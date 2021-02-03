Почему дизель шумнее (громче) бензинового двигателя: подробно + видео версия

Наверное, многие замечали — что дизельные моторы намного шумнее бензиновых собратьев. У них присутствует свойственный только им «определенный рокот». Многих это сильно напрягает, особенно тех, кто пересел с бензина, других нет, потому как это просто специфика работы. НО почему такое происходит? Почему работает громче и производит намного больше шума. Давайте разбираться, как обычно будет текстовая версия + ОЧЕНЬ полезное видео …

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В самом начале я хочу сказать, что современные дизеля намного тише, чем те которые были раньше (скажем так лет 20 назад), этому есть объяснение, но скорее всего я расскажу про это в отдельной статье. В этой же мы рассмотрим классический дизельный агрегат и его показатели шумности

Степень сжатия

Чем она выше — тем больше шума. Напомню в бензиновых моторах она в основном от 9 до 11 единиц, редко когда 13 – 14 и то при определенных оборотах (это сейчас на моторах MAZDA и KIA). А вот у дизеля показатели запросто могут быть и 20 единиц и более

Попробуйте сделать степень сжатия на бензиновом моторе такую же, как на дизельном, и послушайте — как он будет работать. Грохотать будет так — что мало не покажется, все потому что начнет проявляться детонация топлива и никакое октановое число тут не поможет

Дизель это тяжелое топливо, оно не так сильно воспламеняется как бензин, но даже оно при таком сжатии начинает гореть

Система зажигания

В бензиновом моторе, воспламенение происходит от свечи. ТО есть топливная смесь в верхней мёртвой точке поджигается искрой и начинает гореть. Опять же степень сжатия (смотри пункт 1) здесь не такая высокая, поэтому бензин не может сам воспламенится. А если он будет это делать, например вы не правильно подобрали октановое число (в мотор с 13 единицами залили 80 бензин), то происходит детонация. Что очень быстро убьет ваш мотор изнутри. НО стук будет стоять сильный

В дизельном моторе, воспламенения происходит от сжатия. После поступления воздуха в цилиндр, поршень идет вверх, сжимая его. От этого он разогревается (причем сильно), и верхней мертвой точке впрыскивается дизельное топливо, которое моментально воспламеняется от температуры и сжатия. Начинает толкать поршень вниз.

Многие пишут, что этот процесс похож на детонацию, но это не совсем так. ДА эти процессы похожи, и там и там есть так называемая «ударная волна» из-за которой происходит шум. НО не стоит забывать, что бензин при детонации горит намного быстрее и фронт его пламени, температура, распространяются быстрее, что разрушает конструкцию изнутри.

А вот дизельное топливо, горит прогнозируемо, фронт пламени не такой высокий как собственно и температура. НО шум остается, от него было сложно избавиться в старых агрегатах (сейчас впрыск немного другой, но про это в следующей статье)

Система подачи топлива

Сразу хочу оговориться, этих систем достаточно много, были старые механические конструкции, сейчас все уходит в электронику (они немного тише). НО и там и там, именно система подачи топлива создает больше шума, чем бензиновые форсунки

Топливо в дизель подается под большим давлением доходит до 500 АТМ (БАР), если говорить про Common Rail. Это давление должно выдерживаться топливной аппаратурой, такой как форсунки и насос высокого давления (ТНВД).

Так как форсунка работает с большими перепадами давления, причем она должна не пропускать это давление (то есть закрыться и держать). Происходит это с достаточно сильным шумом, то есть открытие и закрытие (определенные щелчки).

НА бензиновом моторе, иногда форсунки стучат, но там давление намного ниже и перекрыть это давление штоком, намного проще. А тут 500 АТМ, попробуй его в доли секунды перекрой. Вот поэтому сильно стучат

Опять же форсунки есть механические, есть так называемые насос – форсунка, есть чисто электрические (у системы Common Rail), они работают точнее и тише.

Еще один момент это сам топливный насос, их существовало всего два типа: многоплунжерные и одноплунжерные. Многоплунжерные сложнее в конструкции и шумнее, а вот одноплунжерные проще, меньше и не так сильно шумят

Впрыск топлива дизеля

От этого также много зависит. Всего разделяется два типа — неразделенные и разделенные.

Разделенные или их еще называют форкамерные. Топливо впрыскивается в специальную камеру, которая соединена с цилиндром малыми каналами или отверстиями. Топливо воспламенившись там под высоким давлением перетекает в сам цилиндр, воспламеняя остальную воздушно топливную смесь. Такие системы работают намного тише и применяются зачастую на современных дизельных автомобилях

Неразделенная камера или непосредственный впрыск. Топливо через форсунку подается в сам цилиндр. Камера сгорания зачастую сделана в днище поршня (в виде углубления). Такие моторы экономичнее, но намного шумнее и зачастую присутствуют вибрации в корпус.

Стоит отметить что современные моторы, основанные на Common Rail намного тише, чем предыдущие агрегаты. Сейчас их сложно отличить по работе с бензиновыми силовыми установками, но про это я расскажу в другой статье

Сейчас небольшое видео смотрим



НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР