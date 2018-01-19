Запуск автомобиля, а точнее его двигателя осуществляется таким важным узлом как стартер. Это достаточно прочная часть, может работать многие тысячи километров, но «не что не вечно под луной» (как говорится). Может выйти из строя, как сам он, так и его навесные части, такие как бендикс или втягивающее реле. Достаточно частая поломка, когда из под капота слышны щелчки, а запуска не происходит. Причина здесь несколько и они не такие критичные, как может показаться на первый взгляд …

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Основная функция стартера, это запуск двигателя автомобиля, причем работает он не продолжительное время (максимум 5-7 секунд) и дальше отключается (так реализовано на многих иномарках и отечественных авто, например ВАЗ). Если отключение не произойдет, он запросто может сгореть, все потому что через него проходят большие токи пуска (от 250 до 600А), все зависит от класса автомобиля, его силового агрегата и времени года (зимой сложнее прокрутить коленвал, потому как масло густое). Прежде чем переходить к причинам поломки, я кратко хочу рассказать, из чего состоит этот узел.

Устройство стартера

Если не лезть в дебри, то это обыкновенный МОЩНЫЙ электромотор, который используется только с одной задачей – раскручивание коленчатого вала, для пуска двигателя. Но как я писал выше, он не должен быть постоянно в зацеплении, а поэтому «специальный узел» выводит определенную шестерню в зацепление с маховиком и после пуска убирает ее.

Это шестерня называется «БЕНДИКС», именно она входит в зацепление с маховиком. Однако устройство бендикса намного сложнее, по сути это обгонная муфта (в одну сторону она может вращаться, а вот в другую нет).

Выдвигает бендикс специальный узел, который (обычно) крепится сверху стартера и называется «втягивающее реле». Как вы понимаете задача у него одна — вводить в зацепление с маховиком и после пуска выводить убирать обратно. Принцип этого узла основан на работе электромагнита, один его контакт всегда подключен к минусу (через корпус стартера, далее через массу автомобиля), а другой к плюсу аккумулятора (через размыкающий замок зажигания). Дабы не грузить вас сложной технической информацией, вам нужно понимать, что у этого магнита есть обмотка, назовем ее — «втягивающая», а также «сердечник», который под воздействием этих обмоток задвигается внутрь и удерживается (он жестко связан с БЕНДИКСОМ). Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, работает «втягивающая обмотка» она воздействует на сердечник, выдвигается «БЕНДИКС» который входит в зацепление с маховиком и дальше стартер раскручивает мотор. После запуска двигателя, обмотка размыкается, специальная пружина переводит сердечник в исходное положение, «БЕНДИКС» выходит из зацепления.

В конце стать будет полезное видео, посмотрите, отпадут все вопросы.

Если простыми словами — «втягивающее реле» вводит и далее отводит из зацепления с маховиком шестерню БЕНДИКСА.

Стартер щелкает, но не запускает двигатель

НУ что вот мы и подошли к самому интересному. Почему же могут быть щелчки, при повороте ключа в замке зажигания, но пуск мотора не происходит. В 60% случаев дело во втягивающем реле. Однако могут быть проблемы и с проводами, что нужно сразу проверить:

Разряженный аккумулятор. Многие путают щелчки стартера, с разряженный или вышедшим из строя АКБ (здесь будет как бы треск, но он не будет однократный). Банально не хватает мощности, чтобы провернуть мотор, просто нужно подзарядить или заменить батарею.

Плохой контакт у плюсовой клеммы . Самым первым делом смотрим клеммы на аккумуляторе, если есть окислы, то нужно убирать. Все дело в том, что плюсовой провод идет именно к одному контакту этого втягивающего реле. Если контакт плохой, то и система будет работать плохо (и дело не только в щелчках).

. Самым первым делом смотрим клеммы на аккумуляторе, если есть окислы, то нужно убирать. Все дело в том, что плюсовой провод идет именно к одному контакту этого втягивающего реле. Если контакт плохой, то и система будет работать плохо (и дело не только в щелчках). Плохой контакт у самого реле. Провод от аккумулятора, может окислиться и у самого стартера. Это часто бывает от больших пробегов. Вам нужно открутить оба питающих провода (обычно они идут к реле) и хорошо зачистить их. Возможно, причина исчезнет

Провод от аккумулятора, может окислиться и у самого стартера. Это часто бывает от больших пробегов. Вам нужно открутить оба питающих провода (обычно они идут к реле) и хорошо зачистить их. Возможно, причина исчезнет Плохой контакт с массой. Минусовая клемма, крепится к массе (зачастую к кузову или двигателю автомобиля), если здесь опять же есть окислы, либо со стороны клеммы, либо со стороны места контакта, то их также нужно убрать.

Втягивающее реле. Это частая поломка (особенно на старых ВАЗ) — когда вы поворачиваете ключ, слышны щелчки, но ничего не происходит. Однако если повернуть ключ несколько раз, например два или три, то возможно на четвертый раз двигатель запуститься. ЭТО ОДНОЗНАЧНО РЕЛЕ, его нужно менять, либо чистить.

Сломались зубья либо БЕНДИКСА, либо у венца маховика. Конечно тогда будут слышны не только щелчки, но и сильный хруст из под капота. Такое у меня на практике было все один раз.

На моей практике, когда у меня были переднеприводные ВАЗ, в первую очередь чистим клеммы и контакты стартера, а дальше снимает втягивающее реле, и смотрим его. Бывает лучше сразу заменить и не мучатся.

Можно ли отремонтировать втягивающее реле?

На старых модификациях стартеров, это было возможно. После появления щелчков, просто снимаем реле, и разбираем его.

Внутри есть контактная площадка, обычно это пластина и два контакта. Между ними могут образовываться окислы, а также пластиковая пленка от долго запуска. Нам нужно эту часть зачистить и работоспособность восстановится.

Посмотрите полезное видео.

ОДНАКО. Новые модификации реле НЕРАЗБОРНЫЕ. Их нельзя так просто разобрать (без разрушения корпуса) и почистить. Зачастую нужна замена. ДА и выходят они из строя раз в 120 – 150 000 км пробега (а может быть и реже) и заменить их не так дорого стоит.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель

Здесь проблема немного другого характера и здесь всему виной является «БЕНДИКС» (при выходе из строя он не щелкает). Жужжание обозначает, что якорь входит в зацепление с маховиком, а пуска не происходит. Стартер работает, проворачивает якорь с большой скоростью, но маховик двигателя не раскручивается. Как я писал БЕНДИКС, это своеобразная обгонная муфта, она вращается в одну сторону и не должна вращаться в другую (то есть должна автоматически стопориться, специальными эксцентриками внутри), делается это для плавного пуска, а также для того чтобы стартер после пуска силового агрегата не сгорел.

Если эксцентрики выходят из строя (либо элементы которые их стопорят), БЕНДИКС будет вращаться и в ту и в другую сторону. Отсюда и жужжание – просто эта шестерня вращается в шлицах маховика.

Можно ли отремонтировать эту шестерню? Гипотетически можно, однако это не стоит ваших трудозатрат, все дело в том, что найти эксцентрики внутри достаточно сложно, да и собрать потом обратно систему, правильно может не получится.

Необходимо заменить этот узел целиком, зачастую для этого придется снять стартер и разобрать его почти полностью.

Сейчас подробное и полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю. Если кратко подвести итог, то щелчки могут проявляться во-первых от плохого аккумулятора, во-вторых плохих контактов (будь то клеммы АКБ, или же кузов, контакты втягивающего реле), третье – вышло из строя втягивающее реле, четвертое – сломало зубья шестерни или маховика, тогда вместе со щелчками будут слышен хруст, пятое — если слышно жужжание то это скорее всего вышел из строя бендикс и его нужно заменить. Конечно бывает что выходит и сам стартер из строя, но бывает это после очень больших пробегов.

Надеюсь помог вам, ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР.