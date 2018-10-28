Устройство ГРМ (газораспределительного механизма) очень важен, для любого автомобиля. Ведь его доработка может прибавить мощности к силовому агрегату! А вот ухудшение наоборот может придушить двигатель и вызвать большое количество проблем, начиная плавающими оборотами и заканчивая прогарами клапанов (про это чуть ниже подробнее). НО вы скажите – «постой, ведь никто специально не ухудшает эту систему?» Да это правда, но она может стать не такой эффективно сама, просто обрастая нагаром! Причем это сплошь и рядом на многих современных автомобилях …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже как то писал статью про MPI (распределенный впрыск) и GDI (непосредственный), и что из них лучше. НО у GDI зачастую может проявляться проблема – зарастания клапанов нагаром, особенно при больших пробегах. Что намного ухудшит характеристики вашего автомобиля, многие даже пишут, что двигатель становится «тупой» и не едет.

Зачем нужны клапана в ГРМ?

Информация совсем для чайников, но она нужна для понимания всего процесса в целом. Клапана это определенные элементы ГРМ, которые закрывают камеру сгорания — в нужный момент — не выпуская от туда воспламененную смесь. Благодаря этому смесь давит на поршень, он в свою очередь идет вниз (раскручивая коленвал), благодаря чему происходит работа двигателя.

Причем клапана должны герметизировать систему ГРМ, то есть они не должны пропускать газы, от слова вообще. Это важно и запомните это!!!

В системе ГРМ мы можем видеть два типа клапанов:

Впускные – через них заходит новая воздушная или воздушно-топливная смесь в двигатель (в зависимости какой у вас впрыск топлива)

Выпускные – через них выходит отработанные газы, которые уже сгорели в двигателе

Причем диаметр тарелки клапана, может различаться у некоторых производителей. Делается это для того, чтобы увеличить прохождение смесей (как новой поступающей, так и отработанной). Однако большой конструкцию делать не стоит, он будет тяжелый, будет обладать большой инерцией, и будет работать не так эффективно. Поэтому тут нужна золотая середина.

Как образуется нагар?

Вообще тут есть несколько причин:

Например, от плохого топлива, низкого качества, с большим количеством серы, при сгорании которого выделяется много гари – все это способствует образованию нагара на клапанах.

Пропускание масла через маслосъемные колпачки ( сальники ) клапанов, масло попадает вниз, оседает и пригорает на клапанах, вот вам и нагар.

) клапанов, масло попадает вниз, оседает и пригорает на клапанах, вот вам и нагар. EGR (система предназначена для дожигания отработанных газов, сейчас мы не будем углубляться, как она работает) просто нужно понять, что некоторая часть отработанных газов, возвращается из выпускного коллектора во впускной для дожигания, ну и соответственно несет с собой некоторое количество нагара, который может осесть на стенках, тарелках клапана и т.д.

От времени. При больших пробегах, нагар «волей – неволей» может образовываться сам. Ведь у нас двигатель внутреннего сгорания, и образования различных налетов, это нормально

Но что я хочу отметить!!! ВАЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАШИН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ (GDI). Здесь нагар, образуется от конструктивной ошибки с точки зрения разработчиков.

В чем смысл?

Распределенный впрыск – тут топливо подается во впускной коллектор, там смешивается с воздухом и подается в цилиндры двигателя. Таким образом, происходит как бы «ополаскивание» клапанов этой воздушно – топливной смесью, и нагар ИМЕННО В РАСПРЕДЕЛЕННОМ ВПРЫСКЕ явление ОЧЕНЬ РЕДКОЕ! Если, конечно же, он исправен, а не течет масло через сальники клапанов

Непосредственный впрыск – тут топливо подается в цилиндры двигателя напрямую, то есть форсунка находится в самом блоке (А НЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ – ЭТО ВАЖНО, через него ТОЛЬКО подается только воздух), и затем смешение воздуха и топлива происходит непосредственно в самом цилиндре двигателя.

И ИМЕННО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК – СТРАДАЕТ НАГАРОМ! Почему? Да очень просто, у распределенного клапана омываются, воздушно-топливной смесью, которая образовалась цилиндров, бензин отмывает весь нагар и просто смывает его. А вот у непосредственного впрыска, бензин подается в цилиндры, минуя клапана, через них идет только воздух, который никак не может очистить их от различного типа налета. Вот вам и нагар! EGR гонит туда повторно газы, у них есть сажа, которая оседает везде и всюду!

Справедливости ради, сейчас многие производители стараются поместить форсунку инжектора ближе к головке блока, а то и в самой головке. НО помогает это не очень сильно. Также есть системы, где стоит сразу две форсунки, сверху в коллекторе и снизу в блоке (но такие системы это редкость).

Чем страшен нагар на клапанах?

Тут все элементарно и просто — нагар начинает снижать проходные каналы для воздуха (мощность падает), а иногда является причиной того что система ГРМ вообще выходит из строя, теперь подробнее:

Неровный холостой ход . Чем меньше воздуха, тем меньше топлива подает ЭБУ, на холостом ходу это может быть причиной неровного холостого хода.

. Чем меньше воздуха, тем меньше топлива подает ЭБУ, на холостом ходу это может быть причиной неровного холостого хода. Рывки при разгоне . Опять же не хватка воздушной смеси, жмете на газ а машина не едет как раньше

. Опять же не хватка воздушной смеси, жмете на газ а машина не едет как раньше Уменьшение мощности . Опять же ЭБУ через датчики кислорода видит, что в топливной смеси, воздуха мало, значит нужно подавать меньше топлива. Машина, которая раньше была резвой, теряет в мощности.

. Опять же через датчики кислорода видит, что в топливной смеси, воздуха мало, значит нужно подавать меньше топлива. Машина, которая раньше была резвой, теряет в мощности. «Зависание» . От большого количества нагара, клапана могут, как бы «замереть» на одном месте. Это очень плохо, конечно поршень с ними, скорее всего не встретится (хотя есть такая вероятность), но с ними может случиться другая проблема прогорание

. От большого количества нагара, клапана могут, как бы «замереть» на одном месте. Это очень плохо, конечно поршень с ними, скорее всего не встретится (хотя есть такая вероятность), но с ними может случиться другая проблема прогорание Прогар. Клапан банально не закрывается до конца, герметичность камеры сгорания нарушается, падает мощность (уменьшается компрессия). При такте воспламенения, нет герметичности системы, вся эта горючая смесь огибает клапана, опаливая их, и они просто сгорают.

Все это в большом количестве случаев характерно для непосредственного впрыска топлива, еще раз повторюсь – это просто такая конструкция

Что делать?

Распределенный впрыск — вы можете об этой проблеме даже не задумываться!

А вот непосредственный, тут есть над чем подумать:

Многие пишут, что нужно заливать хорошее топливо – но это нужно делать для любого впрыска, а не только для непосредственного. ДА и на клапана оно практически никак не влияет, ведь оно практически не попадает на него! Хорошее топливо для непосредственного варианта, нужно в основном для того, чтобы прочищались форсунки, ведь они находятся в камерах сгорания и также могут загрязняться нагаром

не попадает на него! Хорошее топливо для непосредственного варианта, нужно в основном для того, чтобы прочищались форсунки, ведь они находятся в камерах сгорания и также могут загрязняться нагаром Хорошее масло. Опять же таки нужно лить в каждый мотор, и менять его чаще. Но опять же таки масло на нагар клапанов никак не влияет. Ведь оно практически не соприкасается с их тарелками.

Лично я считаю что нужно хотя бы раз в 80 – 100 000 км, смотреть эндоскопом нагар. Есть ли он там или нет! Если есть — тогда стоит обратиться в компании которые могут его убрать. Просто снимают впускной коллектор и очищают клапана, машина просто полетит.

Для тех, кто немного не понял, видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.