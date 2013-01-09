Сегодня у меня необычная статья, я постараюсь раз и навсегда высказаться насчет присадок для двигателя рулевой рейки и трансмиссии (будь то механика или автомат). Просто очень большое количество моих подписчиков и читателей постоянно задают мне вопросы про них! Очень много компаний, которые хотят прорекламироваться у меня сайте или на канале, но я им всегда отказываю особенно тем, которые расписывают свои продукты как нечто уникальное и от «всех болезней сразу»! То есть жрет масло, или есть течи, или слышен вой от трансмиссии – заливаем такую «жижу» и все чудесным образом проходит. Что же давайте разбираться где правда …

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Ребята я буду рассказывать не только исходя из личного опыта, но из информации которой делится производитель почти в каждой книжке по эксплуатации. А также я был в лаборатории Shell в Германии и у них достаточно жесткая позиция по поводу таких жидкостей.

Про масла

В самом начале мне хочется вам напомнить про моторные масла, которые мы сейчас заливаем с вами в наши машины. Зачастую это синтетика или полусинтетика, минералка сейчас используется крайне редко.

Так вот эти синтетические составы наполовину, а иногда и больше (до 75%) состоят из присадок! Которые разрабатываются очень крупными концернами, они «вбухивают» миллионы ЕВРО или Долларов на разработку таких составов, в них реально много синтетики, то есть искусственно разработанных веществ. И по опыту я вам хочу сказать — что именно эти присадки зачастую дают такой темный цвет конечному продукту.

Например, у компании Shell, масло которое состоит из газа (да они его сжижают) – ВООБЩЕ ПРОЗРАЧНОЕ!

Как шутил начальник лаборатории на нем можно рыбу жарить, оно практически безвредное для организма, вот такое оно вот по чистоте. Но оно не обладает нужными свойствами в базовой формуле. То есть ели его залить таким вот чистым, оно со временем начнет пригорать, плохо защищать детали, плохо смазывать и т.д. И вот именно для улучшения этих характеристик, а особенно для вывода всяких шлаков из силового агрегата, добавляются другие составы и другими характеристиками. Причем формула держится строго в тайне.

100500 компаний в России

Однако у нас в стране, да и смежных с нами стран, появляются «ребята», которые предлагают нам намного улучшить смазки из канистр серьезных брендов! Сейчас таких организаций просто «пруд – пруди», растут они как грибы после дождя и знаете многие из них обещают нам просто какие-то сказочные средства. НО ВОТ реально, кто-то в это верит?

Обычно это происходит так – какая супер инновационная формула, которая прошла апробирование не только в России, но и Европе, США, Китае, Азии и чуть ли не на Марсе.

В коллективе находится какой-то ученый из РАН или из других организаций, которые находятся за границей. Он эту формулу разрабатывал всю жизнь и сейчас вот она вылилась в свет этой замечательной компанией, или это какая-то секретная военная разработка которая раньше была не доступна (в течении 20 лет), но сейчас вы ее можете купить всего за 999, 1599, 2099 рублей, и она просто оживит ваш мотор, рейку или коробку! ТУТ у меня сразу вопрос – у серьезных производителей эти разработки стоят миллионы, и по умолчанию такая СУПЕР ФОРМУЛА не могла бы стоять 999 рублей! А тут бах и вот оно – ПОКУПАЙ И ЗАЛИВАЙ.

Что обещают

Я вот зашел к одному такому производителю на сайт и просто «офигел»! Для кого это вообще рассчитано? Давайте по пунктам:

Увеличение срока службы механизмов до 75%

Увеличение мощности чуть ли не на 25%

Экономия топлива до 14%

Снижение расхода масла до 50%

Снижение вредных выбросов до 50%

НУ не жесть ли? Просто я вообще не понимаю, экономия топлива до 14%, то есть ели раньше вы расходовали 10 литров на 100 км! ТО СЕЙЧАС не меняя свой режим и алгоритм вождения это будет 8,6 литра!!! Также увеличения срока службы механизмов на 75%! Тут и до вечного двигателя не далеко.

ЕСЛИ ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ, ПОЧЕМУ ЖЕ НЕТ ШУМИХИ, ПОЧЕМУ ЖЕ КРУПНЫЕ КОНЦЕРНЫ ЭТО НЕ ВНЕДРЯЮТ??? Ведь можно было бы добиться практически вечной работы двигателя, подвески и всего прочего, там где присутствует трение.

Конечно, можно сейчас сетовать на происки заговорщиков со всего мира, но блин! Ведь это было бы реально круто. То есть вот сейчас Европейские Японские и прочие производители бьются над уменьшением расхода топлива, а оно вот – РЯДОМ. Просто залейте и сделаете свой мотор на 14% экономичнее!

Как это работает?

Практически все присадки образовывают на металлических поверхностях супер пленку, которая ВОССТАНАВЛИВАЕТ!!! ПРОБЛЕВАЕТ!!! УЛУЧШАЕТ!!! Свойства металлов.

Пленки как всегда инновационные, из чего сделаны не понятно, но улучшение и восстановление происходит всегда.

Для новых силовых агрегатов – это долгий срок службы, еще и расход и вредные выбросы снизите.

Для старых моторов, которые «жрут» масло – это излечение от всех болезней, чудесным образом прекратится ЖОР! А мотор даже станет мощнее.

НАРОД вот если бы это серьезно работало, причем на всех двигателях, это просто бы сразу разнесли на сарафанном радио, буквально за несколько месяцев!

Однако получается — у кого-то работает, а у кого-то двигатель после применения — СТУКАНУЛ!

НУ не верю я в чудеса, хоть убейте, мне кажется эти присадки это просто «развод для доверчивых покупателей». А силовые агрегаты в иномарках, ЭТО ПРОСТО КАПЕЦ КАК ДОРОГО!

Про рулевую рейку, коробку передач

Здесь якобы опять эта «пленка» восстанавливает все шестерни, если они начали гудеть. Рейка перестает течь и исцеляется. Автоматическая трансмиссия перестает — пинаться. ПРОСТО ЧУДЕСА!

Если с металлами внутри все понятно, восстановить их реально сложно, то вот в «автомате» пинки могут быть из-за износа соленоидов, либо из-за износа фрикционных дисков, которые далеко не металлические. ОНИ ИХ ТОЖЕ восстанавливают что-ли?

И объясните мне неграмотному, вот потекла рейка, вал убит настолько что просто КАПЕЦ, на нем прямо таки выщерблины есть. КАК эти присадки его восстановят? НУ ЧТО ЗА РАЗВОД?

Мой опыт

Сейчас не буду называть фирму, но она называлась «Ри.ЕТ» (кто помнит догадается). Очень популярный в то время, заливали их все и вся в свои машины, я был не исключение, хотел дать своему «ЖИГУЛЕНКУ» вторую жизнь!

Опыт первый

Собственно у меня был мотор рабочий масло «не жрал», и эта присадка по ощущениям не дала абсолютно никакого прихода!

Опыт второй

У друга был убитый авто, который расходовал несколько литров смазки на 1000 км. И собственно мы знали, что он скоро «сдохнет», но надежды были! ЧУДА не произошло, умер примерно через 500 – 700 км после применения состава

Опыт третий

Раньше у меня был FORD FUSION и у моего знакомого тоже, познакомились именно на этой волне. У меня рейка проходила достаточно долго, а вот у знакомого при 120 000 потекла.

Причем сильно! Также пытался заливать всякие средства (перебрал около 5 штук) в ГУР, НО НЕ ОДНО НЕ ПОМОГЛО! ДАЖЕ НЕ УМЕНЬШИЛАСЬ ТЕЧЬ!!!

Поэтому друзья, я вам хочу с уверенностью заявить – ОЧЕНЬ ЧАСТО, МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ ВСЕГДА, СОСТАВЫ НЕ РАБОТАЮТ!!!

Что мне сказали в лаборатории SHELL

Знаете у них к присадкам вообще очень жесткое отношение. В общем, посыл был такой – масла уже итак содержат все нужные вещества и «другие базы» для качественной работы силовых агрегатов. Вам не нужно уже ничего «мудрить» и пытаться усовершенствовать формулу, путем добавления других составов!

Опасность в том, что составы могут изменить масла придав им другие свойства. Например, уже не работают моющие составы, нет такой эффективной смазки и т.д. У других производителей — зачастую пленка образуется не там где нужно и она может забивать масленые каналы, фильтра и прочее. У третьих в составах содержится металлическая намагниченная пыль, которая может осесть не там где нужно! Все это ведет к смерти вашего двигателя! А ремонт ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ не дешевый.

У них есть целые секретные лаборатории, куда нас не пускали! Просто провели рядом. Также есть полигоны, где они изучают моторы на всякого рода нагрузки, износ и т.д. Они также изучают и конкурентов, другие формулы и частности присадки!

И ЗНАЕТЕ – не одна еще не превзошла их ожидания! Ибо они ее уже давно внедрили в свою формулу!

Вообще в Германии достаточно сложно продавать какую-то «жижу» которая не пойми на что рассчитана и не доказано многими тысячами испытаний ее уникальность и эффективность. Может быть поэтому у них и такие качественные машины?

ИТОГ

ВЫССКАЖУ ЛИЧНО СВОЕ МНЕНИЕ. Ребята не занимайте фигней — не заливайте непонятные тюбики в свой силовой агрегат, в ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЧУДА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. В Худшем – БУДЕТЕ КАПИТАЛИТЬ!

Как я считаю невозможно восстановить уже убитый мотор, или рейку коробку, тем более автомат. СЕЙЧАС таких технологий просто нет! Возможно, в будущем они появятся, но не сейчас …

Смотрим видео версию статьи.

НА этом заканчиваю, думаю, мой материал вам поможет просветлить голову! Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР!