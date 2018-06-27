Очень часто мне задают вопрос – «подскажите, пожалуйста, можно ли или нужно ли крутить двигатель до высоких оборотов (некоторые еще называют жарить, «дать просраться» и т.д.)». Понять их можно, сейчас на многих сайтах, да и форумах ходит такое мнение, что если будешь «пенсионерить» (передвигаться с оборотами не выше 2000 – 2500), то двигатель твоего автомобиля будет ходить долго и счастливо (будет чуть ли не вечный)! НО так ли это на самом деле? Давайте разбираться, выскажу свое мнение, как обычно будет и видео версия в конце …

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В самом начале хочется отметить, что понятие высокие обороты у всех автомобилей различное, например для бензиновых нормальные будут в пределе 2000 – 4000 об/мин, а вот для дизеля 1500 – 2000 об/мин. Также объемный V-образный мотор, быстрее выйдет на заданную скорость, чем скажем 1-3 литровые рядные бензиновые варианты, которые нужно крутить.

НО суть сейчас не в этом, в городе то особо не погоняешь, да еще добавляют «ложку дегтя» вот такие вот щадящие свой мотор и как они считаю продлевающие ресурс индивидуумы! Плетутся, дай бог 40 – 60 км/ч, с минимальными 2000 оборотов. Действительно ли они продлевают ресурс или все это бред?

Минимальные обороты

Какая-то логика в словах тех, кто так говорит и пишет — есть! Вроде не насилую мотор, езжу спокойно, машина проходит дольше. НО не все так просто.

Еще раз повторю свою верхнюю фразу, для бензинового мотора считается нормальными 2000 – 4000 об/мин. А максимальная мощность зачастую раскрывается уже при 5000 – 5500 об/мин

И поверьте 4000 оборотов вполне достаточно для нормальной работы, то есть вы не насилуете силовой агрегат (ресурс сокращается не так сильно), но и не даете ему обрасти нагаром.

Минусы низких оборотов:

Давление масла – сейчас практически любой силовой агрегат, даже на холостом ходу создает нужное достаточное давление для нормальной работы. И действительно пока вы не едите его достаточно. НО стоит вам поехать, нагрузка на агрегат уже другая, насос прокачивает масло, но при больших нагрузках и малых оборотах его может быть не достаточно. Что я имею в виду, простой пример – 2000об (вы специально не крутите), машина груженая, да еще лезете в горку. Насос как качал масло, так и качает, но его может быть не достаточно для этой нагрузки, поэтому может идти повышенный износ.

– сейчас практически любой силовой агрегат, даже на холостом ходу создает нужное достаточное давление для нормальной работы. И действительно пока вы не едите его достаточно. НО стоит вам поехать, нагрузка на агрегат уже другая, насос прокачивает масло, но при больших нагрузках и малых оборотах его может быть не достаточно. Что я имею в виду, простой пример – 2000об (вы специально не крутите), машина груженая, да еще лезете в горку. Насос как качал масло, так и качает, но его может быть не достаточно для этой нагрузки, поэтому может идти повышенный износ. Нагар – кокос. Любой ДВС — это двигатель внутреннего сгорания, и даже если в него залить самое чистое топливо (самый чистый спирт), то процесс горения вы все равно никуда не денете. А этот процесс сопровождается нагаром! При малых оборотах, эти углеродистые отложения не успевают сгореть и отойти в выхлопную трубу, оседая все больше и больше. НО если раскрутить свой мотор, повышаются обороты и температура в камере сгорания, тогда этот нагар частично вылетает в выхлопную трубу. И внутри камеры сгорания становится намного чище.

Детонация. Как вы думаете, какой процесс, самый разрушительный в моторе? Не гадайте, отвечу за вас – ДЕТОНАЦИЯ. Сейчас я не буду расписывать, что это такое, у меня скоро будет про это статья. Смысл здесь в чем, если камера сгорания зарастает коксом, тогда детонация не заставит себя ждать, и вы наоборот погубите свой ДВС быстрее, чем положено ресурсом

В общем низкие обороты не всегда плохо, но их нужно дозировать, про это чуть ниже.

Высокие обороты, крутить до отсечки

Всегда так делать, тоже не стоит. Прямо на каждом светофоре и при каждой остановке. Все же излишне большая нагрузка при каждой остановке – ТОЖЕ НЕ НУЖНА.

Во-первых, это быстрее изнашивает ваш мотор

Во-вторых, Это негативно влияет на АКПП или механику, банально быстрее изнашивая диск сцепления.

В-третьих, Быстрее разгоняешься, нужно дольше и интенсивнее тормозить, больший износ колодок и дисков

Это все понятно, но как же ездить, получается и не крутить, и не тошнить?

А как тогда ездить?

Ездите нормально. Чередуйте нагрузку – есть очень простой способ.

Передвижение с оборотами в 2000 – 4000, но один или пару раз за поездку нужно крутить до 5000 – 6000, чтобы так сказать дать просраться ДВС, удалить весь кокс из камеры сгорания, из мелких масляных каналов (потому как насос начинает качать больше и интенсивнее). Да и в целом силовой агрегат на это рассчитан.

Подводим простой итог:

Постоянно тошнить не нужно (2000 об), камера сгорания зарастет коксом

Постоянно крутить с места и класть стрелку в отсечку, не нужно (большой износ)

НА не прогретом моторе забываем о высоких оборотах

Пользуйтесь такой формулой, ездим нормально (2000-4000об), раз или два за поездку раскручиваем больше 5000-6000об

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР