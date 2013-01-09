Не так давно я стал обладателем новой KIA OPTIMA (у меня обязательно на нее будет тест-драйв), но сегодня суть не в этом. Как то я сказал, что свежий автомобиль нужно обкатывать и ЧТО Я ЭТО РЕАЛЬНО БУДУ делать. И вот мои читатели и подписчики на канале начали бурно обсуждать эту тему, одни просят правильный алгоритм (нужно учитывать, что у меня стоит АКПП), а именно — сколько километров, как крутить двигатель. Другие говорят – «что все это пережитки прошлого и грамотный развод дилеров» (хотя я не совсем понимаю, в чем он заключается). ТАК где же правда? Стоит, делать обкаточную притирку или нет? Давайте разбираться. В конце будет видео версия, плюс голосование …

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Как я уже писал про себя (это вы можете почитать в разделе «автор», на блоге) – учился я на машиностроительном факультете одного из технических вузов нашего города. Было это давно, нас учили еще по Советским ГОСТАМ и стандартам. Так вот, раньше такого, казалось бы «глупого вопроса», вообще не вставало! Все однозначно бы тебе ответили – КОНЕЧНО ОБКАТЫВАТЬ, причем кататься так примерно 3000 – 5000 км, было это на всех автомобилях того времени, взять ЖИГУЛИ, ВОЛГУ, МОСКВИЧ, УАЗ и т.д. Самым важным агрегатом в этом процессе, конечно же был силовой агрегат, дальше трансмиссия, и уже после нее тормоза.

Что это такое и для чего вообще нужно?

Обкатка нового автомобиля – это процесс, при котором правильно ПРИТИРАЮТСЯ все основные узлы и агрегаты, после меры таких мероприятий можно давать интенсивные нагрузки и загружать машину полностью. Если процесс выполнен не правильно, это может вызвать повышенный расход топлива, меньшую мощность или вообще выход из строя силового агрегата. Если говорить о трансмиссии и тормозах, то здесь возможно уменьшение ресурса.

Что хочется отметить, сейчас практически все серьезные производители делают на своих заводах так называемую «холодную» обкатку. То есть и двигатель, и трансмиссия проверяются до установки на машину, но делается это без городской нагрузки. Также — тормозные диски, колодки, части подвески, подшипники — нуждаются в своеобразной адаптации.

НО официальные дилеры НЕ НАСТАИВАЮТ на обязательном процессе обкатки автомобиля (они всего лишь рекомендуют его) многие вообще заверяют — что можно эксплуатировать прямо сразу из салона, то есть давать максимальную нагрузку

Лично я с этим не совсем согласен, в своей статье я разберу несколько основных узлов – двигатель, трансмиссию, и тормозную систему.

Тормозная система

Начну, пожалуй, с самого легкого – тормозов (мотор хочу оставить на закуску). Почему их стоит притирать? Даже когда вы ставите новые тормозные колодки, а тем более диски вам нужно несколько десятков, а может быть и сотен километров, чтобы верхний слой стерся (и там, и там) и чтобы плоскости так сказать «набились» для дальнейшей нагруженной работы (наверное, все замечали черную пыль на дисках после установки новых колодок)

На колодках есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Трансмиссия — механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только механическая и автоматическая коробка передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести пыльники) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Коробки передач — механика или автомат, внутри имеют много различных шестерней, фрикционных дисков, синхронизаторов, которые также изготовлены по технологиям и допускам, они проходят испытания на заводах. Однако под нагрузкой выбираются нужные «сотки» (сотые доли миллиметра) и шестерни набивают «зеркало» в местах зацепления. А вот чтобы оно было равномерное, без каких-либо прогибов, не нужно давать максимальные нагрузки!

В АКПП обкатывается верхний слой у фрикционных дисков, гидротрансформатора, также у шестерен, валов и т.д. ПЕРЕГРЕВАТЬ ее первые 300 – 500 километров, я вам крайне не рекомендую!

Ездить НУЖНО нормально, 3000 – 4000 об/мин, не рвать машину высоким вращением коленчатого вала до 6000 – 7000. Исключить резкие (с буксом) старты, не сваливаться в «KICK DOWN», не буксовать, не таскать тяжести (кого-либо на тросе) или прицепы. Это работает как для МКПП, так и для АКПП. Потерпите 500 километров (а все же советую чуть больше, поймете снизу почему) и дальше можно уже совершать «подвиги»

Двигатель

Вот здесь есть о чем поговорить. Как я считаю обкатка нового двигателя, это основная задача! Есть две основных трущихся части – это кольца компрессионные, маслосъемные и стенки блока цилиндров (иногда это гильзы). Так вот — кольца и стенки, должны обкататься на столько, чтобы между ними зазор был минимальный! От этого зависит мощность вашего двигателя (компрессия) и его аппетит на потребление масла и отвод тепла.

Раньше слабым звеном являлись именно кольца, они делались, как правило из чугуна, и в первые несколько тысяч они должны были идеально притереться. ДА и качество исполнения раньше было хуже, а именно материалы и сплавы, также не забываем и о смазках. Именно поэтому притирка столь важных элементов должна была происходить в определенных, СТРОГО УСТАНОВЛЕННЫХ РАМКАХ!

Если (в то время) дать излишнюю нагрузку на мотор, это высокие обороты и температуры, то кольца просто могли не выдержать – задрать стенки цилиндров или даже сломаться

Вот после 3000 – 5000 километров, происходила окончательная приработка, тогда и можно было нагружать.

Сейчас технологии шагнули вперед, появились синтетические масла, верхние компрессионные кольца сейчас идут из стали или ее сплавов (не все, есть и чугун, но немногие). Основная задача притереть их к стенкам блока цилиндров.

На боковой грани колец сейчас идет специальный слой (иногда это олово, иногда это просто такая форма напоминающая зубы или небольшие выступы), конечно он такой микроскопический (несколько соток), что уловить его взглядом очень сложно (практически не возможно), только на ощупь можно понять что поверхность неровная. Именно этот слой и должен уйти и прилегание двух поверхностей должно оказаться максимальным. Справедливости ради стоит отметить, что на заводе при испытаниях его стараются убрать, однако еще раз повторюсь, он уходит не на 100%!

Плотное прилегание кольца и поверхности цилиндра ВАЖНО! Потому как через это соединение отводится около 50% тепла в блок двигателя. Если мотор неправильно обкатан, то тепловой зазор между плоскостями может нарушиться.

На первых сотнях километров не стоит «жарить» (высокие обороты). Потому как слой для приработки (который уйдет), ПОКА создает излишнее трение, а значит большую тепловую нагрузку на стенки. Уходит он окончательно примерно к 1000 километрам.

Но не стоит и «тошнить» (1500 – 2000 об/мин) и тем более давать работать мотору на холостых и газовать не нем (есть и такие мнения). Он также будет перегреваться.

Как делать обкатку современного мотора

Если ответить — через сколько километров она полностью происходит, до это не как на старых моторах (3000 — 5000), здесь достаточно всего 1000 (если очень перестраховываетесь 1500 км). Дальше уже можно давать большую нагрузку

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, не давать двигателю высоких оборотов без нагрузки (то есть он стоит и работает на холостых). Также «не тошнить», ехать 30 – 40 км/ч, с минимальными оборотами, опять перегрев!

Но и слишком большие обороты также не приемлемы. Опять трение и перегрев, причем быстрый.

ПОЭТОМУ стоит давать средние об/мин в 3000 – 4000, дело еще в том что при таких параметрах кольца эффективно (но без лишней нагрузки) прижимаются к стенкам, а значит их обкатка происходит эффективно (подробно будет видео внизу).

Если есть возможность, обкатывайте на трассе — держите 3000 с кратким ускорением до 4500 (буквально на 5 – 10 секунд) об/мин. Проедите так хотя бы 500 км, скатайтесь в другой регион. В городском режиме все же много пробок и светофоров, мотор будет «молоть в пустую», что не очень для него хорошо.

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

Теперь голосование. Ребята мне интересно – стоит ли сейчас обкатывать новый автомобиль или не стоит, мне интересно ваше мнение.





НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.