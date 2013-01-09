Сегодня я хочу поговорить про новые иномарки. Когда мы покупаем машину «из салона», мы всегда сталкиваемся с выбором проходить нулевое (или промежуточное) ТО или нет. В отличие от наших марок автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) многие заграничные автопроизводители, имеют интервал гарантийного прохождение техосмотра в 10000—15000 километров, это обязательно, если хотите остаться на гарантии. Однако дилер может вам предложить пройти так называемое «нулевое ТО», которое наступает в 5000 — 7500 километров, у разных производителей по-разному. А что это вообще такое, и зачем оно нужно? Смахивает на очередную выкачку денег или нет? Давайте подумаем…

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Для начала небольшое определение

Нулевое или промежуточное техобслуживание (ТО) – это межсервисный технический осмотр, который зачастую является НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, делается на первых пробегах в 5000 – 7500 км, чтобы убрать следы обкатки мотора (такие как стружка от колец и от стенок).

Нужно делать или нет?

Как с уже писал выше на наших машинах этот процесс был обязательным, помню свою ВАЗ 2114 ездил точно! Хотя сейчас на новых ВАЗ (КАЛИНА, ГРАНТА, Х-РАЙ, ВЕСТА) существуют такие же интервалы как на иномарках, а именно 10 – 15000 км.

Технологии шагнули вперед и сейчас не нужно заезжать на 1000 – 3000, да и даже на 5000 и как я уже говорил — промежуточный техосмотр НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным. Производители закладывают ресурс для того чтобы вы проехали первые километры без каких-либо проблем.

Основная нагрузка ложится на масляный фильтр именно в нем присутствует стружка, которая образуется от процесса обкатки. Желательно ее от туда убрать ну или сменить сам фильтрующий элемент. Ведь если этого не сделать, то пропускная способность падает

Что делают на нулевом ТО?

Многих автомобилистов интересует – а что вообще делают на этой процедуре? Знаете, многие думают, что это банально замена масла и фильтра на двигателе. НО ЭТО НЕ ТАК!

ДА в силовом агрегате меняется смазка и фильтрующий элемент

Проверяется уровень тормозной жидкости

Уровень охлаждающей жидкости

ВАЖНО – масло в АКПП , также желательно проверить, ведь малейший недолив или перелив очень быстро ее изнашивает

, также желательно проверить, ведь малейший недолив или перелив очень быстро ее изнашивает Электрика

Общее состояние подвески

Конечно не стоит думать, что машину будут досконально просматривать, здесь скорее беглый осмотр, а основной только у мотора.

Польза лично для меня очевидна

Во-первых, никто не застрахован от заводского брака (даже если это крутая иномарка, человеческий фактор всегда присутствует), если это не значительная поломка (то как говорится) — бог с ней, а вот если это серьезная поломка ходовой или двигателя, то это уже не очень хорошо. Вы можете выявить эту поломку на ранней стадии.

Во-вторых, вам проверят все жидкости автомобиля. То есть можно выявить неполадку скрытых дефектов, например неисправна прокладка между «головкой» и самим блоком, тогда жидкость будет уходить либо в цилиндры либо в коллектор.

В-третьих, на «нулевом» — вам проверят развалы подвески, что влияет на износ резины и управляемость.

В-четверых проводится проверочная работа всех электродатчиков и проводки в целом.

И самое важное меняется масло, за которое вам нужно будет заплатить, да и за масленый фильтр тоже. Но все-таки менять нужно – ТАК ЯЧИТАЮ Я. Объясню почему — новый двигатель, проходит обкатку на заводе, однако, при пробеге в 3000 — 5000 километров в нем накапливается множество мельчайших частиц металла, которые остаются из-за непритертости металла в цилиндрах. И смазка которая залита накапливает в себе эти частицы.

Они совсем не полезны, а очень даже губительны! При пробеге в 3000 — 5000км, обкаточный режим полностью завершен и вся «металлическая пыль», находится в масле. Можно конечно ждать первого ТО, которое наступит в 10000 — 15000, но лучше убрать эту «пыль» раньше как раз в «нулевое ТО», в 5000 — 7500км. Это позволит вашему двигателю проработать как можно дольше, конечно если вы рассчитываете ездить на этом автомобиле долго.

Сколько стоит и можно ли сделать своими руками?

Стоимость всегда будет разной, конечно зависит от марки, модели и класса. Но это примерно 60 – 70% от стоимости первого техобслуживания. Лично на мою KIA OPTIMA это примерно 4500 рублей, для примера на новый Солярис вроде как около 3000 – 3500руб. А вот на AUDI «промежуточный» будет стоить около 12000руб. НЕДЕШЕВО!

Однако многие задаются вопросом — а почему бы мне самому это не сделать, скажем, у себя в гараже своими руками? Что же идея здоровая, однако, нужно подобрать именно такой фильтр и масло (не обмануться). Иначе если дилер заметит, то вы рискуете слететь с гарантии! Что для дорогих маши просто не допустимо. Поэтому есть смысл переплатить 1000руб. но пройти у «официалов».

Сейчас небольшое видео в тему смотрим

НА этом заканчиваю, информация полезная, поэтому рассказываем друзьям и добавляем в закладки. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР