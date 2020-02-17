Нужно ли заливать масло в фильтр при замене масла в двигателе? Подробно + видео

Буквально полгода назад в сети ЮТУБ, была популярна тема про масляный фильтр, а именно — нужно ли заливать в него масло при замене или нет? Одни как уже стало понятно, заполняют его почти до краев, и после закручивают его в мотор, другие закручивают пустой! Однако где же правда? Про это сегодня и будет говорить, я выскажу свое мнение, основанное на достаточно большом опыте. Давайте начнем, как обычно будет и полезное видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Скажу так – раньше на старых авто, я всегда заполнял фильтр, у меня были МОСКВИЧ 2140, ВАЗ 2101, 02, 03 – 05 и т.д. НО сейчас на современных иномарках, делать этого не обязательно.

Для тех, кто не в курсе, сейчас есть два лагеря:

Обязательно заполняют до краев перед заменой , чтобы улучшить наполняемость системы и не дать мотору работать на сухую

, чтобы улучшить наполняемость системы и не дать мотору работать на сухую Говорят, что делать этого нельзя ни в коем случае, что если заполнить фильтрующий элемент маслом, то его попросту может порвать (фильтрующую бумагу внутри), да и весь испачкаешься и т.д.

Давайте разбираться, читаем ниже.

Старые авто и почему нужно заливать

Тут все просто, старые авто зачастую были не оборотистые, масляные насосы также не отличались производительностью (бывали такие случаи, что после заливки жидкого моторного масла, начинала помаргивать лампа давления).

ДА и сам фильтр был более объемный, если сравнить с современными (которые идут на иномарки) — больше примерно на 20 – 30%, это личные наблюдения.

Поэтому когда я проходил ТО на «классических ВАЗ», я всегда заливал масло в фильтр перед заменой – это реально помогало быстрее заполнить систему, и не работать мотору на сухую, пусть 3 секунды, но все же.

Да и если вспомнить масла которые лили в классику (было это почти 20 лет назад), они мягко сказать были далеко не идеальные.

Все же для старых автомобилей, наполнять фильтр зачастую ОЧЕНЬ полезно.

Новые автомобили и почему можно не заливать?

Современные моторы совершенно другие.

Они работают на высоких оборотах

Масляный насос в разы производительнее

Масляный фильтр, немного меньше, поэтому заполняется он быстрее

ДА и масла сейчас другие, в основном синтетика с хорошими смазывающими и текущими свойствами

Исходя из всего этого, можно констатировать такой факт – на современных моторах можно и не заполнять маслом фильтр, он сам заполнится ОЧЕНЬ быстро примерно за 1 – 2 секунды. Потому как насосы сейчас ОЧЕНЬ производительные

Еще такой момент, современные синтетические масла, создают очень эффективную пленку (можно сказать защиту на парах трения), которая (даже если слить основную смазку), будет прекрасно работать несколько секунд на холостых оборотах.

ТО есть на современном моторе, можно как заполнять маслом фильтр, так и не делать этого, мотору по сути все равно. Разница наполнения магистрали будет примерно в 1 секунду, а это крайне мало и практически не заметно для пар трения.

Разорвет масляный фильтр

Однако в стане противников заполнения фильтрующего элемента, есть определенный миф – что если залить в него масло, от потока который идет от насоса разорвется фильтрующий бумажный элемент. Что якобы смазка ринется в одну сторону фильтрующего элемента, и разорвет ее. НУ и собственно пользы от такого фильтра не будет!

По сути это опять же бред – начнем с курса физики за 7 класс. Находим такой закон – жидкости в замкнутом пространстве давят во все стороны одинокого, нет такого, что все давление ринется именно в одну сторону, это не правда!

И опять же если давление в корпусе фильтра будет избыточно, что пропускная способность будет падать, откроется специальный перепускной клапан, который находится на дне элемента, который скинет давление что говорится напрямую (такое еще происходит когда смазка густая, например, при холодном пуске).

В итоге, ничего не разорвет, опять же повторюсь еще один раз, на современном авто, можете заполнять или не делать этого мотору практически все равно.

Конструкция фильтра

НУ и в заключение хочется ответить тем, кто сейчас начнет писать – «что ты пишешь, нужно обязательно заполнять маслом фильтр, даже на современных авто, ведь двигатель работает на сухую и т.д.»

Друзья, не на всех автомобилях стоят полностью металлические элементы, в некоторых меняется только сам бумажный картридж — то есть окручивается крышка, выкидываете старый бумажный картридж, ставите новый и все. Там даже гипотетически нельзя заполнить этот элемент маслом – такая конструкция, например такое было у меня на ШЕВРОЛЕ АВЕО T300.

И что же делать в таком авто? Ведь он секунду работает как бы на сухую? Значит – производитель это допускает! Подумайте над этим.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, я ответил вам на этот вопрос, подписывайтесь на канал в ЮТУБ, пишите свои комментарии, а у меня на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.