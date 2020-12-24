ТОП 5 масел – по защите от подделки. Подробно + видео версия

Как я уже много раз говорил – «я не советую масла». Потому как сегодня этот бренд был хороший и классный, а завтра его стали подделывать и он «скатился». Именно из-за большого числа подделок, даже нормальная смазка может терять свою репутацию. А подделок реально много, особенно в некоторых странах восточной Европы, да и в России хватает. Производители «бьются» чтобы защитить свой продукт, но не всегда это получается. Не работает сейчас просто качественная этикетка, или какая-то красивая крышка, защита должна быть в комплексе. Сегодня я постараюсь подобрать, на мой взгляд ТОП 5 МАСЕЛ, которые имеют защиту, как на канистре, как и на этикетке. Есть большая вероятность, что вы купите ОРИГИНАЛ…

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Для начала пару слов — чем же так плох «контрафакт»? Если можно так сказать всем! Ведь поддельное масло никто не тестирует, не проверяет на вязкость, пакеты присадок и т.д. Банально в канистры может попасть уже отработанная, но очищенная специальным методом жидкость. Защиты и смазки мотора ноль, ну или почти ноль. Соответственно он может легко и просто дать клина. Причем зачастую используются ОЧЕНЬ качественные канистры, пробки и этикетки, сделанные под оригинал. Тема это обширная, но я просто хочу вам дать понять что контрафакт – ЭТО РЕАЛЬНО ПЛОХО и с этим нужно бороться.

Еще друзья один момент — я вам расскажу про защиту лишь на некоторых брендах (все перечислить невозможно), я просто хочу вам дать понять, какие уровни защиты сейчас существуют.

МЕСТО #5 ЛУКОЙЛ и ШЕЛЛ

Почему именно эти масла на пятом месте нашего ТОПА? Просто у них один уровень серьезной защиты + лайфхак (дальше поймете). В принципе они неплохи и ими пользуются многие мои читатели и подписчики

Для начала про лайфхак – у каждого из этих производителей, есть свои специализированные сети заправок и у ЛУКОЙЛА, и у ШЕЛЛА (также есть куча других производителей). Так вот, они там продают и свои масла, конечно контрафакт и туда может попасть, но вероятность такого намного меньше. У меня есть знакомый, он покупает только на заправках, один из таких брендов. Еще никогда никаких проблем не было

Теперь про защитные элементы на канистре. Минус в том, что они достаточно легко подделываются.

ЛУКОЙЛ имеет вплавляемую этикетку, термо-маркировку, а также QR-код на сайте. Минус в том, что он в открытом доступе, его легко скопировать и далее нанести на поддельную канистру. Также проверки могут проходить по многу раз.

ШЕЛЛ есть специальный проверочный код на этикетке, которая наклеена на крышке. Недостаток защиты в том, что на сайте при проверке кода не сообщается, сколько раз был проверен этот код.

Есть возможность напечатать на подделке код с реальной канистры, и он будет легко проходить проверку на сайте.

МЕСТО #4 TOTAL

Здесь уже два уровня защиты и они сложнее, чем у предыдущих производителей по нашему ТОПУ. НО элементы на канистре, такие как пробки и этикетки достаточно легко подделываются.

Первый — QR-код на этикетке, который вас отсылает на приложение.

Второй – нужно установить приложение на телефон и поймать QR-код и отражение вспышки от этикетки на экране (делается на расстоянии в 15 см). Приложение обозначит подделка у вас или оригинал. Уж не знаю, что оно там проверяет, но мне кажется и код, и «вспышка» могут относительно легко быть скопированы – приложение определит копию как оригинал. Возможно, у приложения есть лимиты проверок, но невозможно представить, сколько их – ведь оригинальный код могут проверять по многу раз.

В защиту хочу сказать, что здесь уже появляется «вспышка» на этикетке, запомните — чем сложнее продукт, тем меньше желания у преступников с ним связываться

МЕСТО #3 MOBIL 1

Здесь появляются три степени защиты канистры. Видно, что компания над этим думает, итак:

Первое – это код для проверки на сайте.

Второе – это QR код (если наведете смартфон, вас перебрасывает на сайт производителя),

Третье — выпуклые точки на специальном коде. Недостаток в том, что вся информация напечатана в открытом виде, также при проверке на сайте не сообщается сколько раз код проходил проверку. Есть возможность напечатать на подделке код с реальной канистры, и он будет проходить проверку на сайте. Заслуженное третье место в ТОП5

МЕСТО #2 CASTROL

С этого места «ТОПА», идет уже более сложная проверка упаковки, которая дает практически 99 — 100% результат

Компания CASTROL, разработала специальный алгоритм для проверки своих канистр.

Первое — секретный код под защитным слоем, который проверяется один раз на сайте компании (реально один раз это ОЧЕНЬ хорошо).

Второе — лазерное нанесение номера партии.

Третье — объемный логотип на крышке, а также защитное кольцо с логотипом.

Четвертое — голограмма на этикетке.

Как видите все достаточно неплохо и уровней защиты здесь много. НО все можно подделать, и крышку и кольцо и голограмму. Кроме, защитного кода! НУ и помним если защита сложная, то связываться и подделывать, скорее всего не будут. Однозначно CASTROL заслуживает второе место.

МЕСТО #1 RAVENOL

Ну и компания, которая реально «запарилась» над защитой своей продукции, и занимает первое место в «ТОП 5», это RAVENOL. Есть 5 уровней сложной защиты продукции, такого нет ни у одного производителя

Первое — многослойная голограмма, расположена в левом нижнем углу. При наклоне под разными углами вы увидите различные ряды надписей RAVENOL. Голограмма вплавлена в бумагу и при проведении пальцами по поверхности ее края не должны ощущаться.

Второе — каждая канистра оснащена уникальной, запатентованной трехкомпонентной пробкой. Эта пробка изготовлена технологией вплавления пластиков разных цветов, на дорогостоящем оборудовании, которое есть только на заводе в Германии. При открывании, эта пробка до конца не вернется обратно. Подделать ее можно, но очень сложно, поэтому скорее всего связываться с ней не будут

Третье — на лицевой этикетке, прямо под логотипом RAVENOL, расположены невидимые водяные знаки, которые светятся под ультрафиолетовым светом, как это сделано на банкнотах.

Четвертое — на оборотной стороне канистры наклеена многослойная этикетка с описанием продукта на разных языках. Этикетка должна легко отклеиваться и не оставлять следов краски на противоположной стороне.

Пятое — ну самое главное, интеллектуальная система защиты с помощью скрытых зашифрованных одноразовых кодов, размещенные под защитным слоем на задней стороне канистры. Подделать эти коды невозможно! И еще раз они одноразовые. Причем их два — верхний код предназначен для «продавца», а нижний для «покупателя». Как становится понятно, они проверяются на сайте производителя

Изучайте бренды масел, которые вы хотите купить, смотрите, сколько степеней защиты на их упаковке, есть ли одноразовые скрытые коды, они должны проверяться один раз, не БОЛЕЕ ТОГО! Тогда есть большая вероятность купить оригинал

Сейчас видео версия, смотрим

В заключении я хочу сказать, что скоро все производители придут к одноразовым кодам и сложным системам защиты масел (это лично мое мнение). НО пока есть такие производители, которые не парятся над защитой, например MOTUL и Liqiui Moly, чему подпольные дельцы реально рады. Другим способом контрафакт не победить, ибо это ОЧЕНЬ большие деньги. Я думаю, информация была для вас полезна — если понравилось, поддерживаем материалы, пишем комментарии – где, как и какое масло, вы проверяете. А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР