Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

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Очень часто мне приходится спорить с водителями и объяснять что масло, которое темнеет в двигателе при работе — это хорошо, так и должно быть. В ответ я иногда вижу непонимание, многие почему-то считают, что если смазка осталась чистая на весь срок эксплуатации, ну скажем 10 – 15 000 км пробега, это реально хорошо! Этой фирмы нужно брать еще раз. Остановитесь, почитайте этот материал и посмотрите видео в конце …
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Моторное масло, это многофункциональная жидкость, которая буквально уберегает и продлевает ресурс вашему двигателю. Как говорил мой покойный дед – «если бы у нас на ЗИЛАХ была бы такая смазка (синтетическая)», то мы бы не делали им каждый год капитальный ремонт
Все функция можно насчитать 4 штуки:
Именно эти 4 параметра постоянно улучшаются производителями, и тут не только дело в смазке, а в других функциях в одинаковой пропорции
Конечно хорошо, и ни капли не плохо! Это его работа, если можно так выразиться.
Как это происходит? Вы меняете масло по регламенту, то есть раз в 10 – 15 000 километров, и если вы катаетесь на бензине, оно остается прозрачным примерно до 3000 км пробега, далее оно начинает темнеть.
Просто весь нагар, вся грязь, которая образуется при работе мотора, начинает в нем накапливаться и чем больше пробег, тем больше оно становится темным. Просто оно работает, выполняет свои функции
Поэтому вам и декларирует дилер замену в определенный пробег (10 – 15000 км), если этого не сделать, то грязь уже не будет впитываться маслом (оно станет категорически черным), а начнет оседать на стенках блока, двигатель постепенно начнет зарастать грязью
НА своем опыте я встречал это крайне редко, но такое бывало.
Например – катаетесь вы, скажем 8000 км, а масло как было чистое – пречистое, прям прозрачное, такое и осталось
О чем это говорит? ДА просто оно не работает должным образом, возможно, оно смазывает основные пары трения (потому как если бы не смазывало, мотор давно бы заклинило), но оно не моет и не задерживает в себе шлам и грязь! Скорее всего, это «дело» оседает на стенках блока цилиндров, поршнях, кольцах и т.д.
Лично я бы второй раз такое масло не купил бы, ни за что!
Однако стоит отметить, что моторная смазка может темнеть с разной скоростью в зависимости от топлива, на чем вы передвигаетесь
ДИЗЕЛЬ – темнеет быстрее всех, примерно 2000 – 3000 км, все потому что в дизеле содержится много серы, которая как раз должна удерживаться моторным маслом, то есть моющие способности должны быть намного выше.
БЕНЗИН – здесь интервал примерно 3000 – 4000 км, все же бензиновая смесь, содержит меньше серы
ГАЗ – вот тут интервал может быть от 4000 и даже до 6000 км. Лично сам встречал человека, который менял масло в двигателе (на газу) примерно через 5000 км, и оно сливалось еще достаточно прозрачным. Все потому что ГАЗ, намного чище, чем остальные типы топлива, серы там минимум, поэтому нагара получается в разы меньше. То есть мыть мотор изнутри просто легче
Так что если катаетесь на ПРОПАНЕ, МЕТАНЕ и прочем ГАЗОМОТОРНОМ топливе, то не стоит пугаться прозрачности при 4000 – 5000 км
Бывают случаи, когда моторное масло темнее буквально через 100 – 200 км пробега. Это тоже не нормально, по нескольким причинам:
Еще раз стоит запомнить, нормальная смазка будет темнеть (при использовании БЕНЗИНА), примерно при 3000 км пробега.
Сейчас видео версия, смотрим
НА этом я заканчиваю, смотрите какого цвета у вас смазывающая жидкость на щупе, ведь смотреть нужно не только уровень, но и цвет. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР
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