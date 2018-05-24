Многие ошибочно думают, что образование кокса происходит от некачественного топлива – частично это правда, но не полностью. Закоксоваться мотор может и от нормального бензина, но при больших пробегах (например за 250 – 300 000 километров). Как бы вы не крутили, но внутри наших автомобилей стоит двигатель внутреннего сгорания, а процесс сжигания горючей смеси сопровождается с выделением углеродистых материалов – сажи и смолистых отложений (просто иногда их намного больше – если бензин «хреновый»). НУ и бывает такое, что начинает проявляться детонация, проявляется жор масла, падает мощность (а с ней и компрессия) и машина не едет. Вы думаете ВСЕ — нужен капитальный ремонт, не спешите, возможно, просто нужно сделать раскоксовку. А вот что это такое и зачем это нужно будем разбирать в этой статье. Как обычно будет и видео версия …

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Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Как образуется КОКС?

КОКС, это обобщенное название для – смол, лаков, гари, сажи.

Я уже начал немного рассказывать в начале статьи, но хочется про это поговорить подробнее:

Езда на некачественном топливе (ну или «бадяжном»), с плохой степенью отчистки. Думаю, тут комментарии излишни

Заливка бензина с запрещенными присадками. Например, догоняют до 95-го с применением металлосодержащих компонентов (с добавлением свинца), такие составы сейчас запрещены, но некоторые нечестные продавцы к ним прибегают (потому как они дешевле). От этого образуется красный налет, не только на свечах, но и поршнях (кольцах)

Попадание масла в камеру сгорания

Неправильно подобранное масло

Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой)

Постоянное передвижение на малых оборотах

«Стояние» в пробках

Все это приводит, так или иначе к образование КОКСА в цилиндрах. И даже если вы все делаете правильно, и заправляетесь только кристально чистым топливом, все равно отложения будут. Потому как двигатель внутреннего сгорания просто к ним предрасположен.

Чем страшен КОКС внутри двигателя?

ДА просто тем, что он нарушает его нормальную работу, приводя медленно, но верно к его капитальному ремонту. Опять же несколько пунктов:

Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока. Это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации (сначала не сильной, потом все больше). Что негативно влияет на ШПГ

Также этот налет ухудшает отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора.

Нагар на клапанах. Во-первых, он может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Во-вторых, клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.

НО самое страшное и почему многие делают раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого ваш автомобиль не будет ехать нормально.

Про 4 пункт я предлагаю поговорить отдельно

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км

Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

Прогреть мотор, до рабочей температуры

Выкрутить свечи

Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение

Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)

Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.

Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»

Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа

Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ , положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки

, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.

НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой , в этом случае это обосновано.

, в этом случае это обосновано. Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.