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Блог про автомобили и все что с ними связано.

Масляный радиатор двигателя: что это такое и как он работает

Не так давно, я ОЧЕНЬ подробно рассказывал о масляных форсунках, и для чего они нужны (переходите по ссылке и смотрите). НО краем, я затронул тему о масляном радиаторе, что он устанавливается на некоторые авто, а на других его нет. Мои читатели и зрители на канале, захотели подробнее узнать про это приспособление, для чего оно нужно и как работает. Я вас услышал, а поэтому постараюсь раскрыть тему про радиаторы такого типа. Как обычно будет подробная статья + видео версия. Так что читаем смотрим …

Масляный радиатор


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Тема охлаждения двигателя достаточно большая (в университете, на машиностроительном факультете мы ее проходили достаточно длительное время). Как мы с вами знаем, оно может быть трех типов: — пассивное (рассеивание через стенки блока цилиндров), активное (в основном через охлаждающую жидкость – ТОСОЛ или антифриз), ну и масляное. Оно также является активным, но его я все же хочу отнести в отдельную категорию. Здесь само масло работает на охлаждение. НО если его не достаточно, например автомобиль нагруженный (грузовик) или форсированный вариант, начинают устанавливать различные (если можно так выразиться) — помощники. Одним из таких является – масляный радиатор двигателя. После его установки моторы, как правило увеличивают свой ресурс, причем намного.

Для чего устанавливать радиатор на моторное масло?

Очень простой ответ – для того чтобы охладить смазку! А вот зачем ее охлаждать, вопрос  уже более сложный.

Дополнительный радиатор

Начнем с того что в 90% случаев, как я писал сверху автомобилю достаточно охлаждающей жидкости, которая циркулирует через основной радиатор (тот что спереди, под декоративно решеткой) ну и радиатор печки (что стоит в салоне). Рассеивание тепла скажем на рядовой иномарке (или автомобиля класса «В – С») достаточное.

НО! Бывают сложные случаи, когда этого недостаточно, тогда и начинают подключать масляное охлаждение. Бывает это в основном на нагруженных моторах.

Некоторые считают что «маслофорсунки» и радиатор охлаждения масла работают по одному принципу, то есть охлаждают мотор маслом. НО это крайне не правильно!

Масляные форсунки работают в основном на охлаждение поршня, то есть они как бы дополнительно отбирают тепло у мотора, чтобы он не терял геометрию, про них у меня есть полезное видео, всем рекомендую посмотреть.

А вот радиатор охлаждения – отбирает температуру именно у смазки, чтобы она не потеряла свои свойства, раньше времени.

Как масло может потерять свои свойства?

Простой пример – имеем грузовой автомобиль. Обороты, как правило, у них небольшие (не оборотистые движки), а вот грузы которые они на себе таскают, могут быть внушительными.

В итоге, помпа вроде бы и качает (антифриз или ТОСОЛ), но достаточно охладить не может.

От этого идет излишний разогрев всего двигателя, а в частности масла. Кстати смазка может разогреваться еще и от того, что масляные форсунки убирают излишнюю температуру от поршней.

В итоге – масло начинает пригорать, уровень может падать, меняется вязкость и моющие свойства, присадки не работают. Да еще может образовываться кокс на стенках, таким образом, двигатель внутри зарастает шламом.

Горелое масло

То же самое происходит, если его нагревать над газовой конфоркой (не верите — попробуйте).

Именно из-за этого и нужно масляный радиатор — чтобы убрать лишнюю температуру от смазки.

Из чего состоит

Система проста как в устройстве, так и в установке:

Комплект

  • Это радиатор. Он может быть разный – плоский, из круглых трубок, с различными типами теплообменников. НО самое главное подбирают такую конструкцию, чтобы он не «завоздушился», это важно. Устанавливается перед основным радиатором, охлаждается набегающим потоком воздуха.
  • Шланги или трубки. Которые будут подводить масло в радиатор и потом в мотор. Они должны быть температуро и маслостойкие, а также выдерживать высокое давление в 6 – 8 БАР.
  • Термостат. Нужен для того, чтобы не охлаждать – холодное масло. А открывать контур только тогда, когда идет излишняя температура.
  • Редукционный клапан. Устанавливают не всегда, однако в некоторых конструкциях он есть. Нужен для того чтобы не гонять масло когда давление в системе не высокое, например меньше 0,5 – 1 БАРА. Это может не очень хорошо сказаться на парах трения. А вот когда давление растет, он открывается.

Собственно это вся конструкция.

Принцип работы

В моторе есть масляный насос, он гоняет масло по всем калам, смазывая различные трущиеся элементы. Давление в системе не малое, может доходить до 4 – 5 БАР, в зависимости от оборотов мотора.

Принцип работы достаточно прост. В масляную магистраль врезается или устанавливается охлаждающий контур. Кстати может быть установлен как в сам блок, но есть и специальные вставки-переходники под масляный фильтр.

Система «закрывается» термостатом и редукционным клапаном, как я писал выше — чтобы масло не гонялось на холодную и с низким давлением.

как работает

Далее идут два шланга или трубки, которые соединяют двигатель и радиатор охлаждения.

После пуска мотора происходит следующее:

  • Холостой ход (давление низкое, температура не высокая) – клапан и термостат закрыты, циркуляции через радиатор нет. Очень актуально для зимнего пуска
  • Высокие обороты (длительная работа, большая нагрузка, идет излишний разогрев масла) — термостат настроен на определенную температуру и при ее достижении он открывается. Также в системе есть большое давление, а поэтому редукционный клапан также открыт. Смазка начинает циркулировать через радиатор, а он в свою очередь рассеивает тепло в окружающую среду.
  • Масло отдает излишнее тепло. Не пригорает и дольше остается в рабочем состоянии. Что однозначно увеличивает ресурс двигателя

Система очень похожа на радиатор охлаждения АКПП, и работает по одинаковому принципу.

Типы масляных радиаторов  

В некоторых автомобилях нельзя поставить большой масляный радиатор. Поэтому ставят небольшой, а вообще их существует три типа:

  • Классический. Который я описал вам сверху, то есть он относительно большой, устанавливается перед основным, зачастую применяют на грузовиках и больших тяжелых джипах
  • Малый. Такие бывали на некоторых автомобилях VAG, его устанавливали на блок двигателя где-нибудь сбоку по направлению движения масла. Имел ребра для рассеивания тепла

Малый

  • Принудительный тип. Как я написал выше не всегда есть возможность поставить большой вариант, например у вас малолитражный автомобиль, с нагруженным турбированным мотором, подкапотное пространство — малое. Тогда на небольшой радиатор могут поставить вентилятор охлаждения, который будет эффективно обдувать — рассеивая излишнюю температуру.

С вентилятором

Почему на некоторые автомобили не ставят?

Просто не нужно. Например, на легковых машинах оборотистые моторы, прекрасно качают антифриз по системе убирая излишнюю температуру. Да и нет таких высоких нагрузок в несколько тонн как на грузовиках, поэтому ставить туда масляный радиатор просто не зачем.

Вот такой вот материал получился, я думаю он был вам полезен. Обязательно напишите свой комментарий, а я с вами прощаюсь – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

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