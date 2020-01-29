Расход топлива после замены масла. Есть ли влияние? Подробно + видео эксперимент

Друзья меня всегда интересовал один вопрос – как старое и новое масло влияет на расход топлива? Скажем, будет ли отличаться потребление бензина до ТО (технического обслуживания) и после него, когда все «расходники» меняются. Мне стало интересно, и я провел такой эксперимент, который кстати заснял на видео (оно будет внизу статьи), ну а здесь текстовая версия …

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Собственно секрета тут большого нет, у меня есть KIA OPTIMA 2017 года, перед очередным ТО (оно уже третье, пробег почти 45 000 км), я решил замерить расход топлива до замены масла и после (когда налью свежее), реально результатами я был поражен.

Как будем замерять?

Специально ждал стабильную погоду, чтобы ветер был одинаков на протяжении всего для, а также, чтобы не было сильных осадков, ибо ТО у дилера обычно длится около 2 – 2,5 часов.

Далее в OBD 2 разъем, я всегда подключаю ELM327 адаптер, купленный мною на АЛИЭКСПРЕСС, перейдите по ссылке там я все подробно про него рассказывал.

НУ и последнее это программа на смартфон, обычно я использую TORQUE PRO. Лично мне она нравится.

Настраиваем пробег в метрах, а также расход на граммы (или тысячные доли литра), как это сделать у меня уже есть видео, смотрим.

На этом приготовления закончены, сделаю 4 заезда на старом масле (2 под горку и два в гору), а также 4 заезда на новом

Старое масло и расход

Одного заезда будет мало. Поэтому как я писал выше, сделал четыре. Машина прогрета, двигатель 90 градусов, резина по 2,4 БАРА во всех колесах, есть две конкретные точки, начало и конец зоны. Буду проверять на мосту, он у нас большой сам мост около 7 километров.

ЗАЕЗД №1 (в гору) – пробег 7,627 км, расход 0,802 л

ЗАЕЗД №2 (в гору) – пробег 7,627 км, расход 0,804 л

По пробегу вообще ровненько получилось, а вот потребление топливо немного отличается.

ЗАЕЗД №3 (с горы) – 7,577 км, расход 0,316 л

ЗАЕЗД №3 (с горы) – 7,577 км, расход 0,319 л

Опять почти ровный результат. Фиксируем и едем проходить технический осмотр

Новое масло и потребление бензина

Также как и в первом случае, давление в колесах почти одинаковое и составляет 2,4 БАРА. Мотор прогрет, масло заменил, и нас ждет опять 4 заезда.

ЗАЕЗД №1 (в гору) – пробег 7,610 км, расход 0,730 л

ЗАЕЗД №2 (в гору) – пробег 7,610 км, расход 0,736 л

Теперь пару проездов с горы

ЗАЕЗД №3 (с горы) – 7,603 км, расход 0,290 л

ЗАЕЗД №3 (с горы) – 7,611 км, расход 0,297 л

Как видите, экономия есть и по предварительным данным (если прикинуть «на ум») она составляет примерно 7%. Однако давайте подведем итог

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ

Я долго рассчитывал и сравнивал, но данные в экономии с учетом корреляции пробега, составляют примерно:

8,8%

8,2%

8,4%

7,1%

ТО есть экономия около 7 – 8%! Почему же такое происходит? Причем природные условия не меняли от слова вообще. У меня есть несколько объяснений:

Свежее масло лучше смазывает двигатель внутри, все пары трения (шейки, вкладыши, поршни и т.д.)

НА «ТО» мне поменяли воздушный фильтр, хотя старому было всего 7500 км пробега, и он не сильно был загрязнён.

Обычно я меняю масло через 7500 км, но в этот раз по семейным обстоятельствам не получилось, и заменил через 14 000 км. Видно оно уже сильно выработало свой ресурс.

Мне кажется, уже эти три фактора являются частью экономии топлива, да и мотор после технического обслуживания начал работать ровнее и тише.

Сейчас видео версия эксперимента смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны, подписывайтесь на канал, читайте наш АВТОБЛОГ