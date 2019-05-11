Существует очень много споров про мойку двигателя. Одни говорят, что это просто необходимо, и делают по несколько раз в год (у меня есть друг, который летом, своими руками, моет чуть ли не каждый месяц). Другие против этого, говорят — что после мойки, можно много чего повредить, контакты окисляются, и машина нормально не работает. А где же правда? И как нужно поступать? Постараюсь высказать свое мнение (оно лично мое и не претендует на научные труды). Если вам стало интересно, читайте статью + как обычно видео версия в конце …

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В принципе есть веские доводы двух противоборствующих лагерей, одни как я писал – «ЗА», другие — «ПРОТИВ». ОДНАКО лично я все же рекомендую мыть мотор, но не так часто как это делают многие.

Почему нельзя мыть двигатель?

Есть всего три причины, которые можно часто услышать на просторах интернета:

«Пистолет» высокого давления, просто все оторвет «нафиг» под капотом вашего автомобиля! Есть такое, я также не рекомендую этого делать. НО! Кто вас заставляет мыть именно под высоким давлением? А как же простой шланг? Или есть еще другие приспособления, про которые я расскажу ниже

Вода или химия, попадут на контакты, окислят (или разрушат) их, машина будет работать плохо. Постоянно будут вылетать ошибки. В этом есть доля правды, но есть и доля полного бреда. Нужно всегда все делать с умом. Послушайте – не стоит давать (как я писал сверху) высокое давление, действительно это может разрушить и пластиковые провода, хомуты, разрушить оплетку и т.д. Также не нужно использовать обычную пену, для кузова автомобиля. Она может быть очень активной, что реально может плохо повлиять на изоляцию контакты и прочее. НО! С высоким давлением мы разобрались, а химия сейчас есть специальная, не агрессивная, рассчитанная на подкапотное пространство

Помоешь — не продашь. Это версия от «матерых перекупов», если они приходят на осмотр автомобиля, а под капотом все блестит (как у кота одно место), это сразу повод задуматься! Почему? ДА потому что обычно моют двигатель после ремонта, причем капитального, либо хотят скрыть потеки масла или других жидкостей. Все это должно настораживать. Однако если с вами будет знающий человек, продиагностировать мотор (его работу и подтеки) можно легко и просто. А вот вид чистого ИСПРАВНОГО силового агрегата, точно прибавит много профита при продаже

Так что эти доводы, мягко сказать, не состоятельны. Хотя я и не упускаю такую возможность, что есть сложные автомобили (скажем элитного класса), которые имеют много электроники, и мыть их своими руками не всегда есть смысл. Едем в специализированные компании.

Зачем мыть двигатель автомобиля

Рассмотрим и другую сторону медали — действительно, а зачем? И что будет, если не помыть?

Утечка тока. Причина вероятная, но встречаемая очень редко. Двигатель просто должен покрыться масляной и грязевой коркой и тогда действительно могут быть утечки тока, как из соединений электрического навесного (стартер, генератор и т.д.) Так и из самого аккумулятора. НО ГИПОТЕТИЧЕСКИ — если утечки при слегка загрязненном моторе возможны, то лучше всю эту грязь смыть

Нарушение теплоотдачи. А вот тут уже есть доля правды. Когда мотор покрывается грязью, пусть даже небольшим слоем — тогда он начинает хуже охлаждаться. Бывает, что температура вырастает на +5, +10 (в совсем тяжелых случаях). А летом это ой как не нужно, мотор и так работает с высокими температурами, а тут еще и такой спровоцированный перегрев.

Потеря мощности. Опять же от перегрева. Сейчас почти все системы автомобиля контролируются ЭБУ. Так вот, если температура растет — тогда ЭБУ, автоматически, может немного занижать мощность, чтобы разогрев был не такой высокий

Повышенный расход бензина. Опять же из-за перегрева, вы должны больше давить педаль газа, чтобы при пониженной мощности передвигаться с нужной скоростью

Справедливости ради, такие проблемы будут наблюдаться у сильно загрязненного силового агрегата (не мыли 5 — 7 лет или залезли в грязь в поле). Если вы не мыли, скажем — 2 или 3 года и мотор слегка пыльный, пагубные эффекты будут практически незаметны. ОДНАКО держать в чистоте мотор ЖЕЛАТЕЛЬНО. И вот теперь чтобы не загубить свой силовой агрегат неправильной чисткой, я предлагаю вам свою инструкцию, которой пользуюсь уже несколько лет на различных автомобилях.

Как правильно мыть двигатель автомобиля?

Скажу так, я не являюсь сторонником ни «КЕРХЕРА», ни поливания силового агрегата из шланга.

Я считаю это неправильные действия (не пытайтесь меня переубедить). Ведь в одном случае вы давлением можете оторвать все провода, в другом случае можете просто залить какие-то нужные блоки (хотя второй метод более безопасный, ведь машина гипотетически рассчитана на сырую погоду и лужи).

НО у меня есть третье решение (барабанная дробь) — это опрыскиватель для деревьев. Да – да, вы не ослышались именно он (тот который предназначен для борьбы с вредителями на яблонях и грушах, наверное, все их видели). Здесь вода распределяется куда более рационально, вы не льете ее литрами не пойми куда и зачем. Мотор можно помыть примерно 15 – 20 литрами. Причем очень эффективно. Есть поворотный носик и регулировка струи (либо распылять, либо бить струей).

У меня он есть у мамы, потому что частный дом и есть деревья, вы также можете его взять у родителей, дедушек или бабушек. В противном случае купить, стоит он не дорого. Версия на 5 литров от 600 до 900, версия на 8 литров около 1300 рублей.

Самое главное, что у него давление не превышает 3 атмосферы, лично я качаю всегда около двух. Это реально безопасно. Причем зачастую «носик» поворотный, его можно направить в сложнодоступные места.

НУ а теперь пошагово:

Аккумулятор. В идеале его мочить нельзя, причем нужно снять клеммы (или хотя бы клемму), чтобы обесточить кузов. Если для вас это проблематично (собьются настройки систем), тогда его можно укрыть целлофановым пакетом (или обмотать стрейч пленкой).

В идеале его мочить нельзя, причем (или хотя бы клемму), чтобы обесточить кузов. Если для вас это проблематично (собьются настройки систем), тогда его можно укрыть целлофановым пакетом (или обмотать стрейч пленкой). Закрыть воздухозаборник. Вода в двигателе это ОЧЕНЬ плохо (не дай бог гидроудар), поэтому исключаем попадания воды в воздухозаборники, их также укрываем целлофаном

Химия. Многие допускают еще одну ошибку, какие средства вы используете при мойке? Шампунь, который подходит для кузова автомобиля, не подойдет для двигателя. Опять же он может попасть в контакты, банально окисляя их. Нужна специальная химия, которая продается тоннами в специальных магазинах автокосметики. Ищите — очистители или шампуни для силового агрегата. Лично я, уже давно использую от компании LAVR, «пенный очиститель двигателя», он легко наносится, работает эффективно, не вызывает коррозию и смывается без проблем. После него никогда не вылезали никакие CHECK ENGINE, все работало, так как нужно.

Наносить. Некоторые средства работают при 40 градусах Цельсия, другие при 70 – 80 градусах. Одни наносятся на сухой мотор, для других его обязательно смочить. Это нужно учитывать для эффективности очистки

Некоторые средства работают при 40 градусах Цельсия, другие при 70 – 80 градусах. Одни наносятся на сухой мотор, для других его обязательно смочить. Это нужно учитывать для эффективности очистки Смывать. Как я уже писал сверху, никаких КЕРХЕРОВ и ШЛАНГОВ С ВОДОЙ. Лично я использую опрыскиватель (в видео версии внизу, более подробно показан процесс)

Продуть. ДА это желательно, вот только если вы, моете своими руками, скажем на площадке перед гаражами, то взять сжатый воздух негде. И тут у меня есть небольшой совет для вас — купите в любом компьютерном магазине (я лично беру в DNS), любой сжатый воздух для компьютера. Причем бывают с антистатическим эффектом и вытеснением влаги, вот такой и берем. Продувайте контакты, будут как новые + защищены от влаги и налипания пыли.

Наводим «марафет». В самом конце обычно наношу чернитель резины, на все пластиковые детали и шланги. Они от этого принимают глубокий насыщенный цвет (становятся как новые).

После мойки. Рекомендуется в течение часа — не глушить силовой агрегат. Чтобы он окончательно высох, можно покататься по городу в час пик (постоять в пробках), все быстро высохнет

Вот такая вот инструкция, я ее считаю ПРАВИЛЬНОЙ! Ничего сложного — химия эффективно отъедает грязь, ничего не окисляет, а далее вы водой все смываете, продуваете и чистите.

Сейчас видео версия статьи, смотрим



Единственное что хочется отметить в конце – позаботьтесь о природе, мойте мотор в гаражах или специально отведенных местах. Не делайте этот процесс на природе, в лесу, полях. Природу стоит беречь. А на этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.