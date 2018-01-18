Меня часто просят сделать обзорную статью – почему может не заводится машина, как летом (в теплый период времени), так и зимой (в морозы). Причин может быть масса, сегодня я постараюсь простым и доступным языком рассказать о них подробно. Также хочу оговориться, что я буду рассказывать именно про инжекторный вариант, все же карбюратор давно себя изжил и встречается на наших дорогах очень редко. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем – смотрим, будет полезно …

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Друзья вначале хочется отметить — как обычно есть банальные причины, а есть серьезные неисправности, которые вы сами (особенно если вы начинающий водитель) исправить не сможете. Я все разобью на несколько пунктов, от простого к сложному. НУ что не будем тянуть поехали.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Топливная система

Уж коли мы начали с топлива, давайте пробежимся по системе его подачи. Причиной не запуска может быть сетка бензонасоса (она может банально забиться, а в зимний период времени еще и замерзнуть, если в баке есть вода, от нее также нужно избавляться). Может выйти из строя сам топливный насос.

Аккумулятор

АКБ очень важная составляющая при запуске, именно он дает напряжение на стартер который в свою очередь раскручивает коленчатый вал. Если батарея дохлая, то она не сможет запустить автомобиль:

Вы либо будете слышать несколько оборотов коленвала, которые идут очень медленно (прямо таки нехотя), причем панель приборов будет тускнеть или сильно гаснуть

Либо услышите треск из под капота. Это говорит о том, что батарея вообще разряжена, что не может прокрутить двигатель. Приборы также будут тускнеть, либо тухнуть

Нет вообще никаких признаков жизни. Даже штатная сигнализация не открыла машину, это говорит о том — что разрядка полная, что говорится на 100%. Нужно искать утечки тока, либо менять батарею (возможно замыкание банок)

В любом случае нужно следить за аккумулятором, особенно перед зимним сезоном (ведь в морозы масло густое и нагрузка при запуске возрастает в разы). Нужно зарядить его, ведь короткие поездки зимой не дают ему нормально зарядиться.

Система зажигания (катушки и свечи)

Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

Датчики

Сейчас современный автомобиль просто напичкан различными датчиками, и чем сложнее авто, тем их больше.

Например, на наших ВАЗ, если накроется датчик положения коленчатого вала, то машина точно не заведется и вы можете всю «голову себе сломать» – почему?

На иномарках зачастую может вылезти CHECK ENGINE при выходе их из строя. Любой диагностический сканер (даже дешевый ELM327) сразу выявит причину поломки.

Сейчас перечислю датчики, при выходе которых запуск будет усложнен либо его вообще не будет:

ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)

ДПРВ (Датчик положения распределительного вала), также известен как датчик ХОЛЛА

ДД (детонации)

ДХХ (холостого хода)

ДТ (температуры), охлаждающей жидкости

Стартер, бендикс, втягивающее реле

Стартер сделан только с одной задачей, запустить двигатель, а потом спрятаться и отдыхать до следующего пуска. По сути это обычный, мощный электромотор, который «на старте» питается от аккумулятора, но у него есть несколько частей, которые могут выходить из строя, начнем от простого к сложному:

Проводка . Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается

. Любой электромотор, и стартер здесь не исключение, питается электричеством (от АКБ), до него идут толстые высоковольтные провода. Бывает от времени, они либо протираются, либо повреждаются и их нужно заменить. Но бывает и банальная причина, а именно окислы в местах крепления. Достаточно почистить и работоспособность восстанавливается Втягивающее реле. Если говорить просто, оно способствует зацеплению бендикса и маховика двигателя. Когда реле выходит из строя, тогда вы можете слышать щелчки (либо вообще может не происходить никаких звуков) — машина не заводится. Зачастую бывает — один раз запускается, другой нет, это уже первый признак выхода реле из строя. Нужно просто его заменить, зачастую оно крепится сверху стартера

Бендикс. Это специальная выдвижная шестерня, которая входит в зацепление с «зубьями» маховика и раскручивает его. Когда машина запускается, он убирается (при помощи втягивающего реле) из зацепления. Бывает — что бендикс выходит из строя, не смотря на свою простоту, это достаточно сложная система — либо ломает зубья, либо внутренности. И его просто нужно заменить.

По своему опыту скажу, что стартер достаточно прочная конструкция и в первую очередь проверяем контакты и провода.

Венец маховика

Было в моей практике это два раза. НО про это стоит рассказать. Собственно маховик как все думают это не литой диск, у него сверху есть определенный венец, это часть с зубьями, которая сажается на металлическую болванку при помощи нагрева.

Если она сделана плохо (например, не закалили), тогда бендикс просто «съест зубья» когда войдет в зацепление. При запуске машины вы будете слышать хруст из под капота, но ничего происходить не будет. Этот звук опытный мастер ни с чем не перепутает, просто нужно заменить либо полностью маховик, либо его венец.

Ремень или цепь ГРМ

Система газораспределения (валы и клапана), работают от цепного или ременного привода, связанного с коленчатым валом. Так вот если цепь или ремень ГРМ, порвется или перескочит на несколько зубов, подача воздушно-топливной смеси, а также отвод отработанных газов нарушится.

Причем если порвется ремень ГРМ (цепь зачастую просто растягивается и перескакивает), тогда все может быть очень печально, как минимум загнет клапана.

Вы будете заводить машину, а она будто «мертвая». Все потому что поршни ходят, а подачи топлива и отвод газов не работает, клапана «замерли».

До этого дотягивать НЕЛЬЗЯ, обязательно меняем систему ГРМ, как написано в книге по эксплуатации вашего автомобиля.

Компрессия

Это уже самый тяжелый случай. Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает на давлении сгоревших газов – если давления нет, значит и работать не будет.

Все это контролируется компрессией — это максимальное давление воздуха в камере сгорания, который достигается в момент нахождения поршня в верхней мертвой точки, на также сжатия. Измеряется в атмосферах, нормальный параметр около 9-11 АТМ.

Если у вас машина не запускается, вы все проверили, и дошли до компрессии, а она можно сказать нулевая, то это говорит о двух ситуациях:

Прогорели клапана.

Прогорели поршни или компрессионные и маслосъемные кольца.

Такое бывает от некачественного бензина, либо от не правильно выставленного зажигания. Либо использования газомоторного топлива (зачастую, система подачи газа использует свое оборудование и его также нужно правильно настроить).

Если у вас компрессия никакая, то скорее всего, запуска двигателя – не будет. Нужно разбирать силовой агрегат и смотреть, если клапана это не так страшно, а вот если поршни, то они могут еще и стенки блока задрать, а это уже дорого.

ЭБУ

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.