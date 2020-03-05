Масляный радиатор двигателя: что это такое и как он работает

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Не так давно, я ОЧЕНЬ подробно рассказывал о масляных форсунках, и для чего они нужны (переходите по ссылке и смотрите). НО краем, я затронул тему о масляном радиаторе, что он устанавливается на некоторые авто, а на других его нет. Мои читатели и зрители на канале, захотели подробнее узнать про это приспособление, для чего оно нужно и как работает. Я вас услышал, а поэтому постараюсь раскрыть тему про радиаторы такого типа. Как обычно будет подробная статья + видео версия. Так что читаем смотрим …
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Тема охлаждения двигателя достаточно большая (в университете, на машиностроительном факультете мы ее проходили достаточно длительное время). Как мы с вами знаем, оно может быть трех типов: — пассивное (рассеивание через стенки блока цилиндров), активное (в основном через охлаждающую жидкость – ТОСОЛ или антифриз), ну и масляное. Оно также является активным, но его я все же хочу отнести в отдельную категорию. Здесь само масло работает на охлаждение. НО если его не достаточно, например автомобиль нагруженный (грузовик) или форсированный вариант, начинают устанавливать различные (если можно так выразиться) — помощники. Одним из таких является – масляный радиатор двигателя. После его установки моторы, как правило увеличивают свой ресурс, причем намного.
Очень простой ответ – для того чтобы охладить смазку! А вот зачем ее охлаждать, вопрос уже более сложный.
Начнем с того что в 90% случаев, как я писал сверху автомобилю достаточно охлаждающей жидкости, которая циркулирует через основной радиатор (тот что спереди, под декоративно решеткой) ну и радиатор печки (что стоит в салоне). Рассеивание тепла скажем на рядовой иномарке (или автомобиля класса «В – С») достаточное.
НО! Бывают сложные случаи, когда этого недостаточно, тогда и начинают подключать масляное охлаждение. Бывает это в основном на нагруженных моторах.
Некоторые считают что «маслофорсунки» и радиатор охлаждения масла работают по одному принципу, то есть охлаждают мотор маслом. НО это крайне не правильно!
Масляные форсунки работают в основном на охлаждение поршня, то есть они как бы дополнительно отбирают тепло у мотора, чтобы он не терял геометрию, про них у меня есть полезное видео, всем рекомендую посмотреть.
А вот радиатор охлаждения – отбирает температуру именно у смазки, чтобы она не потеряла свои свойства, раньше времени.
Простой пример – имеем грузовой автомобиль. Обороты, как правило, у них небольшие (не оборотистые движки), а вот грузы которые они на себе таскают, могут быть внушительными.
В итоге, помпа вроде бы и качает (антифриз или ТОСОЛ), но достаточно охладить не может.
От этого идет излишний разогрев всего двигателя, а в частности масла. Кстати смазка может разогреваться еще и от того, что масляные форсунки убирают излишнюю температуру от поршней.
В итоге – масло начинает пригорать, уровень может падать, меняется вязкость и моющие свойства, присадки не работают. Да еще может образовываться кокс на стенках, таким образом, двигатель внутри зарастает шламом.
То же самое происходит, если его нагревать над газовой конфоркой (не верите — попробуйте).
Именно из-за этого и нужно масляный радиатор — чтобы убрать лишнюю температуру от смазки.
Система проста как в устройстве, так и в установке:
Собственно это вся конструкция.
В моторе есть масляный насос, он гоняет масло по всем калам, смазывая различные трущиеся элементы. Давление в системе не малое, может доходить до 4 – 5 БАР, в зависимости от оборотов мотора.
Принцип работы достаточно прост. В масляную магистраль врезается или устанавливается охлаждающий контур. Кстати может быть установлен как в сам блок, но есть и специальные вставки-переходники под масляный фильтр.
Система «закрывается» термостатом и редукционным клапаном, как я писал выше — чтобы масло не гонялось на холодную и с низким давлением.
Далее идут два шланга или трубки, которые соединяют двигатель и радиатор охлаждения.
После пуска мотора происходит следующее:
Система очень похожа на радиатор охлаждения АКПП, и работает по одинаковому принципу.
В некоторых автомобилях нельзя поставить большой масляный радиатор. Поэтому ставят небольшой, а вообще их существует три типа:
Просто не нужно. Например, на легковых машинах оборотистые моторы, прекрасно качают антифриз по системе убирая излишнюю температуру. Да и нет таких высоких нагрузок в несколько тонн как на грузовиках, поэтому ставить туда масляный радиатор просто не зачем.
Вот такой вот материал получился, я думаю он был вам полезен. Обязательно напишите свой комментарий, а я с вами прощаюсь – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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