Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

Очень часто мне приходится спорить с водителями и объяснять что масло, которое темнеет в двигателе при работе — это хорошо, так и должно быть. В ответ я иногда вижу непонимание, многие почему-то считают, что если смазка осталась чистая на весь срок эксплуатации, ну скажем 10 – 15 000 км пробега, это реально хорошо! Этой фирмы нужно брать еще раз. Остановитесь, почитайте этот материал и посмотрите видео в конце …

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Моторное масло, это многофункциональная жидкость, которая буквально уберегает и продлевает ресурс вашему двигателю. Как говорил мой покойный дед – «если бы у нас на ЗИЛАХ была бы такая смазка (синтетическая)», то мы бы не делали им каждый год капитальный ремонт

Какие функции масла в моторе?

Все функция можно насчитать 4 штуки:

Это смазка мотора . Думаю здесь пояснять не нужно, чем выше класс этой жидкости (синтетика, полусинтетика, минералка), тем лучше происходит скольжение на парах трения

. Думаю здесь пояснять не нужно, чем выше класс этой жидкости (синтетика, полусинтетика, минералка), тем лучше происходит скольжение на парах трения Охлаждение. Наверное, сейчас многие удивятся, но это действительно так. Зачастую шатуны буквально купаются в масле, таким образом, излишняя температура уходит. Также есть специальные маслофорсунки, они впрыскивают поток смазывающей жидкости в днище поршня, таким образом, убирая от 30 до 50 градусов Цельсия

Мойка двигателя внутри. При работе мотора (а у нас там происходит процесс сгорания топлива), выделяется различного рода грязь и шлам, если его не задерживать он осядет везде где только можно, в том числе и на стенках блока, поршнях, кольцах и т.д. Так вот, масло все это дело отмывает, то есть оно облагает моющей способностью

При работе мотора (а у нас там происходит процесс сгорания топлива), выделяется различного рода грязь и шлам, если его не задерживать он осядет везде где только можно, в том числе и на стенках блока, поршнях, кольцах и т.д. Так вот, масло все это дело отмывает, то есть оно облагает моющей способностью Задержка шлама и грязи. Все что оно отмыло, оно не должно никуда переносить, а должно держать в себе. Причем чем дольше — тем лучше

Именно эти 4 параметра постоянно улучшаются производителями, и тут не только дело в смазке, а в других функциях в одинаковой пропорции

Темнеет масло, хорошо или плохо?

Конечно хорошо, и ни капли не плохо! Это его работа, если можно так выразиться.

Как это происходит? Вы меняете масло по регламенту, то есть раз в 10 – 15 000 километров, и если вы катаетесь на бензине, оно остается прозрачным примерно до 3000 км пробега, далее оно начинает темнеть.

Просто весь нагар, вся грязь, которая образуется при работе мотора, начинает в нем накапливаться и чем больше пробег, тем больше оно становится темным. Просто оно работает, выполняет свои функции

Поэтому вам и декларирует дилер замену в определенный пробег (10 – 15000 км), если этого не сделать, то грязь уже не будет впитываться маслом (оно станет категорически черным), а начнет оседать на стенках блока, двигатель постепенно начнет зарастать грязью

Почему чистое масло это плохо?

НА своем опыте я встречал это крайне редко, но такое бывало.

Например – катаетесь вы, скажем 8000 км, а масло как было чистое – пречистое, прям прозрачное, такое и осталось

О чем это говорит? ДА просто оно не работает должным образом, возможно, оно смазывает основные пары трения (потому как если бы не смазывало, мотор давно бы заклинило), но оно не моет и не задерживает в себе шлам и грязь! Скорее всего, это «дело» оседает на стенках блока цилиндров, поршнях, кольцах и т.д.

Лично я бы второй раз такое масло не купил бы, ни за что!

Бензин, дизель и ГАЗ

Однако стоит отметить, что моторная смазка может темнеть с разной скоростью в зависимости от топлива, на чем вы передвигаетесь

ДИЗЕЛЬ – темнеет быстрее всех, примерно 2000 – 3000 км, все потому что в дизеле содержится много серы, которая как раз должна удерживаться моторным маслом, то есть моющие способности должны быть намного выше.

БЕНЗИН – здесь интервал примерно 3000 – 4000 км, все же бензиновая смесь, содержит меньше серы

ГАЗ – вот тут интервал может быть от 4000 и даже до 6000 км. Лично сам встречал человека, который менял масло в двигателе (на газу) примерно через 5000 км, и оно сливалось еще достаточно прозрачным. Все потому что ГАЗ, намного чище, чем остальные типы топлива, серы там минимум, поэтому нагара получается в разы меньше. То есть мыть мотор изнутри просто легче

Так что если катаетесь на ПРОПАНЕ, МЕТАНЕ и прочем ГАЗОМОТОРНОМ топливе, то не стоит пугаться прозрачности при 4000 – 5000 км

Если темнеет очень быстро

Бывают случаи, когда моторное масло темнее буквально через 100 – 200 км пробега. Это тоже не нормально, по нескольким причинам:

Куча грязи и шлама внутри мотора

Неправильная замена. Заменили не весь объем (просто развод). Иногда бывает, что даже не меняют масляный фильтр, а он «засран». Так что следите за заменой, если такое возможно

Вы нарвались на подделку, срочно нужно заменить, купить другого проверенного производителя

Топливо низкого качества, также стоит заменить

Неисправны системы экологии, возможно — ЕГР, клапан рециркуляции картерных газов и т.д.

Еще раз стоит запомнить, нормальная смазка будет темнеть (при использовании БЕНЗИНА), примерно при 3000 км пробега.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю, смотрите какого цвета у вас смазывающая жидкость на щупе, ведь смотреть нужно не только уровень, но и цвет. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР