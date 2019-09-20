Почему дизельный автомобиль — дороже чем бензиновый? Подробно + видео

Я собираю интересные вопросы от моих читателей и зрителей, и вот недавно мне попался один из таких. Один парень писал примерно такое – почему дизельная версия автомобилей стоит дороже, чем бензиновая, даже у одного производителя и одной марки? Ведь разница иногда доходит до 500 000 – 1 000 000 рублей! В чем же причина? Давайте разбираться. Как обычно будет текстовая версия, ну и для тех, кто не хочет читать подробное видео в конце статьи …

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С одной стороны все очень странно, ведь дизель относительно плохо обновляют, в строении (большое количество производителей) используют старые технологии 20 летней давности. Нет, я не говорю что все это поголовно, все же есть свежие разработки, но в большинстве это именно так.

Также хочется отметить, что сейчас в основном идет ТУРБОДИЗЕЛЬ, и сравнивать его нужно именно с турбированными авто, а не с обычными АТМО

НО, не смотря на это все, ценник зачастую просто зашкаливает! У меня есть этому объяснение, которое состоит из 4 пунктов …

ПУНКТ 1 – Не облегчили

Дизельные моторы, в основном строят по старым технологиям, с одной стороны это может показаться плохим, но с другой все наоборот очень даже хорошо.

Бензиновые агрегаты постоянно облегчают, блок цилиндров, поршни, кольца (маслосъемные и компрессионные), шатуны, коленвалы, шейки и т.д.

У дизеля, зачастую, все это отсутствует – блоки из чугуна, шатуны, поршни, кольца, коленвалы – все это массивное и рассчитанное на большие ресурсы и давление.

Видите ли, какая штука, если сделать дизель с тонким блоком, то есть просто разорвет от большого давления внутри.

Именно поэтому даже сейчас дизельные моторы могут ходить долго, уж 500 000 км смогут.

Хотя справедливости ради, стоит отметить, что начали появляться дизельные агрегаты с алюминиевыми блоками, что конечно же не добавляет ресурса.

ПУНКТ 2 – Топливная аппаратура

У бензинового ДВС, впрыск строится на двух основных технологиях это MPI или GDI (сейчас я не буду подробно расписывать, что это такое, пройдите по ссылке и почитайте).

У GDI есть топливный насос высокого давления, также есть и форсунки, но они рядом не стоят с дизельным ТНВД (топливным насосом высокого давления) и его форсунками. Работают они под очень высоким давлением да и вся аппаратура намного сложнее и дороже.

Кстати многие современные дизели, используют систему Common Rail.

Как вы понимаете, это прибавляет в стоимости к авто, причем существенно

ПУНКТ 3 – Подвеска

ДВС на тяжелом топливе, весит примерно на 40 – 50% больше, чем аналогичный по объему мотор на бензине. Опять же из-за старых технологий в строении (чугун в блоке, поршни больше и т.д.)

Соответственно нужно правильно рассчитывать переднюю подвеску, а именно ставить усиленные амортизаторы, пружины, сайлентблоки, шаровые, рулевые, рычаги и т.д. Как вы поняли стоимость здесь намного дороже, что дает плюс в цене авто

ПУНКТ 4 – АКПП (автомат)

НУ и последнее, но, наверное самое основное почему дизель стоит дороже, это автоматическая трансмиссия (автомат или вариатор – не важно).

Простой пример – KIA OPTIMA (в максималке) или KIA STINGER (в минималке), обе машины имеют ТУРБО бензиновый агрегат, обычно это 2,0 литра (247 л.с.) (353Нм – крутящего момента)

Дизель который идет на KIA SORENTO PRIME имеет объем в 2,2 литра (200 л.с.), но момент у него 441 Нм, что почти на 100 Нм больше!!! Для этого авто нужна другая автоматическая трансмиссия, более мощная (которая переварит такой момент), ну и более дорогая. Если поставить от ОПТИМЫ или СТИНГЕРА, то ее просто «свернет» (сломает валы), это нужно понимать.

Именно все эти пункты, дают большую цену дизельного варианта той или иной марки, я думаю, разложил все на пальцах.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, если понравились материалы, расскажите про них другим, отошлите ссылку друзьям или знакомым. А у меня на этом все ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.