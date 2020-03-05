Масляный радиатор двигателя: что это такое и как он работает

Не так давно, я ОЧЕНЬ подробно рассказывал о масляных форсунках, и для чего они нужны (переходите по ссылке и смотрите). НО краем, я затронул тему о масляном радиаторе, что он устанавливается на некоторые авто, а на других его нет. Мои читатели и зрители на канале, захотели подробнее узнать про это приспособление, для чего оно нужно и как работает. Я вас услышал, а поэтому постараюсь раскрыть тему про радиаторы такого типа. Как обычно будет подробная статья + видео версия. Так что читаем смотрим …

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Тема охлаждения двигателя достаточно большая (в университете, на машиностроительном факультете мы ее проходили достаточно длительное время). Как мы с вами знаем, оно может быть трех типов: — пассивное (рассеивание через стенки блока цилиндров), активное (в основном через охлаждающую жидкость – ТОСОЛ или антифриз), ну и масляное. Оно также является активным, но его я все же хочу отнести в отдельную категорию. Здесь само масло работает на охлаждение. НО если его не достаточно, например автомобиль нагруженный (грузовик) или форсированный вариант, начинают устанавливать различные (если можно так выразиться) — помощники. Одним из таких является – масляный радиатор двигателя. После его установки моторы, как правило увеличивают свой ресурс, причем намного.

Для чего устанавливать радиатор на моторное масло?

Очень простой ответ – для того чтобы охладить смазку! А вот зачем ее охлаждать, вопрос уже более сложный.

Начнем с того что в 90% случаев, как я писал сверху автомобилю достаточно охлаждающей жидкости, которая циркулирует через основной радиатор (тот что спереди, под декоративно решеткой) ну и радиатор печки (что стоит в салоне). Рассеивание тепла скажем на рядовой иномарке (или автомобиля класса «В – С») достаточное.

НО! Бывают сложные случаи, когда этого недостаточно, тогда и начинают подключать масляное охлаждение. Бывает это в основном на нагруженных моторах.

Некоторые считают что «маслофорсунки» и радиатор охлаждения масла работают по одному принципу, то есть охлаждают мотор маслом. НО это крайне не правильно!

Масляные форсунки работают в основном на охлаждение поршня, то есть они как бы дополнительно отбирают тепло у мотора, чтобы он не терял геометрию, про них у меня есть полезное видео, всем рекомендую посмотреть.

А вот радиатор охлаждения – отбирает температуру именно у смазки, чтобы она не потеряла свои свойства, раньше времени.

Как масло может потерять свои свойства?

Простой пример – имеем грузовой автомобиль. Обороты, как правило, у них небольшие (не оборотистые движки), а вот грузы которые они на себе таскают, могут быть внушительными.

В итоге, помпа вроде бы и качает (антифриз или ТОСОЛ), но достаточно охладить не может.

От этого идет излишний разогрев всего двигателя, а в частности масла. Кстати смазка может разогреваться еще и от того, что масляные форсунки убирают излишнюю температуру от поршней.

В итоге – масло начинает пригорать, уровень может падать, меняется вязкость и моющие свойства, присадки не работают. Да еще может образовываться кокс на стенках, таким образом, двигатель внутри зарастает шламом.

То же самое происходит, если его нагревать над газовой конфоркой (не верите — попробуйте).

Именно из-за этого и нужно масляный радиатор — чтобы убрать лишнюю температуру от смазки.

Из чего состоит

Система проста как в устройстве, так и в установке:

Это радиатор. Он может быть разный – плоский, из круглых трубок, с различными типами теплообменников. НО самое главное подбирают такую конструкцию, чтобы он не «завоздушился», это важно. Устанавливается перед основным радиатором, охлаждается набегающим потоком воздуха.

Он может быть разный – плоский, из круглых трубок, с различными типами теплообменников. НО самое главное подбирают такую конструкцию, чтобы он не «завоздушился», это важно. Устанавливается перед основным радиатором, охлаждается набегающим потоком воздуха. Шланги или трубки. Которые будут подводить масло в радиатор и потом в мотор. Они должны быть температуро и маслостойкие, а также выдерживать высокое давление в 6 – 8 БАР.

Которые будут подводить масло в радиатор и потом в мотор. Они должны быть температуро и маслостойкие, а также выдерживать высокое давление в 6 – 8 БАР. Термостат. Нужен для того, чтобы не охлаждать – холодное масло. А открывать контур только тогда, когда идет излишняя температура.

Нужен для того, чтобы не охлаждать – холодное масло. А открывать контур только тогда, когда идет излишняя температура. Редукционный клапан. Устанавливают не всегда, однако в некоторых конструкциях он есть. Нужен для того чтобы не гонять масло когда давление в системе не высокое, например меньше 0,5 – 1 БАРА. Это может не очень хорошо сказаться на парах трения. А вот когда давление растет, он открывается.

Собственно это вся конструкция.

Принцип работы

В моторе есть масляный насос, он гоняет масло по всем калам, смазывая различные трущиеся элементы. Давление в системе не малое, может доходить до 4 – 5 БАР, в зависимости от оборотов мотора.

Принцип работы достаточно прост. В масляную магистраль врезается или устанавливается охлаждающий контур. Кстати может быть установлен как в сам блок, но есть и специальные вставки-переходники под масляный фильтр.

Система «закрывается» термостатом и редукционным клапаном, как я писал выше — чтобы масло не гонялось на холодную и с низким давлением.

Далее идут два шланга или трубки, которые соединяют двигатель и радиатор охлаждения.

После пуска мотора происходит следующее:

Холостой ход (давление низкое, температура не высокая) – клапан и термостат закрыты, циркуляции через радиатор нет. Очень актуально для зимнего пуска

(давление низкое, температура не высокая) – клапан и термостат закрыты, циркуляции через радиатор нет. Очень актуально для зимнего пуска Высокие обороты (длительная работа, большая нагрузка, идет излишний разогрев масла) — термостат настроен на определенную температуру и при ее достижении он открывается. Также в системе есть большое давление, а поэтому редукционный клапан также открыт. Смазка начинает циркулировать через радиатор, а он в свою очередь рассеивает тепло в окружающую среду.

(длительная работа, большая нагрузка, идет излишний разогрев масла) — термостат настроен на определенную температуру и при ее достижении он открывается. Также в системе есть большое давление, а поэтому редукционный клапан также открыт. Смазка начинает циркулировать через радиатор, а он в свою очередь рассеивает тепло в окружающую среду. Масло отдает излишнее тепло. Не пригорает и дольше остается в рабочем состоянии. Что однозначно увеличивает ресурс двигателя

Система очень похожа на радиатор охлаждения АКПП, и работает по одинаковому принципу.

Типы масляных радиаторов

В некоторых автомобилях нельзя поставить большой масляный радиатор. Поэтому ставят небольшой, а вообще их существует три типа:

Классический. Который я описал вам сверху, то есть он относительно большой, устанавливается перед основным, зачастую применяют на грузовиках и больших тяжелых джипах

Который я описал вам сверху, то есть он относительно большой, устанавливается перед основным, зачастую применяют на грузовиках и больших тяжелых джипах Малый. Такие бывали на некоторых автомобилях VAG, его устанавливали на блок двигателя где-нибудь сбоку по направлению движения масла. Имел ребра для рассеивания тепла

Принудительный тип. Как я написал выше не всегда есть возможность поставить большой вариант, например у вас малолитражный автомобиль, с нагруженным турбированным мотором, подкапотное пространство — малое. Тогда на небольшой радиатор могут поставить вентилятор охлаждения, который будет эффективно обдувать — рассеивая излишнюю температуру.

Почему на некоторые автомобили не ставят?

Просто не нужно. Например, на легковых машинах оборотистые моторы, прекрасно качают антифриз по системе убирая излишнюю температуру. Да и нет таких высоких нагрузок в несколько тонн как на грузовиках, поэтому ставить туда масляный радиатор просто не зачем.

Вот такой вот материал получился, я думаю он был вам полезен. Обязательно напишите свой комментарий, а я с вами прощаюсь – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.