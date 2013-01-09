Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

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Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Гремит на «холодную»

Стучит на «горячую»

Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть

Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР