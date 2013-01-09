Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

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Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.