Масло 5w30 или 5w40: в чем разница и что лучше выбрать?

Масло для двигателя это очень важная составляющая. К выбору нужно подходить основательно, на ряду многих других параметров, одной из самой важной является вязкость. Если посмотреть статистику по автомобильному рынку, то самыми популярными являются два типа: это 5w30 и 5w40. В чем у них разница, какая смазка увеличит ресурс и уменьшит расход топлива. С одной стороны за вас уже подумал производитель, однако есть ситуации, когда выбор все же приходится делать. Сегодня мы разберемся — что лучше выбрать для двигателя автомобиля. Как обычно текстовая версия + видео внизу …

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Начнем с того, что многие производители указывают, какую вязкость нужно лить в двигатель их автомобиля, это указано в спецификации. Однако в одном регионе может быть один параметр, а в другом сразу два или три. Например: — 0w30, 5w30 и 5w40. И тут возникает вопрос – что лучше и какая есть разница

Вязкость это важно

Сейчас моторные масла по всему миру, подчиняются одной классификации SAE, которая была разработана Американским объединением автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers). Основа классификации — это разделение смазочных материалов по классам и признакам вязкости.

Не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, вы можете взять нужный вам параметр, скажем 5w30, и он будет отвечать всем стандартам

Важно помнить:

Если показатель SAE будет слишком высок, то смазка будет прокачиваться менее эффективно по каналам двигателя, что негативно скажется на ресурсе силового агрегата, (может привести к масленому голоданию)

Если показатель будет слишком низкого числа, то защитная пленка банально не сможет эффективно образоваться на узлах мотора.

Нужно отметить что вязкость – далеко не стабильна и может завесить от многих факторов, например температура окружающей среды, температура двигателя. Чем выше эти параметры, тем менее вязким становится масло в двигателе.

Сделать узконаправленное масло для двигателя не такая сложная задача, скажем оно должно эффективно работать при + 15, +20 градусов. Но это в идеальном мире, разница тут в том, что стабильная температура окружающей среды есть в очень ограниченном числе территорий. В других же странах, есть как крайне высокие температуры летом и крайне низкие зимой.

И вот тут перед инженерами встает задача – нужен продукт, который будет работать и зимой и летом, а задача эта не из легких

Что означает маркировка 5w30 и 5w40?

Если опять же обратится к SAE, то можно понять что эти масла имеют всесезонную направленность, эффективно работают при определенных минусовых температурах, не теряют эффективность и при плюсовых.

Как вы заметили, есть две цифры, которые разделены английской буквой «W»

5 W (W – если перевести, означает Winter, то есть зима). Отрицательный температурный режим при котором масло в двигателе начинает вязнуть, теряя свои свойства. Есть взять усредненные данные то такой состав работает от -35 до – 30 градусов Цельсия.

(W – если перевести, означает Winter, то есть зима). Отрицательный температурный режим при котором масло в двигателе начинает вязнуть, теряя свои свойства. Есть взять усредненные данные то такой состав работает от -35 до – 30 градусов Цельсия. 30 или 40 – это максимальный температурный режим внутри работающего двигателя. Если опять же усреднить, то температуру внутри агрегата не должна превышать +120, +130 градусов (в случае с 5w30), и +140 (в случае с 5w40). Также есть градация внешнего воздуха, в первом случае это + 30, а во втором + 35.

Посмотрите эту полезную таблицу

Что стоит отметить, что это усредненные данные, в зависимости от технической спецификации смазки данные могут различаться, причем существенно (например, сравнить гидрокрекинг и чистую синтетику 5 класса)

Разница вязкости 5w30 и 5w40

НА многих форумах, а также просто в интернете можно встретить такую информацию — что разница вязкости этих масел несущественна. Можно лить любое, какое захочешь. Не знаю, кто и зачем все это пишет, но это совсем не так

Параметры отличаются. Причем чем ниже температура окружающей среды, тем разница больше, может доходить почти до 2 и более раз.

Чтобы вам наглядно показать разницу 5w30 и 5w40, открыл сайт компании SHELL, берем полностью синтетические материалы и смотрим кинематическую вязкость.

ИТАК:

5w30 при температуре двигателя в 100 градусов имеет показатель текучести в 11,9 – 12,3 сСт (сантистокс). Есть второй параметр, при + 40 °С – 66-72 сСт

5w40, при температуре 100 °С, показатель – 13,7 сСт, при + 40 градусов, 81,3 сСт

Как мы видим — что чем ниже температура воздуха, тем вязкость масла отличается сильнее. А если взять такие величины как 0 или скажем -5, -10 градусов, то тут разница может быть в два и более раз.

Простыми словами, бездумно менять один смазывающий состав на другой – нельзя.

5w30 или 5w40 – что выбрать в России?

Как я писал выше, ответить может только производитель двигателя данного автомобиля. Нельзя сказать — что одна вязкость лучше, а вторая хуже. Многое зависит от строения силового агрегата. Почему старые машины (либо сделанные по старым технологиям), прекрасно «переваривают» — 5w40, яркий пример Renault Logan или Sandero (сюда можно приравнять некоторые комплектации Lada Largus), то есть большинство автомобилей сделанных на базе платформы «B0».

А вот TOYOTA (и не только), в некоторые свои автомобили будет почти «водичку» лить, сейчас уже есть 0w20, а в планах заливать 0w10.

