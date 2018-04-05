При замене моторного масла многие задаются вопросом – а нужно ли промывать двигатель промывочными составами (сейчас есть как полноценные масла, так и специальные добавки для мойки мотора). Что будет если их не использовать? Как выбрать (какие все же лучше). Ну и что они больше несут, пользы или вреда (поговорим над плюсами или минусами). Конечно же как обычно в конце будет видео версия и голосование, так что читаем-смотрим …

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Сейчас большое количество «моющих» составов на рынке, представленные — как отечественными, так и зарубежными производителями. Подразделяются они на два больших лагеря: есть мягкие составы (так называемые промывочные масла), а есть «пятиминутки» (добавки, которые добавляются прямо в отработку в вашего двигателя, и там «агрессивно отмывая» вместе с ней сливаются). Так какие же лучше, как выбрать, да и нужно ли это вообще?

Зачем нужна промывка двигателя?

Вопрос как говорится риторический. Затем чтобы он был чистый (убрать всю грязь, нагар и прочее). Не секрет что при работе силового агрегата, масло не только смазывает и защищает трущиеся поверхности. Но и испытывает достаточно большие нагрузки (особенно температурные), также оно призвано накопить внутри себя всю грязь и не давать оседать ей на стенках.

Чем чаще вы будете менять смазку (скажем по моточасам, а не по километражу), тем чище двигатель будет внутри!

Однако зачастую интервалы замены затягивают, как сами производители (по 15 000 км), так и владельцы (сам лично видел случаи, когда катались по 20 – 30 000 км). ДА и масло покупалось, каких-то сомнительных производителей (главное сэкономить).

НО и у владельцев, которые следят за своим автомобилем, всегда есть вероятность нарваться на подделку низкого качества, когда уже через 3000 – 5000 км на «щупе» все черно

Добавляет проблем клапан EGR, он посылает во впускной коллектор (на «дожигание») уже отработанные газы, что дополнительно несет загрязнение

Можно конечно слить весь этот состав и залить свежий (скажем через 5000 км), но как правило так никто не делает! Катаются минимум 10 – 15 000 км.

Тут-то и подключаются многие автолюбители, которые утверждают, что обязательно нужно мыть мотор промывочными составами (чтобы внутри все стало идеально чисто)! Что внутри остается эта отработка, причем около 10%, которая уже кислотная и агрессивная. И если она смешается со свежим маслом – ЭТО ПРОСТО КОНЕЦ! НО так ли это на самом деле?

Современное моторное масло

Я сейчас не претендую на звание «супер-химика». НО современные моторные масла, если их менять по регламенту УЖЕ СОДЕРЖАТ ВНУТРИ СЕБЯ моющие присадки.

Простыми словами рабочий состав (а зачастую производитель указывает, до какого пробега или моточасов он работает) сам удалит весь нагар, отложения и прочую грязь – сливаясь, оставит условно чистый двигатель.

Еще раз повторюсь, друзья если интервал замены у вас 15 000 км, то поменяйте масло хотя бы в 10 – 12 000 (лучше 5-7000 км). Тогда внутри будет полная чистота

Соответственно, никаких дополнительных промывок УЖЕ НЕ НУЖНО!

ПРО 10% ОТРАБОТКИ. Ребят вот честное слово, посмотрел в интернете — один парень заявляет, что в моторе остается именно такой процент «отработки», после полного слива.

ХОРОШО — Допустим в вашем моторе 4 литра масла, вы сливаете отработку — далее берете новую канистру и полностью заливаете этот объем. То есть слили, 4л – залили 4л (ну может быть 3,90л)

10% — это 400 грамм, почти пол-литровая бутылка. Если бы в моторе действительно остался такой объем, то в новой канистре у вас плескалось бы пол-литра масла. Причем зачастую в канистрах есть уровень с градацией

Я сейчас не говорю что остатков совсем нет! Просто их не такое количество, скорее это около 2%, то есть с нашего объема в примере, это 80-100 мл.

Какие бывают промывки?

Как я писал сверху, их всего два типа мягкие и более агрессивные:

Промывочные масла (или мягкая промывка). Продается в канистрах по 4 – 5 литров (в нашей стране популярные это ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ГАЗРОМ и прочие).

Обычно это полноценное минеральное масло (низкой вязкости), в которое добавляются моющие, а также противозадирные присадки (например, такие как ZDDP). Есть большое количество Кальция, который призван нейтрализовать кислотную среду отработки (ведь в ней имеет много серы, соответственно кислотность повышена). Промывают мотор на холостом ходу, НАГРУЗКУ ДАВАТЬ (В ВИДЕ ПОВЫШЕННЫХ ОБОРОТОВ НЕЛЬЗЯ), потому как масло не образует защитной пленки. Оно мягко моет мотор внутри, смешивается с отработкой, после сливаете и заливаете новое рекомендованное масло

Промывка «пятиминутка» (специальная добавка), поставляется в маленьких бутылочках или баночках, производит их огромное количество компаний (например Liqui Moly, MOTUL, ЛАВР и т.д.), добавляется в ваше уже отработанное масло.

Такие составы более агрессивные. В основном в своем составе содержат Сольвенты, растворители, сульфонат Кальция.

Опять же этот состав моет мотор внутри. Все также нельзя подавать нагрузку в течение 5 – 10 минут (отсюда и название). Далее вся эта жидкость сливается из двигателя и заливается свежая нужная смазка. ЛИЧНО я против таких промывок, потому как они очень активны, смывают достаточно большое количество грязи внутри. Отработка, которая останется в моторе (около 2%), будет намного токсичнее, чем скажем просто отработанное масло без этой присадки.

Так что если у вас возникает потребность – лучше выбрать промывочное масло, а не «пятиминутки».

КОГДА ПРОМЫВАТЬ НУЖНО?

Ситуация может быть много, но всего несколько когда все же стоит промыть:

Купили БУ (подержанный автомобиль, например за 250 000 рублей ). При откручивании крышки головки блока, вроде шлама не замечено (но вроде как грязновато). Хозяин, конечно говорит что менял все по регламенту, каждые 10 000 км. Но вам на душе как-то не спокойно. Тогда лучше купить ИМЕННО ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО (не присадку) и после залить уже хорошую синтетику

). При откручивании крышки головки блока, вроде шлама не замечено (но вроде как грязновато). Хозяин, конечно говорит что менял все по регламенту, каждые 10 000 км. Но вам на душе как-то не спокойно. Тогда лучше купить ИМЕННО ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО (не присадку) и после залить уже хорошую синтетику Например, раньше катались на полусинтетике, сейчас хотите перейти на уровень выше – синтетику. Также лучше промыть

Поломка. Например — попала охлаждающая жидкость ( антифриз или тосол ) в двигатель (пробило прокладку), также лучше от всего этого избавится

) в двигатель (пробило прокладку), также лучше от всего этого избавится Раскоксовка. После этого процесса также лучше промыть

КОГДА ПРОМЫВАТЬ НЕ НУЖНО?

Вы ездите и часто меняете масло, льете только фирменное (сделанное для вашей марки, например KIA, CHEVROLET, TOYOTA, NISSAN и прочие). Причем замена у вас по моточасам (скажем через 5000 км), ведь в пробках машина стоит, а мотор работает. Вытаскиваете щуп, а там нет непонятной черной жижи

Такая же ситуация с синтетическими вариантами сторонних, но именитых производителей «MOBIL1», «SHELL», «CASTROL» и т.д.

Используете только синтетические составы, а они как правило уже используют все нужные моющие присадки

Двигатель наоборот очень сильно грязный! Например, куча шлама внутри и все это обволакивает не только стенки, но и валы, клапана и т.д. ТАКОЙ МОТОР НУЖНО РАЗБИРАТЬ И ЧИСТИТЬ.

Если вы добавите моющие составы, то вся эта грязь и шлам конечно же – смоется. НО ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ – ЧТО ЗАБЬЮТСЯ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ, а также фазовращатели, гидрокомпенсаторы, возможно даже масляное голодание коленчатого вала и прочего. Тогда вы наоборот сделаете намного хуже и угробите, свой силовой агрегат

Промывочные пятиминутки, очень агрессивные. Я читал исследования, что они могут негативно влиять на сальники двигателя, разъедая их. Будет неприятно, если потом мотор начнет течь

Есть еще одно заблуждение, что если вы катались, на «синтетике» скажем 5W-30 одного производителя, чтобы перейти на другую, НО ТАКЖЕ СИНТЕТИКУ 5W-30 или 5W-40 нужно промывать! Это не правильно, нужно понимать, что все производители должны выдерживать определенный стандарт и допуск. Что как раз и характеризуются цифрами 5W-30.

Если подвести итог, то получается что «промывка» практически не нужна, за исключением устранения неисправностей (попал антифриз в масло):

Если вы ездите и меняете масло часто, льете КАЧЕСТВЕННУЮ «синтетику», тогда ваш мотор и так будет чистым. Ведь все моющие составы уже добавлены

Если вы «загадили» свой двигатель, тогда и «промывка в баночке или канистре» вам не поможет. А наоборот отмоет шлам, который может забить все масляные каналы, тут и до капремонта недалеко

Насчет остатков отработки в моторе (после слива). Но друзья, ведь после промывки останется уже ее небольшая часть (в случае с «пятиминуткой» она будет токсичнее)

Некоторые составы (в маленьких баночках) и даже промывочные масла могут быть агрессивными и негативно воздействовать на сальники и резиновые прокладки

Тогда, когда же использовать – ну и собственно зачем? После пробега в 18-20 000 км, когда не меняли смазку по регламенту? Так просто не затягивайте до такого, меняйте хотя бы по регламенту, вот и все.

Сейчас небольшое видео смотрим

А теперь голосование, мне интересно, используете вы промывочные составы или нет?





Думаю, мои материалы вам помогут, старался для вас ИСКРЕНЕЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР