После замены масла шумит двигатель. Подробно + видео версия

Моторных масел, а точнее компаний которых их производят (ну или брендов) – огромное количество. И почти у каждого есть версия под ваш мотор, скажем 5W-30 (с нужными допусками, для примера – «SN» или «SM»). Решили вы поэкспериментировать, залили вместо марки, которую вы всегда заливаете, новую. А мотор после замены стал работать шумно, причем намного. Почему такое происходит, можно ли ездить и как с этим бороться. Давайте разбираться + видео версия …

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Вначале мне хочется отметить — что даже если у вас масло одинаковой вязкости и одинаковых допусков, то работа мотора может отличаться, зачастую значительно.

Система ГРМ

Чем современнее у вас мотор, тем требовательнее он к качеству масла, но почему? Самая первая причина кроется в системе ГРМ (газораспределительный механизм).

НА современных двигателях зачастую стоят гидрокомпенсаторы клапанов (либо толкатели, либо опоры). Также есть гидронатяжитель цепи, он работает также только он нужен для того чтобы натянуть цепь ГРМ.

Для них очень важно определенное масло, я бы сказал текучее с хорошими смазывающими свойствами.

Пример — если вы в такой мотор зальете 10W40, вместо положенного 5W30 или 5W40, тогда скорее всего он будет работать намного шумнее, потому как 10W40 обладает другой текучестью. Ни гидрокомпенсаторы, ни гидроопора, ни гидронатяжитель толком не прокачаются, и система ГРМ будет шуметь. Банально цепь не будет натянута.

Износ моторного масла

Со временем любая жидкость изнашивается, через 10 — 15000 км смазывающие свойства уже совершенно другие. Поэтому со временем двигатель у вас может работать громче.

Вообще лично мое мнение, что масло нужно менять по моточасам (советую перейти по ссылке и почитать статью), а не по побегу как указывают многие дилеры. Особенно если вы находитесь в городе, ведь зачастую чтобы проехать, скажем 5 – 10 километров, вы можете стоять по 30 – 60 минут в пробках, а мотор в это время просто тарахтит впустую. Смазка изнашивается.

Также важно помнить, что самая качественная синтетика может ходить всего по 300 – 400 моточасов. Что в городе со средней скоростью передвижения в 20 – 30 км/ч, соответствует примерно 7500 – 8500 км пробега.

Если подвести итог, в городском режиме замена должна проходить примерно в 7500 км (например, на промежуточном ТО). Тогда и мотор не будет сильно шуметь

Мороз

Если двигатель работает шумно в морозную погоду, например при – 25, -30 градусах. Это нормально, даже самая качественная синтетика при такой температуре густеет. Насос с трудом прокачивает ее по системе, а поэтому двигатель может работать шумно.

Конечно масла с вязкостью в 0W20 – 0W30 более жидкие, но даже они при крайне низких температурах, скажем в -35, -40 градусов, также теряют текучесть.

Я всем говорю, если температура на улице упала до крайних параметров, грейте двигатель хотя бы 3 – 5 минут. Чтобы жидкости прогрелись, масло стало жиже, и нормально смазывала пары трения.

Не все масла одинаково полезны

Про что я имею в виду. Даже если вы возьмете синтетику одинаковых параметров и допусков (опять же для примера 5W30 SN — SM), но различных производителей. Смазывающая способность у них будет различная.

В интернете огромное количество роликов, где масла тестируют на машинке трения. У одних машинка встает при давлении 5 кг, у других при 8 кг, а третьи могут выдерживать по 12 кг. ТО есть у них разная смазывающая способность. Конечно это не единичный фактор качества масла (нужно смотреть еще на угар, какие температуры может держать), но смазка это очень важно. Значит используются приличные присадки и образуется правильная пленка.

Также для современных моторов с таблеточными поршнями именно такие варианты и нужно смотреть. Ведь такие ДВС могут страдать сильной перекладкой поршня, банально стучать в цилиндре. А чем лучше смазка (пленка), тем лучше он будет скользить, соответственно перекладка будет чуть меньше. Что реально снизит шум при работе.

Сейчас видео версия смотрим

В заключении хочется отметить — не все масла одинаково полезны для вашего автомобиля. И если при замене мотор стал работать хуже и громче, значит банально не подходит, либо качество хуже. Вернитесь на свое (которое лили раньше), либо ищите дальше. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР