Коричневый ободок или что такое коронный разряд на свечах зажигания?

После моей статьи и видео про выбор свечей зажигания, многие мои читатели — зрители увидели на керамическом изоляторе, так называемый коричневый ободок. Пошли вопросы – а можно ли использовать такие свечи, как они работают, нужно ли их заменить? В общем, вопросов много, поэтому решил написать полезную статью, ну и как обычно снять видео версию. После этих материалов ситуация проясняться …

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Вначале хочу отметить, что в основном такое явление проявляется на 16 (ну или 12) клапанных моторах, которые имеют установку свеч сверху. ТО есть замкнутый свечной колодец, а вот на 8 клапанных моторах, это явление редкое. Почему так происходит нам предстоит сегодня разобраться

Коричневый ободок – это хорошо или плохо?

Проявляется он на керамическом изоляторе, сразу после металлического корпуса свечи. Может быть больше или меньше, выше или короче. Светлее или темнее. Вот такой, на моих свечках, посмотрите.

Всех сразу хочу успокоить — в целом он не несет никакой смысловой нагрузки. Есть он или его нет, свеча работает как прежде.

Никакого негатива этот коричневый ободок или налет (кто-то называет нагар) — НЕ НЕСЕТ!

Это не пробой корпуса, не прорыв газов вверх, это немного другое.

Коронный разряд

Всему виной здесь физическое явление, именуемое коронный разряд.

Постараюсь «на пальцах» объяснить — что это такое.

Свечной колодец как я писал сверху, на 16 клапанных моторах замкнутый. Сверху его закрывает резиновый уплотнитель катушки зажигания.

ТО есть пространство от свечи (места ее установки) и доверху (катушки зажигания) закрыто и имеет внутри как бы «запертый воздух». От большого напряжения, он начинает ионизироваться. На корпусе свечи начинает образовываться разряд синего цвета (свечения) – он то, как раз и называемся «коронным».

К корпусу начинают приставать (можно сказать примагничеваться) частички, которые находятся внутри этого замкнутого пространства. А зачастую там могут находиться – пыль, грязь, масло (которое образуется в масляный туман). Все это дело оседает на изоляторе, образовывая коричневый ободок. Нужно понять, что это нормальное физическое явление.

Как масло попадает в свечной колодец?

Очень просто, на руках специалистов СТО или гарантийного сервиса. Также бывает, часть прорывается через резьбу. Особенно когда вы часто откручивали свечу, нет 100% герметичности.

Ведь отработанные газы все равно могут содержать частички масла, и они попадают в колодец.

Также могут пропускать сальники клапанной крышки, со временем они дубеют, начинают пропускать масло в свечные колодца.

Просто поймите — хватит и полкапли, чтобы она затем с ионизированным воздухом осела на изоляторе в виде коричневого налета.

Сюда же можно отмести — пыль, грязь и прочее. Все это также оседает.

Конечно, бывают идеально чистые изоляторы даже на 16 клапанных моторах, но дело тут в другом

Чистый и черный изолятор

Иногда бывает — что изолятор чистый, а иногда не то что коричневый, а даже черный. В чем причины такой разницы.

Когда чистый – просто резиновый наконечник катушки зажигания доходит прямо до стальной части свечи. ТО есть практически, нет зазора. Причем он сидит очень плотно на свече. Тогда масляный туман не может осесть на корпусе и коричневого ободка нет.

НО некоторые производители оставляют зазор, для того чтобы резиновый наконечник ходил дольше.

Ведь металлический корпус разогревается очень сильно, что негативно влияет на резину. И как раз в толщину этого места и образовывается налет.

Причем чем сильнее у вас изношен резиновый наконечник катушки, тем налет больше (он банально проходит по трещинам вверх)

Когда черный нагар – скорее всего мы имеем разрушение корпуса свечи. Керамическая часть просто болтается внутри металлической и через нее проходят отработанные газы. Оседая они образуют черный налет.

Скорее всего — у вас упадет мощность мотора, упадет компрессия, будет пахнуть бензином. Срочно заменить весь комплект!

8 клапанные моторы

Эффект коричневого ободка, зачастую не проявляется на этих моторах. Все потому что свечи устанавливаются сбоку блока цилиндров, и они не имеют замкнутого пространства. Соответственно нет ионизации воздуха, и нет оседания масла и прочей грязи.

И еще раз, такой «ободок» это вполне нормальное явление, НЕ СТОИТ ЕГО БОЯТЬСЯ! Лучше на состояние электродов (центрального и бокового смотрите), ну и выставляйте правильный зазор между ними.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, теперь вы не будут пугаться этого явления. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.