Отверстие в свече зажигания, зачем сверлят

Недавно столкнулся с темой – отверстия в свече зажигания. Опять нам предлагают «чудо из чудес», якобы — применяемые в автоспорте. Стоит лишь только, (цитата) – «просверлить дырку в верхнем электроде свечи». У машины увеличится мощность, снизится расход топлива, повысится приемистость (ну и видно у жены/девушки третий размер груди автоматически вырастит). Все ли так хорошо на самом деле? И стоит ли сверлить такие отверстия? Я как человек с инженерным образованием решил подумать. Давайте разбираться + видео версия статьи …

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Я никого не хочу обидеть, но наш народ привык верить в чудеса. Лично мне эта ситуация напоминает точение центрального электрода (когда его делают острым как игла – работает он эффективно, искра действительно немного мощнее, но срок службы сокращается в разы, обычный металл не может долго работать и быстро сгорает). ДА и зачем изобретать велосипед? Сейчас есть иридиевые свечи, с таким тонким центральным электродом (иридий не дает ему сгорать, защищая его, система работает стабильно и что самое важное — долго). НО народ не успокаивается и идет дальше …

Как и зачем сверлят?

КАК? Все очень просто, берется обычная свечка, сверло на 0,8 – 1 мм и сверлится малое отверстие в верхнем электроде. Нижний (центральный электрод) не трогают. Получается примерно вот так вот.

Занятие несложное, но кропотливое, главное не торопиться работать при не высоких оборотах. При должном опыте можно сделать «дырку» за 5 – 10 минут.

А ЗАЧЕМ? Я про это уже писал выше, обещают все, что только можно:

Уверенный запуск, особенно зимой

Экономия топлива

Увеличение мощности

Плавная работа двигателя

НУ и в нагрузку это чуть ли не секретная формула 60 – 70 – 80 годов, пришедшая к нам из автоспорта

Принцип работы «якобы» прост – «фронт искры», идет именно в это отверстие и он там настолько мощный, что свеча работает намного лучше! Многие пишут, что это даже похоже на «форкамерные свечи» (про них чуть ниже)

НО лично мне кажется, что это просто таблетка плацебо. Большого эффекта от этого нет, а в большинстве случаев, работает это наоборот в негативном ключе (тут и до капиталки двигателя недалеко)

Форкамерные свечи и двигатель

Эти свечи также из разряда очередного чуда (которое притянуто за уши).

ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Все дело в том, что раньше существовали так называемые форкамерные двигатели (например, на ВОЛГУ – 3102 ставился такой мотор ЗМЗ – 4022.10)

НО никакого отношения форкамерные двигатели не имели к свечам! В них другая головка блока, в ней есть специальные сопла, как у ракеты

КОНСТРУКЦИЯ: Постараюсь простыми словами, для общего понимания (очень подробно будет в видео).

Смотрите в таком моторе, есть как бы две камеры в цилиндре. Первая это обычная полость цилиндра, вторая – это полость для свечи (то есть свеча находится, не в цилиндре, а в своей отдельной камере, посмотрите рисунок).

Как видно, что полость сделана в виде сопла.

Как происходит воспламенение? НА также сжатия, когда воздушно-топливная смесь идет вверх, часть попадает в форкамеру, далее там поджигается свечей. В ней образуется большой фронт пламени (похож на сопло ракеты), которое выплескивается в основную полость цилиндра.

То есть получается, что основная воздушно-топливная смесь поджигается не искрой, а струей пламени. Такая конструкция действительно эффективнее обычной – мощность + 5,+7%, расход – 10%, легкий пуски зимой.

ОДНАКО ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ:

Технологически такие двигатели сложны. Производство стоит дороже.

Форкамера должна быть выполнена из прочных материалов, иначе она может разрушиться (что часто и происходило)

Именно по этим причинам часть производителей отказалась от их производства.

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ: Это уже новая разработка. Производители совмещают камеру и сопло в свече.

У нее нет бокового электрода (только цилиндр, который поднимается вверх), есть и центральный электрод. В цилиндре просверлены три или более отверстий, которые нужны для захода воздушно-топливной смеси. Вот фото.

По мнению разработчиков, такая свеча должна работать именно как форкамера, из центра должен выходить фронт пламени, который будет поджигать всю остальную смесь. Но чуда не случилось, такие свечи по эффективности работают как обычные, а в некоторых тестах они уступали иридиевым вариантам.

Лично мне кажется, что полость внутри достаточно мала, для образования большого фронта пламени.

НО! Одно время эти свечи были сильно разрекламированы! Народ увидел в них отверстия и пошел сверлить похожие в обычных вариантах, якобы увидев улучшения. Но так ли это на самом деле?

Сверлить или не сверлить?

Лично мне кажется это – НЕ РАБОТАЕТ! Ничего стоящего просверленное отверстие не приносит.

Нет, конечно первый эффект вы можете увидеть, действительно мотор будут пускаться немного лучше и работать приятнее. НО уже через 500 – 1000 км, эффект может пропасть. НО почему?

Просто потому что, когда вы сверлите отверстие, вы как бы убираете слой металла, зачищая его. ДА и если давите на верхний электрод, то зазор может уменьшиться. Вот это и дает временный эффект (будет тоже самое, если вы зачистите электроды наждачной бумагой – но делать этого нельзя, ибо износ увеличится в разы)

Также тепловая емкость металла свечи рассчитывается инженерами. И если вы просверлите отверстие в верхнем электроде, тогда он начнет больше перегреваться, тонкие стенки сгорят (расплавятся) и он может отвалиться.

А если кусочек попадет в цилиндры – здравствуй задиры, или вообще кольца может сломать. НЕ СТОИТ ОНО ТОГО. Причем это сплошь и рядом.

Именно поэтому я считаю — что сверлить НЕЛЬЗЯ! Если нужен какой-то значимый эффект (хотя бы улучшенный зимний запуск), посмотрите в сторону иридиевых вариантов.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.