Ответ в этом очень прост – это дань экологии, чем сильнее облегчили двигатель, тем меньше вязкость ему нужна.

Уже сейчас работа по облегчению идет практически у всех производителей, затрагивает многие узлы силового агрегата: — блок, шатуны, вкладыши, коленвалы и распредвалы, поршни, кольца (компрессионные и маслосъемные). Нужно понимать – чем меньше трение, тем меньше нужно топлива, чтобы раскрутить конструкцию и выйти на максимальную мощность.

Также на холостых, обороты намного ниже, чем были раньше (700 – 800, против 900 – 1000). Значит, потребление топлива будет меньше, соответственно снижаются выбросы в окружающую среду.

Звучит, конечно, хорошо – больше мощности и меньше расход топлива, но есть и обратная сторона медали, это ресурс двигателя. Он сокращается в два, а то и три раза. Но никого это сейчас не волнует, маркетологи — довольны, быстрее за новой машиной придете.

Если вернуться к нашему примеру с ЛОГАНОМ

Берем мотор K7M. Масло 5w40 для него было лучше, чем сейчас жидкие составы. Ответ прост – масляный насос у него более производительный (может толкать густое масло), шейки коленвала и вкладыши у него больше.

Шатуны массивнее, поршни, компрессионные, а самое важное маслосъемные кольца больших размеров (тут даже несколько соток в плюс играют значение). Они прекрасно снимают густое масло со стенок, даже если вы зальете – 5w50 или 10w40

А что современные автомобили

Если залить «густую смазку» в современный агрегат (сейчас их большинство на рынке). То тонкие маслосъемные кольца, не будут справляться с плотной масляной пленкой на стенках, часть будет оставаться и сгорать. Это спровоцирует расход масла, немного подрастет и расход топлива – моторное масло гуще, поэтому толкать его сложнее, тратится больше энергии

Пример для понимания – я налил на стол две жидкости, это джем и компот. Пытаемся их вытереть одинаковыми тряпками.

Компот уходит легко, провели один раз и стол почти чист, это 5w30. Теперь такого же размера тряпкой убираем джем, с первого раза не получается, остается след. Тут либо тряпка слишком мала, нужно больше (маслосъемные кольца), либо джем нужно не такой густой (5w40). Часть которая остается на столе, просто банально затем сгорит в цилиндрах двигателя

Густое масло не только будет сгорать в современном моторе, оно еще может способствовать уменьшению его ресурса. Как я писал сверху, в строении меньше вкладыши, шейки коленвала, другие трущиеся поверхности. Масло 0W20, на холоде остается текучим, оно сразу начинает работать, смазывая трущиеся узлы.

Взять тот же Shell 0w20 (данные с официального сайта), при + 40, параметры — 46,75 сСт,

а у 5W40 – 81,3 сСт. Что почти в два раза больше. В холода, в первые несколько секунд, а может быть даже минут, 5w40 прокачивается хуже, что даст повышенный износ трущимся деталям

Климат в России

Строение мотора это конечно хорошо, но у нас есть определенные климатические зоны. Для жарких регионов нужно смотреть густые масла, например 5w40 идеально подходит.

Для северных широт, где – 35, — 40 градусов это нормальные температуры, стоит рассмотреть жидкие составы. 5w30 или даже 0w30. В холодный пуск они будут прокачиваться намного лучше.

Масло 5w40 – устарело?

Не совсем это так. Сейчас еще существуют силовые агрегаты, которые на нем прекрасно работают. А также есть двигатели с пограничными параметрами, причем это указывает производитель в спецификации

То есть: в вашем регионе мотору рекомендуют 5w30. Но уже в соседнем, или более жарком, этот же агрегат без каких-либо изменений может работать с 5w40. А если брать северные регионы, то там может быть и 0w30.

Конечно, разница может быть из-за климатических зон, на юге жарко и нужно более вязкое масло, на севере холодно – там более текучее. Но то, что мотор, может работать сразу на двух или трех допусках – очень радует. Почему?

Потому что конструкция на это рассчитана, и малосъемные кольца и масляный насос, могут работать с тремя или двумя типами допуска.

И вы можете уже решать, что лучше вам заливать (конечно, с оглядкой на температурный режим)

Здесь хочется немного похвалить 5w40:

ДА оно гуще (хуже качается в холод). Но масляная пленка у него лучше, ее не так просто удалить

Трущиеся детали (в частности шейки, вкладыши и другое) — лучше смазываются. Что увеличивает ресурс.

Значит в таком «пограничном двигателе», перейти с 5w30 на 5w40, можно немного прибавить ресурса.

Расход масла, должен остаться в допусках. Ведь элементы системы рассчитаны на две вязкости (в частности кольца)

Сейчас видео версия, смотрим

Подведем итог. Что лучше 5w30 или 5w40 — однозначного ответа здесь нет. Есть индивидуальные рекомендации каждого производителя. Многое зависит от строения мотора, допусков, от климатической зоны. Где-то переход на более вязкие масла – будет только в плюс, можете немного увеличить ресурс. В другом случае, можете наоборот «угробить» мотор за считанные тысячи километров. Просто вам нужно изучить рекомендации производителя, а дальше все станет понятно. На этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР