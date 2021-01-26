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Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

Очень часто мне приходится спорить с водителями и объяснять что масло, которое темнеет в двигателе при работе — это хорошо, так и должно быть. В ответ я иногда вижу непонимание, многие почему-то считают, что если смазка осталась чистая на весь срок эксплуатации, ну скажем 10 – 15 000 км пробега, это реально хорошо! Этой фирмы нужно брать еще раз. Остановитесь, почитайте этот материал и посмотрите видео в конце …

Темнеет масло в двигателе


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Моторное масло, это многофункциональная жидкость, которая буквально уберегает и продлевает ресурс вашему двигателю. Как говорил мой покойный дед – «если бы у нас на ЗИЛАХ была бы такая смазка (синтетическая)», то мы бы не делали им каждый год капитальный ремонт

Какие функции масла в моторе?

Все функция можно насчитать 4 штуки:

  • Это смазка мотора. Думаю здесь пояснять не нужно, чем выше класс этой жидкости (синтетика, полусинтетика, минералка), тем лучше происходит скольжение на парах трения
  • Охлаждение. Наверное, сейчас многие удивятся, но это действительно так. Зачастую шатуны буквально купаются в масле, таким образом, излишняя температура уходит. Также есть специальные маслофорсунки, они впрыскивают поток смазывающей жидкости в днище поршня, таким образом, убирая от 30 до 50 градусов Цельсия

Маслофорсунка - что это такое

  • Мойка двигателя внутри. При работе мотора (а у нас там происходит процесс сгорания топлива), выделяется различного рода грязь и шлам, если его не задерживать он осядет везде где только можно, в том числе и на стенках блока, поршнях, кольцах и т.д. Так вот, масло все это дело отмывает, то есть оно облагает моющей способностью
  • Задержка шлама и грязи. Все что оно отмыло, оно не должно никуда переносить, а должно держать в себе. Причем чем дольше — тем лучше

Именно эти 4 параметра постоянно улучшаются производителями, и тут не только дело в смазке, а в других функциях в одинаковой пропорции

Темнеет масло, хорошо или плохо?

Конечно хорошо, и ни капли не плохо! Это его работа, если можно так выразиться.

Как это происходит? Вы меняете масло по регламенту, то есть раз в 10 – 15 000 километров, и если вы катаетесь на бензине, оно остается прозрачным примерно до 3000 км пробега, далее оно начинает темнеть.

Просто весь нагар, вся грязь, которая образуется при работе мотора, начинает в нем накапливаться и чем больше пробег, тем больше оно становится темным. Просто оно работает, выполняет свои функции

Масло темнеет

Поэтому вам и декларирует дилер замену в определенный пробег (10 – 15000 км), если этого не сделать, то грязь уже не будет впитываться маслом (оно станет категорически черным), а начнет оседать на стенках блока, двигатель постепенно начнет зарастать грязью

Почему чистое масло это плохо?

НА своем опыте я встречал это крайне редко, но такое бывало.

Например – катаетесь вы, скажем 8000 км, а масло как было чистое – пречистое, прям прозрачное, такое и осталось

Светлое масло

О чем это говорит? ДА просто оно не работает должным образом, возможно, оно смазывает основные пары трения (потому как если бы не смазывало, мотор давно бы заклинило), но оно не моет и не задерживает в себе шлам и грязь! Скорее всего, это «дело» оседает на стенках блока цилиндров, поршнях, кольцах и т.д.

Лично я бы второй раз такое масло не купил бы, ни за что!

Бензин, дизель и ГАЗ

Однако стоит отметить, что моторная смазка может темнеть с разной скоростью в зависимости от топлива, на чем вы передвигаетесь

ДИЗЕЛЬ – темнеет быстрее всех, примерно 2000 – 3000 км, все потому что в дизеле содержится много серы, которая как раз должна удерживаться моторным маслом, то есть моющие способности должны быть намного выше.

БЕНЗИН – здесь интервал примерно 3000 – 4000 км, все же бензиновая смесь, содержит меньше серы

ГАЗ – вот тут интервал может быть от 4000 и даже до 6000 км. Лично сам встречал человека, который менял масло в двигателе (на газу) примерно через 5000 км, и оно сливалось еще достаточно прозрачным. Все потому что ГАЗ, намного чище, чем остальные типы топлива, серы там минимум, поэтому нагара получается в разы меньше. То есть мыть мотор изнутри просто легче

ГАЗ

Так что если катаетесь на ПРОПАНЕ, МЕТАНЕ и прочем ГАЗОМОТОРНОМ топливе, то не стоит пугаться прозрачности при 4000 – 5000 км

Если темнеет очень быстро

Бывают случаи, когда моторное масло темнее буквально через 100 – 200 км пробега. Это тоже не нормально, по нескольким причинам:

  • Куча грязи и шлама внутри мотора
  • Неправильная замена. Заменили не весь объем (просто развод). Иногда бывает, что даже не меняют масляный фильтр, а он «засран». Так что следите за заменой, если такое возможно
  • Вы нарвались на подделку, срочно нужно заменить, купить другого проверенного производителя
  • Топливо низкого качества, также стоит заменить
  • Неисправны системы экологии, возможно — ЕГР, клапан рециркуляции картерных газов и т.д.

Двигатель

Еще раз стоит запомнить, нормальная смазка будет темнеть (при использовании БЕНЗИНА), примерно при 3000 км пробега.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю, смотрите какого цвета у вас смазывающая жидкость на щупе, ведь смотреть нужно не только уровень, но и цвет. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР

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