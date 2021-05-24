Мойка двигателя ФЕЙРИ: своими руками

Доброго дня друзья. Надеюсь, во всех регионах наступила жара, а это значит нужно мыть двигатель своего автомобиля. Я делаю это примерно раз в год, хочется эстетики, и да я не поклонник грязных моторов (это про миф — якобы мотор грязный значит, не разбирался). Про мойку двигателя я уже рассказывал в одной из своих статей, у меня есть свой метод мытья, ссылочка здесь переходите и смотрите. В этот раз я буду мыть точно также, однако вместо специального средства, я буду использовать обычный ФЕЙРИ (жидкость для посуды). Ведь его стоимость менее 100 рублей за 900 мл, а для того чтобы помыть мотор нужно всего 30 – 40 мл на 500 – 600 грамм воды. Стало интересно, тогда смотрите дальше …

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Просто так ФЕЙРИ нанести на двигатель не получится, нет конечно тупо его налить можно, но эффекта от этого будет мало. Нужно взбить пену и уже эту пену нанести на двигатель. Тут-то нам и понадобится наш пеногенератор, который мы делали в предыдущей статье.

Стоит понимать, что я делал его именно для мойки двигателя, ибо для кузова автомобиля его будет маловато, нужно постоянно будет подкачивать давление. А вот подкапотка + помыть резину это самое ТО!

Как я мою двигатель?

ДА все просто, для начала закрываем все элементы, в которые не должна попадать влага. Это например ЭБУ, воздухозаборник, в этом году решил закрыть и генератор (хотя лично я считаю что ему ничего не будет от ФЕЙРИ).

Также решил снять и аккумулятор, какой-то он грязный у меня стал, будем чистить. Если вы не снимаете, тогда нужно снять клеммы, ну или одну хотя бы минусовую, чтобы обесточить автомобиль

Поливаем водой

Лично я считаю, что нужно для начала намочить мотор водой, чтобы верхняя пыль смылась ну и грязь немного размягчилась. Для этого беру свой садовый опрыскиватель на 5 литров и просто заливаю всю «подкапотку» водой.

Пусть постоит, намокнет. Жду примерно 15 минут после

Разводим FAIRY

Как я говорил в статье про пеногенератор, нужно подобрать нормальную концентрацию ФЕЙРИ. Изначально я наливал 100 мл на 500 мл воды. НО раствор получался, ну очень густой.

Поэтому снизил концентрацию до 50 мл, но и этого было много. А вот примерно 30 – 40 мл работает отлично, причем пена получается довольно густая.

Начинаем мыть

Наносим пену, конечно производительность нашего пеногенератора не на очень высоком уровне, но залить подкапотное пространство хватает за глаза. Минус в том, что часто нужно подкачивать, примерно каждую минуту.

НО в целом пена получилось очень даже густая, обработал все элементы ну и капот конечно же. Оставляем примерно на 10 – 15 минут, пусть пена делает свое дело.

Кстати мыли два автомобиля сразу, у друга есть FIAT PANDA и он тоже решил смыть прошлогоднюю грязь.

Далее нужно все это дело смывать. Опять в ход идет наш 5 литровый опрыскиватель, я открутил ему носик, и получилась неплохая струя. Просто проходим по моторному отсеку, и смывает пену из всех частей, куда мы ее наносили.

Получается хорошо. Что могу сказать про ФЕЙРИ, ему нужно постоять примерно 15 минут, чтобы он отъел грязь. Ведь этот состав менее агрессивный, чем средства для мойки подкапотного пространства, плюсом тут будет, что он практически не наносит вреда, как проводам, пластику, так и различным контактам. Ведь дома вы моете посуде руками, если бы он был ядренный, он просто бы вам разъел руки.

Отмыл им и аккумулятор. Справедливости ради стоит отметить что если у вас есть грязь, в перемешку с маслом, которая копилась годами, то смыть ее ФЕЙРИ будет очень сложно. Тут и профессиональные средства не все справятся.

В целом мотор получился чистый, лично мне эффект понравился.

Продуваем и протираем

Далее нам нужно высушить всю воду, которая осталась на моторе. Если на улице стоит жара, то вода сама в течение нескольких минут испарится, но у меня есть опять же мой 5 литровый опрыскиватель, я слил из него воду, накачал давление и продул все сжатым воздухом (давление качается до 3 атмосфер). Потом решил добить все специальным сжатым воздухом для компьютеров (остался с прошлого года)

После того как вы все просушили, лично я черню подкапотное пространство. У меня куча «чернителей», прыскаю его на тряпку и протираю все пластиковые элементы. Эффект получился просто огонь, мотор как новый.

Кстати вот не мытый ЭБУ, посмотрите какой он грязный, в сравнении с другими элементами.

Генератор тоже остался не мытый, ну да ладно!

Машину мыли на специальном месте у дома друга, там почти нет травы, только камни, глина, и вообще это площадка именно для машин, и она будет бетонироваться.

Подкапотное пространство просто идеальное, посмотрите сами. ФЕЙРИ работает, опять же если у вас мотор не сильно «засранный». Отличное и недорогое средство.

Сейчас видео версия, смотрим

Напишите, как вы моете мотор автомобиля, мне будет интересно? А у меня на этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР