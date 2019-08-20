Катиться на «нейтральной» или на скорости с горки. Как это влияет на расход? Подробно + видео

Во многих моих видео и статьях, где я хоть полслова указываю про нейтральную передачу, горку и расход топлива, мои читатели или зрители начинают писать: — да нельзя ставить «нейтралку» на горке, расход будет намного больше, чем если бы катиться на высокой передаче (скажем пятой или шестой). Некоторые писали – «расход топлива вообще отрицательный», что бортовой компьютер показывает чуть ли не минус. Вот бред то!!! То есть автомобиль заправляется из воздуха что-ли? Сегодня я решил провести эксперимент, он будет полезен многим скептикам и типа «профи». Как обычно текстовая версия + видео …

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Эксперимент по горке, нейтральной, и передаче – чисто познавательный, я проверял его на трех машинах (две были на АКПП и одна на МКПП). В этой статье речь будет идти именно про мою KIA OPTIMA. НО перед тем как начинать, есть пару моментов.

Что нужно помнить про нейтральную передачу?

Еще раз задача здесь стоит именно в замере расхода топлива. НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:

Всегда катиться на нейтральной, на автоматической коробке передач (АКПП). Гипотетически это делать можно, но тогда в конце горки нужно полностью остановить автомобиль и далее включить «D» – DRIVE и ехать. ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ с нейтральной на передачу на АКПП – ЗАПРЕЩЕНО! Про это писал здесь .

(АКПП). Гипотетически это делать можно, но тогда в конце горки нужно полностью остановить автомобиль и далее включить «D» – DRIVE и ехать. ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ с нейтральной на передачу на АКПП – ЗАПРЕЩЕНО! Про это . Безопасность. Конечно, машина на передаче будет более безопасна, потому как у нее есть торможение двигателем. Не тормозной системой, а именно двигателем. Таким образом, на скользкой (ледяной) горке, это будет прогнозируемый и более безопасный спуск. НА наших старых ВАЗ, многие наверное тормозили мотором на скользкой дороге, аля система безопасности. На современных авто есть много разных электронных помощников, начиная от ABS, EBD и т.д. та что тут передачей уже можно и не тормозить

НУ а теперь начинаем наш эксперимент.

ЗАЕЗД №1: Передача с горки

Что я сделал, у меня есть прекрасная связка ELM327 + программа TORQUE PRO. В последней, я настроил показания расхода топлива (в миллилитрах) + показания пробега за поездку (в метрах), то есть и там 1000 и там!

У нас есть горка в 1,5 километра, на ней я отмерил две отметки. Первая это знак ограничения 50км/ч, вторая это остановка. Как будет происходить тест – я разгоняюсь до 60км/ч, от одной метки до другой, далее я просто отпускаю педаль газа и качусь первый раз на скорости, второй на нейтральной.

Итак, разогнался до «60», отпустил педаль газа и покатился на передаче. Автомобиль не набирал скорость, не смотря на то, что горка была крутая. Ну и далее он начал медленно останавливаться.

Что получилось – расход 0,062 литра, пробег 2,048 км, неплохо давайте запомним.

Теперь второй эксперимент.

ЗАЕЗД №2: «Нейтральная» с горки

Собственно делаем все тоже самое, отключаем кондиционеры и прочее оборудование (оно было отключено и в первый раз). НУ и поехали.

Разгон до 60 км/ч, и нейтральная около остановки.

Автомобиль начал очень быстро набирать скорость, причем я ожидал что расход топлива будет намного выше. Но НЕТ, никакого стремительного роста просто не было! Я даже скажу больше, расход был меньше чем «на скорости».

В ИТОГЕ – проехали больше почти на полкилометра, это с тем учетом что у нас далее начинается подъем, если бы не он проехали бы намного больше. Расход 0,053 литра, пробег – 2,449 км

И где теперь эти люди, которые говорили — что закрывается дроссельная заслонка, да топливо потребляется меньше, или вообще не потребляется (прям отрицательные показатели)!!! Вот вам простой эксперимент.

Сейчас смотрим видео версию

В итоге, на нейтральной с горки, расход примерно на 10% меньше, а пробег примерно на 25% больше!

НО нужно помнить про безопасность и АКПП, читай пункты сверху. Это просто эксперимент, который делал лично для себя. НА этом заканчиваю, думаю вам понравилось, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР.