1 – 2 литра на 10 000 км, очень не приятно.

Причина №1 – ПРОБЕГ

Может быть, у вас уже 150 – 250 000 км и расход масла началось проявляться еще перед выбиванием катализатора! Тогда когда вы его выбили, то чудес не произойдет, расход будет и скорее всего он станет больше.

Особенно если у вас уже есть задиры, то выбиванием тут не помочь!

Тут нужно ремонтировать, точить или «гильзовать» блок, подбирать новые поршни и т.д.

Причина №2 – ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ДВИГАТЕЛЯ

Постараюсь объяснить простыми словами, подробнее будет только на видео внизу. Смотрите сейчас современные катализаторы идут в выпускном коллекторе (и называется это все «КАТКОЛЛЕКТОР»), сделано это для того, чтобы он быстрее прогревался и выходит на свою мощность по отчистке отработанных газов.

Вырвавшиеся отработанные газы, встречаются с поверхностью и не проходят через него быстро, они как бы немного задерживаются, создается как бы противодавление, примерно в 0,5 кг/см2

Таким образом, противодавление + горячие газы (которые только что вышли из мотора) + разогрев катализатора, разогревают не только сам двигатель, но и газы внутри камеры сгорания. Точнее будет правильно сказать, что не идет такой быстрой «продувки» при перекрытии клапанов.

Соответственно существует определенное тепловое расширение, как блока, так и поршня и самое главное колец двигателя (маслосъемного и компрессионных).

Когда мы выбиваем катализатор, тогда никаких препятствий – НЕТ! Также нет и «противодавления», продувка намного увеличивается, потому как при перекрытии клапанов во впускной коллектор свежая воздушно-топливная смесь начинает засасываться намного сильнее.

Также нет и той температуры, которая была с катколлектором, соответственно температура падает, может увеличиваться тепловой зазор между стенкой и блоком цилиндров. Маслосъемное кольцо, не снимает полностью масло и то сгорает в камере сгорания. Надеюсь я понятно объясняю.

Причина №3 – КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ

Про них я уже рассказывал в этой статье, сейчас есть специальная система картерных газов, то есть они не выходят наружу (в атмосферу), а остаются внутри. Регулирует давление специальный клапан (КРКГ или PCV).

Так вот он подает газы после дроссельной заслонки, и они со вновь поступающей смесью сгорают в цилиндрах. НО когда мы удаляем катализатор, тогда на впуске возрастает давление, то есть новая смесь входит намного сильнее, а если дроссельная заслонка закрывается (бросили педаль газа), тогда на впуске вообще создается «дикое разряжение».

Клапан может не справляться и масло, вместе с газами, просто может засасываться во впускной коллектор.

То есть неправильная работа система картерных газов, из-за того что нет подпора от катализатора.

Что делать?

Лично мне видится одно правильное решение, установить ремонтный катализатор. Его можно вварить как в катколлектор, так и в магистраль под автомобилем.

Однако именно в катколлекторе, он будет работать правильно, создавать нужную температуру, а также противодавление.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

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