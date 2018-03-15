Исправный мотор – должен работать тихо (если только у вас не дизель)! Такие постулаты вы можете услышать или прочитать на многих интернет ресурсах (можно сказать забивается нам в мозжечок). Однако покупаете вы новую машину или скажем БУ, и при запуске «на холодную», можно слышать стук или шум. Иногда он проявляется и «на горячую», и что многих раздражает – «на холостых оборотах». Так что же это такое? Страшно или нет и какие причины его появления. Давайте разбираться, как обычно будет видео в конце …

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Для начала мне хочется казать, не всегда стук является причиной поломок, иногда это вполне нормально и обусловлено конструкцией силового агрегата. Причем после прогрева все шумы могут проходить! НО бывает и такое — что стучит как «на холодную», так и «на горячую» и скорее всего — здесь что-то не так. Сегодня я постараюсь разложить все по полочкам, пойти от простого к сложному, ну что поехали.

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели

Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра

Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши

Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Сейчас видео версия смотрим.

Думаю информация была полезной, а на этом заканчиваю. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.