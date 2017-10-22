Многие из нас с вами покупают подержанные автомобили, зачастую с большими пробегами. Например 100-150000 км и даже больше. Такие экземпляры стоят намного дешевле, но новых владельцев пугает только одно – зачастую гарантия именно до этой отметки и после нее ты уже вообще не защищен от поломок. Так что же нужно менять в этих машинах и много это или мало скажем для мотора, трансмиссии подвески и т.д. Будем разбирать основательно + видео версия в конце как обычно …

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Наверное все мы с вами знаем что гарантия обычно дается либо по времени, то есть по годам (2,3,5 лет), либо по пробегу (в основном 100 – 150 000 км). НО почему? Почему дается, скажем не 200 000 км? В чем тут причина. ДА все просто друзья каждый производитель закладывает определенный ресурс в свои машины, после которого вам нужно в любом случае что-то менять.

Что делать сейчас никому не выгодно производить вечные машины, идеально для производителя чтобы вы откатали 150000 км и дальше пришли к нему за новым авто. СЕЙЧАС балом правят маркетологи, а не инженеры

Однако мы сейчас собрались говорить не о заговоре производителей, а что вас может ждать. Я постараюсь разложить все от дорого к дешевому.

Двигатель

Конечно у меня есть видео – почему современные моторы одноразовые, посмотрите интересно. Но сейчас можно разделить силовые агрегаты на три условных класса – ТУРБО, АТМОСФЕРНИКИ И ДИЗЕЛЬ.

Каждый из классов содержит различный ресурс, и валить все в одну корзину мягко сказать не правильно, давайте предметно:

ТУРБО – как я считаю это одни из самых ненадежных силовых агрегатов, ставятся в основном сейчас на немцев, хотя и корейцы и японцы сейчас начинают устанавливать. В чем проблема? Работают они при высоких нагрузках (высокие крутящие моменты и лошадиные силы). А корпуса, поршни, кольца, цепи или ремни зачастую облегчают, чтобы убрать инерционные массы – В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕМА. Например на VOLKSWAGEN да и на BMW зачастую при 70-80 000 км нужно менять цепь, натяжители, успокоители и т.д. Стоит это дорого, да и многие думают что мол – цепной механизм надежный долго будет ходить, а не тут то было. Ее рвет – растягивает и это сразу может убить двигатель! В основном это причина «малообъемников», у «средне» или «большеобъемников» может ходить до 100 – 120 000км, вот вам и причина продажи. Плюс добавляется такая проблема как масложер (у ТУРБЫ будет обязательно, просто у кого-то больше, у кого-то меньше) – забыли маслица добавить и все задиры, а это падение компрессии и еще больший «ЖЕР» масла. Поэтому и стараются турбо моторы скинуть ближе к концу гарантии, либо к 100-150000

– как я считаю это одни из самых ненадежных силовых агрегатов, ставятся в основном сейчас на немцев, хотя и корейцы и японцы сейчас начинают устанавливать. В чем проблема? Работают они при высоких нагрузках (высокие и лошадиные силы). А корпуса, поршни, кольца, зачастую облегчают, чтобы убрать инерционные массы – В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕМА. Например на VOLKSWAGEN да и на BMW зачастую при 70-80 000 км нужно менять цепь, натяжители, успокоители и т.д. Стоит это дорого, да и многие думают что мол – цепной механизм надежный долго будет ходить, а не тут то было. Ее рвет – растягивает и это сразу может убить двигатель! В основном это причина «малообъемников», у «средне» или «большеобъемников» может ходить до 100 – 120 000км, вот вам и причина продажи. Плюс добавляется такая проблема как масложер (у ТУРБЫ будет обязательно, просто у кого-то больше, у кого-то меньше) – забыли маслица добавить и все задиры, а это падение компрессии и еще больший «ЖЕР» масла. Поэтому и стараются турбо моторы скинуть ближе к концу гарантии, либо к 100-150000 АТМО – Здесь все более-менее, ресурсы зачастую по 250 – 350000 и даже более, причем чем старше мотор (древняя модель), тем дольше он ходит (туда еще не пролезли маркетологи). Собственно 100000 это смешной для него пробег, нужно будет только поменять ремень ГРМ и все, но зачастую это описано в инструкции по эксплуатации.

Если у вас стоит ремень ГРМ (да и зачастую цепь), то его обязательно нужно менять при 100-150000км пробега

Если и выбирать только такой вариант, пусть он будет объемнее чем ТУРБО, но зато надежнее

ДИЗЕЛЬ – сами моторы ходят очень долго. Все потому что они рассчитаны под высокие нагрузки (степень сжатия), поэтому сделать его из смешного металла не получится. Здесь все стабильно и четко. Однако у дизельных моторов есть другие проблемы, про которые поговорим дальше.

Коробка передач

Опять есть две вечные темы — автомат или механика. Причем автоматическая коробка подразделяется на вариатор, автомат, робот.

МЕХАНИКА – тут каких-то проблем с самой коробкой до 250-300 000 не будет, а может быть и больше. Однако в 100-150 тысяч возможно нужно будет поменять диск и корзину сцепления, а сейчас еще и добавляется двухмассовый маховик! Стоит это все не дешево, поэтому и продают

АВТОМАТ – Здесь просто уйма тонкостей. Брать робот или вариатор, лично я вам не советую, если с роботизированной коробкой вы можете встрять на ОЧЕНЬ большой ремонт даже до 100000, вспоминаем DSG от VOLKSWAGEN, то вот вариатор не так плох бывает ходит и по 150-200000! НО при обязательном обслуживании (замена масла и фильтра раз в 60 тысяч) — нельзя его перегревать, рвать, буксировать дома, лазить в грязи. Слабое место это ремень и два шкива между которыми он вращается, если сам ремень порвется он сразу убьет всю коробку – БЕЗ ШАНСА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

АКПП – это одна из самых прочных коробок передач из (автоматов), особенно если старая на 4 «скорости» — разборная, где можно поменять масло и фильтр. Новые на 6 «скоростей» сейчас идут не разборные, поэтому фильтр там поменять НЕЛЬЗЯ! И ЭТО ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО! При должном обслуживании и эксплуатации (все тоже самое — что и у вариатора) она вам не доставит каких-то проблем. НО СЕЙЧАС МНОГИЕ ДИЛЕРЫ ЗАВЕРЯЮТ — ЧТО МАСЛО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! ТАМ ОНО НА ВЕСЬ СРОК. ВО КАК! Что получается в итоге, откатали вы 100-150 тысяч коробка пинаться стала, начинаете копать инет и форумы, едите на нормальные СТО и тут бах – ОКАЗОВАЕТСЯ НУЖНО БЫЛО МЕНЯТЬ! И сами виноваты и сами убили. А вот ремонт – ОГО-ГО и начинают такие авто спихивать, самое главное проверить «автомат» чтобы не было потом мучительно больно.

КУЗОВ

Сейчас уже не найти машины которые сгнивают за пять лет полностью. Даже наши новые ВАЗ (ВЕСТА) имеют приличный срок эксплуатации без каких-либо «рыжиков». Поэтому бояться не стоит, если конечно это не битье где содрали краску, грунт и защитный слой и после все это «колхозно» восстановили.

Однако все равно есть чему изнашиваться на кузове, это резиновые уплотнения. Зачастую они рвутся или протираются и их нужно менять! Если этого не сделать вода и ветер могут проникать в салон.

Привода, подшипники и остальная трансмиссия

Трансмиссия это не только коробка передач, но и все остальное — это ШРУСЫ, полуоси, пыльники, подшипники и т.д.

Буду краток — как ни крути, но ШРУСЫ живут примерно 100-150000км (иногда чуть больше). Причем может выйти гораздо быстрее, если порвется «пыльник». Это же и касается ступичных подшипников. Поэтому будьте готовы к замене. А вот полуосям собственно ничего может и не быть, она очень простая в конструкции.

Подвеска

Это амортизаторы, стабилизаторы, сайлентблоки, шаровая, рулевая (в том числе и рейка). Вот что страдает при таком пробеге — это все то что я перечислил! В общем нужно перетряхивать подвеску полностью!

Кстати у некоторых брендов (например у Французов), подвеска живет 70-80 тысяч! Нужно это учитывать. А перетрясти всю подвеску ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ будет ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЕВО. Вот и скидывают автомобили. Благо сейчас есть куча аналогов и собственно за вменяемые деньги. Так что можно полностью всю перебрать не за глобальный бюджет (если конечно у вас не пневноподвеска).

Топливная система

Опять же есть бензин и дизель. И вот сейчас я хочу возвратиться к дизельной системе, здесь кроется один из крупных минусов этой системы.

ДИЗЕЛЬ – это топливные форсунки, ТНВД (топливный насос высокого давления), система COMMON RAIL и т.д. Собственно к нашей отметки все это может «нагибаться», а вот заменить или даже прочистить это ОЧЕНЬ ДОРОГО. Хотя опять сейчас появляются более дешевые аналоги.

Бензин – тут есть распределенный впрыск (MPI) и непосредственный (GDI). Если с «непосредственным» могут быть точно такие же проблемы как скажем на дизеле (здесь тоже есть форсунки которые находятся в камерах сгорания мотора и ТНВД). То вот у «распределенного» таких проблем просто нет. Однако все равно нужно чистить форсунки и менять сетку топливного фильтра, стоит это не очень дорого, особенно если брать не оригиналы

Система зажигания

Я сейчас не буду говорить про карбюраторную систему, все же мы сейчас в основном ездим на инжекторах. Однозначно свечи, причем уже второй или третий раз (однако это расходник). Если не будете их менять, могут нагнуться катушки зажигания.

Я не включил в свой «ТОП» салон (сидения, обивку и прочее, вы ее можете за 10000 загадить или изорвать), электронику (магнитолы, колонки и прочее), резину также можно угробить легко и быстро, да и все это косвенно. Я рассмотрел именно то что нужно смотреть или менять.

Сейчас видео версия.

Один из самых основных вопросов – так много это или мало? Друзья, это уже нормально, если при 100 000 больших проблем вы можете и не обнаружить (только расходники), то вот в 150 тысяч они вылезут «по любому». Так что при покупке такого автомобиля нужно закладывать это в стоимость. Как я считаю лучше купить машину классом ниже, но новую. НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГЕР.