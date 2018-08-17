Наверное, многие замечали что летом, особенно днем когда стоит жаркая погода (+ 30, +35) градусов. Машина как будто становится тупее, то есть — буквально не едет. Но стоит наступить вечеру, температура может упасть на 10, 15 градусов, автомобиль как будто оживает и начинает весело катиться (также это наблюдается и в холодную погоду). Почему такое происходит? Это просто личные ощущения обманывают? Или здесь есть научное объяснение. Конечно — ЕСТЬ! Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

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Как ни странно, но в вечернее или лучше ночное время, мотор действительно становится немного мощнее, не смотря на включенные фары, габариты и подсветку, которые нагружают генератор (съедается часть мощности). А если прибавляется мощность, то и разгон автомобиля улучшается. И этому есть простое физическое объяснение, но все по порядку.

Воздушно-топливная смесь

Немного напомню принцип двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Многие из «новичков» думают, что он работает «чисто на бензине», и что больше ничего внутрь цилиндров не попадает. НО это совсем не так. Бензин конечно важная составляющая, но он не будет гореть без кислорода, поэтому через впускной коллектор внутрь подается еще и воздух (в котором есть доля кислорода).

Таким образом, приготавливается воздушно-топливная смесь, это бензин + воздух. Либо во впускном коллекторе, либо уже непосредственно в цилиндрах двигателя.

Именно она сгорает внутри, заставляя поршни двигаться, а они уже в свою очередь (через шатуны) вращают коленчатый вал – происходит работа.

Стереохимическая смесь

Соотношение воздуха и бензина должно быть в определенной пропорции (ведь они смешиваются не один к одному), научное название — стереохимическая смесь.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания нужно 14,7 массовых долей воздуха и только одна часть бензина. Причем он не течет (как опять, думают многие новички), а распыляется под давлением специальными форсунками (которые либо встроены во впускной коллектор, либо в блок двигателя).

Только 14,7:1 дает нормальную работу и тягу. Если повысить воздуха или бензина в этом соотношении тогда мотор, либо будет не тянуть, либо будет расходовать больше.

Так почему же в жару едет хуже?

Кто учил физику в школе хорошо, тот наверное уже до всего догадался. Никакого лайфхака тут нет, все достаточно легко и просто.

Смотрите чем холоднее воздух за окном, тем больше воздуха находится в одном кубическом метре:

Так, например в -20 градусов Цельсия содержится 1,4 кг воздуха А при + 30 ºС, в одном кубометре будет 1,16 кг воздуха Разница составляет 0,24 кубометра! Это очень существенно — около 20%

Простыми словами каждые 10 градусов, дают разницу примерно в 0,05 кубометра. Если температура падает, концентрация растет. Если температура поднимается, тогда воздух становится более разряженным.

В жару в ходе каждого рабочего цикла, мотор засасывает на 20% меньше воздуха. К чему это приводит? Да просто к тому, что топлива (в нашем случае бензина) также впрыскивается меньше.

Работает это по простому принципу – у современного мотора есть много датчиков, например температуры окружающей среды, датчик кислорода (он же лямбда-зонд). Они могут влиять на работу мотора, если температура окружающей среды растет, а также в выхлопе при сгорании топлива меньше кислорода, тогда идет корректировка показаний в ЭБУ и топлива впрыскивается меньше. Из-за этого ваш автомобиль едет хуже.

НО стоит немного похолодать, автомобиль начинает ехать бодрее! Этот эффект ощущают многие водители, например днем +32ºС, а ночью +21ºС и авто ночью катится намного лучше. По сути засасывается больше на 0,05 кубического метра воздуха, что дает примерно 3-5% к мощности.

Пару слов про турбированные моторы

НА турбированных моторах, этот эффект виден намного хуже. Почему? ДА просто, потому что там тяга практически всегда одинаковая, воздух под давлением, принудительно нагнетает турбина.

Также на многих «ТУРБО» автомобилях стоят интеркулеры (по сути, большие радиаторы) охлаждения воздуха. В итоге воздуха (практически всегда) столько сколько нужно.

Про зиму и мощность

Многие сейчас могут подумать, вот зима – сразу + к мощности, автомобиль станет «пуля»! А вот не спешите. ДА зимой воздуха в одном кубометре больше, но, зимой крайне низкие температуры. Все узлы замерзают, смазка густеет. Двигатель нужно нормально прогревать. У вас стоит зимняя резина, а она по умолчанию тяжелее, у нее высокий протектор, да и мягче она – на ней разгон не такой динамичный.

Поэтому зимой, скорее всего, это прибавка будет нивелироваться, и мощность будет примерно одинаковой с летней погодой.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, если понравилось — рассылаем этот материал друзьям, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР