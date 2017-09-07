Мне кажется эта тема уже давно «избита» и с развитием новых экологических норм уже давно снята с повестки дня. А ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ И НЕТ! Многие пишут — что же реально лучше карбюратор или инжектор? А «новички» в автомобилях задают еще и такой вопрос – какая в них разница? Для меня уже все очевидно (закрыл этот вопрос давным-давно), но если есть такой интерес, значит напишу статью и сниму видео, будет и голосование внизу. Так что читайте-смотрите, будет интересно …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Мой водительский стаж у меня почти 20 лет. За это время я вдоволь покатался на карбюраторе (было несколько ВАЗ, такие как 2101, 2103, 2105 и т.д.), и уже вдоволь накатался на инжекторных модификациях автомобилей (не только наших, но и импортных). Поэтому у меня есть реально возможность оценить тот и другой агрегат, хотя я считаю это не правильно, это как сравнивать ламповый телевизор и современную LCD панель.
За что отвечают обе системы?
Этот пункт именно для новичков — а действительно за что отвечают обе эти системы? Друзья все очень просто. По сути они нужны для «питания» наших моторов, а именно для создания воздушно-топливной смеси которая сгорает у нас в цилиндрах двигателя.
Вся разница у них только в том – что одна система механическая (практически нет электроники), а вот вторая наоборот электронная (за все отвечают датчики, электронные насосы и т.д.)
Механическая система — она же карбюратор.
Электронная – она же инжектор.
НУ а теперь подробнее.
КАРБЮРАТОР
Был изобретен первым, его утрированные модификации были еще на заре двигателей внутреннего сгорания, поэтому его можно назвать дедушкой современных систем питания двигателя.
Устройство в системе питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенное для смешивания (карбюрации, от французского — carburation) бензина и воздуха, создания горючей смеси и регулирования её расхода.
Из чего состояла такая система (для примера я возьму ВАЗ 2101):
- Бак (для хранения топлива)
- Поплавок и совместно с ним трубка закачки бензина. Поплавок отслеживал уровень топлива и показывал его на панели приборов
- Топливная магистраль. Обычно это бензостойкие шланги и трубки (медь, алюминий)
- Топливный насос (диафрагменного типа). Качал с давлением в 20 – 30 кПа (около 0,3 атмосфер). Обычно находится в моторном отсеке, и был присоединен к двигателю. Почему? Да просто потому что приводился в движение механически – эксцентриком привода масляного насоса и распределителя зажигания через толкатель. Если утрировать на насосе внутри есть специальный «рычажок», на который давил этот эксцентрик и происходила накачка топлива за счет колебания мембраны. Кстати снаружи на корпусе также был рычажок для ручной подкачки, например — кончилось топливо, залили новое, и вам нужно было закачать вручную, чтобы запустить автомобиль и не расходовать заряд АКБ.
- Карбюратор. От насоса шел шланг с топливом, который подходил к главному узлу. Именно карбюратор смешивал топливо с одной стороны и захватывал воздух с другой. Кстати обычно сверху находилась круглая банка в которой был воздушный фильтр, через который проходил воздух и поступал внутрь для смешивания.
- Впускной коллектор. Уже через него поступала готовая топливно-воздушная смесь в цилиндры двигателя.
Система по современным меркам – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ и не прихотливая. По сути, ломаться было нечему, однако внутри карбюратора были несколько жиклеров, иголка, поплавок, дроссельная заслонка (заслонки), которые могли влиять на работоспособность этого узла. Нужно отметить, что заслонки открывались от нажатия педали газа, причем привод был механический (обычный тросик).
ПЛЮСЫ:
- Простая конструкция. Действительно можно разобрать в любом лесу
- Дешевый и легкий ремонт. Мне кажется, практически любой автомобилист ковырял у себя в гараже
- Дешевые запчасти
- Низкие требования к качеству топлива (работал на АИ-76)
- Упрощенная диагностика. Зачастую не нужно использовать различные стенды
- Нет большого количества электронных датчиков, которые нужны для работы
МИНУСЫ:
- Низкая стабильность работы. Раз в 2 – 3 месяца нужно было регулировать
- Сложно было точно настроить.
- Зависимость от перепадов температур (зимой мог замерзать, мог образовываться конденсат, который приводил к залипанию поплавка или иглы. Летом — мог перегреваться)
- Большее потребление топлива, чем у оппонента
- Большой выброс вредных веществ (таких как СО). Одна из причин запрета, отвечает нормам ЕВРО2
- Сложно раскрутить мотор и вывести на полную мощность
- Заливание свечей. Если один-два раза не запустил, то может залить свечи топливом, они не будут эффективно давать искру, не запустите мотор. Нужно выкручивать свечи и сушить – калить их.
- Запах в салоне. Как бы я не регулировал карбюратор, но был постоянный запах в салоне, толи бензина, толи неправильного выхлопа
Как бы не казались карбюраторные системы простыми и легкими в обслуживании, мороки с ними было больше. За год эксплуатации вы обязательно бы регулировали его минимум 3 – 4 раза, а может быть и больше. Зимой в сильные морозы один раз не запустили мотор, шанс что вообще запустите (без прокаливания свечей) уменьшался в разы. Нужно было играться подсосом после пуска (современные водители сейчас и не знают что это такое).
И сказать честно – Я ВООБЩЕ НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО КАРБЮРАТОРЫ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. Они выполнили свою задачу, и по сути достигли своего предела.
ИНЖЕКТОР
Электронная система подачи воздушно-топливной смеси. Появился гораздо позже и сейчас уже модернизировался несколько раз. Все механические части были заменены на электронные, также существует система управления (ЭБУ), которая базируется на различных датчиках
Инжектор от слова INGECTION, перевод — впрыск или инъекция топлива
Сейчас различают три основных вида систем:
- МОНОВПРЫСК. Самый древний вид, пришел на смену карбюратора, по сути является им же, только с электронной составляющей. Распыляет бензин сразу в весь впускной коллектор. Уже не устанавливается на машины, ибо не входит по нормам экологии
- РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск. Здесь в каждую трубу установлен свой инжектор, который подает топливо только в свой цилиндр
- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ впрыск. Здесь форсунки установлены в блок двигателя, в саму камеру сгорания.
У меня уже была статья — про MPI и GDI можете почитать.
Из чего состоит данная система:
- Бак. Также для хранения бензина
- Топливный насос. Обычно он погружается прямо в топливо. Его не нужно крепить на двигателе, потому как он электрический, ему не нужны приводы. Нужно отметить, что он создает давление около 3 атмосфер.
- Топливная магистраль. Также есть шланги и трубки
- Топливная рампа. К ней походят трубка или шланги от магистрали, а также зачастую вкручиваются сами инжектора.
- Инжектор. Система впрыска топлива в определенной пропорции. В системах с распределенным впрыском, располагаются на впускном коллекторе.
- Дроссельный узел (совмещен с воздушным фильтром). Подает воздух для смеси, в нем стоит заслонка, которая регулирует нужный объем воздуха. А вы в свою очередь регулируете все нажатием на педаль газа (зачастую электронную)
Конечно чтобы заставить работать инжекторный вариант нужно большое количество датчиков которые контролируют — подачу топлива, воздуха, скорость автомобиля, вращение коленчатого вала, положение дроссельной заслонки, температуру охлаждающей жидкости, детонации.
Может показаться, что система сложная, но это не так. Одним из основных датчиков является ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). По его показаниям определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.
Эта информация идет в ЭБУ и именно этот блок управления дает приказания насосу начинать нагонять давление топлива в магистрали после в рампе. То есть оно находится сзади инжектора. Далее воздух идет от дроссельного узла и при достижении инжектора, происходит открытие и воздух смешивается с бензином в нужной пропорции. После эта смесь засасывается цилиндром двигателя и сгорает внутри.
Инжекторный вариант имеет много преимуществ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Стабильная работа двигателя
- Большая мощность
- Долговечность. Не нужно регулировать каждые 2-3 месяца
- Меньший расход топлива, до 30%
- Не зависит от перепада температур. Работает одинакового летом и зимой
- Меньше до 75% выбросов вредных веществ
- Нет переливов топлива при запуске. Можете крутить долго, пока позволит аккумулятор
- Нет вони бензина в салоне. Потому как очень точная дозировка
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Сложный ремонт и диагностика. Только при наличии специального оборудования. В лесу вы точно не сделаете
- Наличие большого количества датчиков
- Высокая стоимость узлов
- Сложно или вообще невозможно отремонтировать сломанный датчик или узел
- Требуется качественное топливо не менее 92 бензина, чтобы форсунки не забивались
Что я хочу сказать сейчас инжектор, особенно если у вас рядовая система MPI работает очень стабильно! Нет каких либо проблем, ни с форсунками, ни с топливным насосом, ни сдатчиками и прочим. Ходят по 100 – 200 000 без каких-либо серьезных проблем. Самое главное почистить форсунки раз в 150 000 км и заменить фильтр топливного насоса и катаемся дальше. Сейчас нет никакого смысла обратно ставить карбюратор, даже на НИВУ или УАЗ, даже для соревнований по грязи!
Сейчас видео версия смотрим.
А теперь голосование, что вы считаете лучше карбюратор или инжектор?
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Оставить комментарий или два
Бензин от самого двигателя зависит. Некоторые новые инжекторные УАЗики 80-м заправляют и ездят, а всякие карбюраторные ВАЗы требуют 92.
Вот нужный комментарий! Молодец Михаил! А то что наши УАЗы могут на смеси воды, дизеля и бензина ездить. Это факт! Но не правильно ездить на 80-м, движок и инжектор быстро засрутся.
расход у инжектора меньше? чушь. на 1л больше.
у карбюратора нестабильная работа? это как? если мотор не ремонтировать на инжекторе, будет то же самое.
«раскрутить карбюратор сложнее» а почему тогда , к примеру в NASCAR на каждом цилиндре карбюратор а не инжектор?
«зимой замёрз летом перегрелся» на счёт замёрз, там замерзать в карбюраторе нечему, только если бензину левому. залей левый бензин в инж, это будет веселей чем на карбе.
на счёт перегрева… опять же перегреваться там нечему. перегревается мотор от неисправности системы охлаждения, а не от карбюратора.
карб — вещь
Дмитрий, я не спорю но будущее за инжектором, а не за карбюратором
Здравствуйте. в ближайшем времени собираюсь купить автомобиль ВАЗ 2109 или 2108(примерно за 70тыс.р), как считаете в моем случае лучше тоже искать инжектор?или для русской машины за такие деньги не столь это важно будет?
Конечно ищите инжектор, с карбюратором вы замучаетесь
сколько будет стоить в среднем загнать в сервис 8-ку а так же 7-ку с карбюратором и выгнать с инжектором?))
Честно, не знаю, мне кажется вам нужно посмотреть в интернете. Много сайтов различных мастерских. Да и вопрос стоит ли?
Правильно настроенный карбюратор намного лучше инжектора. была 8-ка карбюраторная (заводской, настроенный) спокойно инжекторные иномарки по всем показателям опережала. Морозов карбюратор совсем не боится-кто говорит наоборот, просто не знает, -40 пуск как летом. И если за ним нормально следить и вовремя фильтра менять, карбер работать будет вечно. Доказано, что мощность которую выдает двигатель одинакова на инж и карб. Инжектор для людей которые нихрена не шарят в устройстве двигателя, которые ленятся даже открыть капот.
Леха, тогда вопрос! Почему весь мировой автопром перешел на инжектор? А карбюратор сейчас довольно большая редкость!
Карбюр поменяли на инжектор потому, что выброс СО превышал нормы. А СО в основном зависит от нашего «Качественного» бензина. У меня ВАЗ-2106, С карбюратором ставлю простые инжекторные иномарки со светофоров. У правильно настроенного карбюра разгон до 100 км/ч быстрее чем у инжектора.
Можно долго спорить, расход бензина однозначно у карбюратора больше (тут либо мощность, либо экономичность. То есть если отрегулировать карбюратор так что будет рвать с места, то бензин ведрами хавать будет), регулировать автомобиль нужно чаще, стабильность ниже, насчет зимы вы лукавите, если не завелся с двух раз, то свечи уже в бензине, завести очень сложно. У меня у самого был карбюратор, достаточно долго, ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2105. Всегда приходилось регулировать. Только ВАЗ 2103 более менее был стабильным автомобилем (за два года владения, регулировал четыре раза, в год по 2 раза). Потом после этих автомобилей, купил новую ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем, проблем вообще не было. Только с другом сами прошивали ЭБУ (электронный блок управления), тренировались, то загоняли спорт прошивку, с места рвала иномарки позади были, но расход по городу был 13 литров. То ставили экономичную прошивку, еле разгонялась до 100 км/ч, за то 6,8 литра город. А так чтобы постоянно регулировать такого не было. Так что вот так, карбюратор не плох, но морально устарел, инжектор сейчас настоящее. А будущее за электрическими двигателями.
Avto-blogger вы пишете все комментарии исходя из своего личного опыта, я хочу сказать лишь одно многим людям нравится карбюратор, его легко настроить на малый расход или большую мощь, многим нравится инжектор из-за его простоты в использовании и я как работник автосервиса вижу больше инжекторных машин на диагностике нежели карбюраторных, и если вдруг в соберетесь на своем FORD’е в дальнюю поездку то подумайте о том что вы сним будете делать на трассе если откажет один из датчиков
блин вот говорят карб гамно не согласен-была карбовая пятерка 1980 года выпуска проблем не было все делал сам, и в мороз заводилась даже тогда когда инжекторные наши и иномарки не заводилсь, с пол пинка заводилась. как купил семерку 2008 года так все начались проблемы инжектор етить его мать((((((( берите карбовую. там хоть сами залезть смогете.
Все равно время карбюраторов уходит.
Действительно спорить можно долго. Я тоже поездил и на карбюраторе и на инжекторе и ремонтировал и проверял на расход на приёмистость на пуск. Да есть плюсы и минусы, и у карбюратора и у инжектора. Проще и дешевле карбюратор да и надёжней, и вообще в дороге его отремонтировать без проблем. Даже на сломано можно доехать до ближайшей разборки или сервиса. А инжектор труп и только эвакуатор вас спасет если конечно можно найти, или найдется человек который готов вас отбуксировать, да и ремонт вам обойдется в большую копеечку. После этого подумаешь десять раз что лучше инжектор или карбюратор. Если в идеале, новая машина, идеальный бензин, инжектор не плохо наверное.
Ну Михаил, когда вы последний раз инжектор на трассе делали?
для колхоза лучше карб.его можно отремонтировать на коленке.а для города инж.для инжа.только диагностика дорогая(если у вас нет бортовика) да датчики левые попадаются.зато карб сам переберешь и настроишь как тебе надо.
Возможно вы и правы. Но как мне кажется запчасти для карбюратора, через пару лет будут стоять очень дорого, потому как производители сворачивают производство за не надобностью.
я выбераю карб!!!! Сейчас владею ваз 21102 ижектор. Честно жалею! Посчитайте уважаемые сколько будет стоить вам диогностика плюс очистка форсунок датчики которые могут выйти из строя в самый не подходящий момент.насосов под задним сидением. Значит так. Едешь ты в лес или на природу где далеко от цивилизации или хотя бы в придорожном кафе на трассе, сел в машину и тут БАХ! не заводится! И ЧТО?! открыл капот инжекторного двигателя…. ВСЕ. ЗАКРЫЛ КАПОТ. и со знаком вопроса на лице вызываешь эвакуатор! Понимаю японцев где есть технология!!! а у нас еще извините от полупроводников только отошли!!!! На счет одного соглашусь СО. а в остальном НЕТ.Продавалась бы 21093 карб новая. Купил бы не раздумывая! Где из электронники датчик холла трамблер и катушка. был аппарат возил датчик холла с собой. а здесь мозги(21102)! иди купи! Как то так! Отец ездиет на висте праворукой полный привод электронники целый фарш горя не зает уже 20 лет! дело наших машин и качественных иномарок! Дело в простоте и количестве денег в кармане! чем проще тем надежней и дешевле. пусть на летающих тарелках летают все!
Ребята, да скоро карбюратор будет как золотой, с каждым годом запчасти на него дорожают.
Уж дороже инжектора не будет, да и китайцы будут делать карбюраторы и комплектующие по бросовым ценам пока спрос на них будет. Вы вот мне поясните такую ситуацию: нива-внедорожник, катаемся по полям-лесам-болотам, это Россия как-никак. Осенью-весной дороги раскисают, а ехать надо. С карбюратором проблем нету, а датчики инжектора то зальет, то контакт плохой, то накрылся, то перегрелся, то окислился. До ближайшего СТО 200 километров, так что же — на тросу что ли через раз возвращаться?
Первое — китайцы делают то что берут, с каждым годом количество автомобилей с карбюратором сокращается, причем стремительно (утилизация и т.д.), соответственно китайцы не будут делать то что никому не нужно, они далеко не дураки.
Второе — качество китайских запчастей, очень хромает (это мягко сказать), и как человек который своими руками перебрал не один карбюратор скажу, если жиклеры сделаны с плохим («говеным») качеством, то далеко вы на таком автомобиле не уедете, тем более леса — болота, по городу то страшно ездить будет.
Третье леса — болота, это единственное применение карбюратора, может и согласен с вами.
Знаете, господа хорошие, инжектор конечно вещь, но с одним «но»: если он произведен за бугром — вот на иномарках, пусть даже дешевых, инжектор — это вещь — не выходит из строя, просто промывку инжектора надо заливать в бак раз в 10 тысяч с нашим то бензином, а вот если инжектор установлен на приоре, калине, или семейства 2114 — жди проблем однозначно: и датчики будут выходить из строя и контроллер сбоить и так далее… Не может наш автопром делать качественные инжекторы, вот не может и все тут! А карб рассчитан примерно на 100 тысяч пробега — опять же раз в 10 тысяч надо заливать в бак промывку карбюратора. У меня на ВАЗ 2115 через 100 тысяч сдох карб с автоматическим подсосом — была такая экспериментальная модель, которая выпускалась всего год с 2000 по 2001 год — очень капризная вещь с повышенным расходом бензина и полным отсутствием комплектующих. Вместо старого карба мне врезали ручной подсос и установили обычный «Солекс-21083-1107010» и представте себе работает как часы, ровненько-ровненько и расход небольшой и обороты могу сам регулировать, зимой при -30 тазик заводился без проблем. Одним словом простота механизма — залог успеха… Но за инжектором конечно будущее, но лично я, русский тазик с инжектором не за что не куплю, пусть уж лучше Део-нексиа, или Рено-логан по сходной цене, но только не наш инжекторный ВАЗ. Всем удачи…
У нашего ВАЗ не только инжектор хреновый, но еще много чего!
Ну это вы зря на Ваз инжекторный гоните! Там вся топливная система и обвязка двигателя ставится импортная, кроме дроссельной заслонки и некоторых датчиков! К примеру, с завода мозги, бензонасос, форсунки ставят Bosh! Всё прекрасно работает. Знаю лично таварища который живёт в деревне, и от катал на приоре 200 тысяч, при этом ничего не ремонтировал!
Да конечно, сейчас даже на наши ВАЗ ставят уже нормальные инжектора.
Добрый день, владею ваз 21053i ездил пару лет на 6ке карб, специально покупал книгу по настройке и ремонту карбюратора и учил в гараже. Расход по трасе при скорости 90 у меня составляет 5.5 литров в городе не больше 7 (если не гоняться )., разгон до 100км 13.5 секунд. безусловно по мне инжектор лучше. О надёжности спорить не буду. Всё зависит от водителя на сколько он добросовестный и как следит за автомобилем. Если водитель раздолбай, то его не карбюратор не инжектор не спасёт, форсунки чистил 1 раз за 5 лет на стенде. и раз в пол года специальной присадкой в бак. заправляюсь на АЗС где бензин соответствует нормам евро 3( имеется паспорт бензина ) наверняка многие даже не знают что такой существует и спорят о надёжности карбюратора и инжектора. Соседи по гаражам зимой в -35 -40 один на 04 один, на 06 карб по 15 минут мучают двигателя стартерами, не скажу что я с 1 раза запускаю двигатель, но со 2-3 запускается. Хорошая машина это та, которую правильно эксплуатируют!
Согласен, за автомобилем нужно ухаживать. Как ты к нему, так и он к тебе.
P.S. Но все равно будущее за инжектором!
Какие тупые рассуждения.
1. Что касаеться бензина то зависит от поршневой группы если поршневая группа расчитана под 76 бензин то независимо что будет стоять карбюратор или инжектор они тоже будут расчитаны на этот бензин (а уже что казсаеться отложения и загрязнения топливной аппаратуры все зависит от степени отчистки бензина не зависимо от детонационных свойств бензина). Современные авто просто сейчас не выпускают под 76 бензин.
2. Карбюратор не обеспечивает все режимы (вот его единственный существенный недостаток) а вот у инжектора все зависит от толкового программиста который написал программу для контролера, но потенциально он может обеспечить все режимы.
3. Запуск зимой у карбюратора дествительно доставдяет неудобства, и даже бывает такое что в сырую погоду нужно играца с дросельной заслонкой то обогащая то обедня смесь. У инжектора за этим следит опять таки ЭБУ (Электронный блок управления двигателем)
4. Расход у инжектора меньше но не на 40% и зависит таки от програмы заложенной в ЭБУ
Роман, просто люди пытаются определить для себя что лучше карбюратор или инжектор.
У меня, конечно же, иномарка KIA. Ясное дело инжектор, кое что в машине делаю сама или с помощью, но вот был бы у меня карбюратор — точно бы не справилась с настройкой даже раз в полгода, да ещё могла бы и забыть что-то вовремя сделать. А так — никаких проблем уже пятый год. А вот по поводу промывки, подскажите пожалуйста, так как масло пытаюсь менять вовремя, но промывку не добавляла. Заранее спасибо
Промывка инжектора никак не связана с маслом двигателя. Промывку можно добавлять в топливо автомобиля.
завтра снимаю инжектор с ваз 21102 ставлю карбюратор , задолбал !
У меня был ВАЗ-2109 1989 гв карбюратор СОЛЕКС — расход по трассе при 90-100 км/час 5 л на 100 км., по городу ~7.5 л/100 км., у напарника ВАЗ-2115 2006 гв инжектор — расход по трассе при 90-100 км/час 7 л/100 км., по городу ~10, разгон до 100 у него чуть побыстрее ~14.0 сек, у меня был ~ 14.7 сек. зимой заводились примерно одинаково помню в -37 еще и прикуривал его, а он датчик в коллекторе какой-то еще прогревал, я раз в год снимал верхнюю половинку карба и чистил, продувал (1 час аккуратной работы бесплатно) настраивал тоже 1 раз в год — да там солекс и настраивать-то особо не надо — простой он как 3-и копейки))), он постоянно то датчики покупал, то форсунку менял, то компутер перепрошивал и т.п. денег тратил немного, но регулярно. По поводу залива свечей — он на своем инжекторе часто свечи заливал, выкручивал и прокаливал, я же только 1 раз, когда зимой забыл выключть подсос и ездил на нем потом выключил движок и оставил машину на стоянку. Чтобы не залит свечи — наживайте газ в пол когда заводите на морозе — цилиндры продуваются лучше, естественно как заработал движок — педаль надо отпустить ))) ну и вот вам вопрос — что за 17 лет прогресса изменилось в лучшую сторону — ничего, даже карб лучше оказался и я не боюсь сесть и уехать за 2000 километров, потому что с карбом не останешься на дороге, а с инжектором — че случись и будешь ждать эвакуатора и только в сервис и автомагазин о как )))
Уважаемый автор, залить свечи на инжекторе тоже можно. И ракрутить двигатель на карбюраторе ничуть не сложнее, да и зачем его крутить в космос, момента на высоких оборотах мало. Расход не только от системы питания зависит, экологичность для пользователя вообще последнее дело. Что касается, нестабильности работы, тут вы правы. Для «чайников» инжектор однозначно лучше карбюратора, для разбирающихся-по вкусу. И, пожалуйста, не пишите что промывку можно добавлять в топливо, не стоит этого делать.
Почему вы так насчет промывки?
На моей ВАЗ 2114, которая была очень давно, инжектор работал без сбоев и каких то нареканий. А вот у друга была ВАЗ 21099 (карбюратор), вот он с ней зимой пот…ся. Особенно когда — 35 загибало, там и свечи заливало и т.д.
На карб своя философия вождения должна выработаться.
Зимой подсос вытащить перед уходом, газку дать и резко вырубить зажигание)
Утром встал, завелся с полпинка (если акум целый)
Сам езжу на 99й карб, собрали систему просто самолет. 160 спокойно едет по трассе, и с места рвет. расход по трассе 8, в городе 10(зимой)
Компьютеры, ЭБУ, зачем?) только если в BMW пересаживаться.
На отечественных лучше карб, имхо.
Может быть. Но я уже и забыл как подсосом пользоваться. Так давно это было.
Спор который Вы все затеяли- бессмыслен, во-первых: человек, который практически всю жизнь проездил на карбе, будет хвалить и отстаивать сторону карба, человек который катался на распределенном впрыске- свою позицию.
Их сравнивать никак нельзя, так как мы живем не в той стране, где качественный бензин, расходники, спецжидкости и прочий ГСМ.
Так сравнивать можно только две одинаковые системы питания, такие как карбюратор СОЛЕКС и карбюратор ОЗОН.Также можно сравнивать две системы распределенного впрыска.
Если не дай Бог, Вы зальете плохой бензин хандрить будут обе системы питания, но одна может умереть навсегда, а другая после нехитрых манипуляций будет работать.
Далее, все карбюраторщики со мною согласятся в самом главном доводе.Как ни странно, но двух одинаковых двигателей нет в природе, и даже если взять два одинаковых двигателя(к примеру мы проводили такие испытания движки ваз-21083, новые и брался один карбюратор), работать они будут по разному. Одному придется обогощать смесь, другому обеднять, менять углы опережения зажигания, так как система питания неотъемлемо связана с системой зажигания. В распределенном же впрыске все настроено по некому стандарту, который иной раз проявляет себя не с лучшей стороны.
Что касается ремонтопригодности, обе эти системы пригодны для самостоятельного ремонта(мануалов и советов по диагностики в гаражных и полевых условиях предостаточно, вопрос в наличии запчастей в тот или иной момент).
Я сам занимаюсь ремонтом авто.Пересел недавно с карбюраторной восьмерки на распределенный впрыск. Впечатлений(отрицательных) выше крыши. Сейчас с тоской вспоминаю о своей карбовой восьмерочке, как о ласточке. Она даже работала тише других,таких же но инжекторных.
Уважаемый автор, Такие утверждения как не влияние температуры на работу двигателя.
Зимой, машины прогреваются прежде всего для продолжительного срока службы двигателя. а инжектор отвечает только за смесеобразование и установку УОЗ, и все!!!!!Если эксплуатировать авто без прогревания это привидет к его поломке намного раньше своего срока. Ведь зимой масло более густое тяжелее разгоняется по потребителям. Обоим системам прогрев нужен!!!
Насчет запчастей. Карбюраторы будут еще лет так 30-50 штамповаться. как ни крути потребность диктует свои условия.
На распределенный впрыск хоть и ставят качественные детали типа БОШ и др. результата это не дает. Ну посудите сами, двигатель, головка ГБЦ, все узлы остались те же , что и 30 лет назад Что тогда улучшится, если м электронику зашьют те параметры, при которых работаем карбюратор??? Получается шило на мыло.
Далее в положительных сторонах инжектора Вы пишите за бортовой компьютер. Он то тут причем? на новых машинах не всегда он идет в комплектации. и тем более от него толка никакого нет, достаточно иметь несколько контрольных ламп и стрелочных датчиков. А стоимость маршрутного компа далеко за 1000 р!!!!!
Да у меня нет намерения переубедить вас, просто карбюратор действительно прошлый век ну признайте, просто люди наши как привыкли в гаражах ковыряться так и ковыряются. Я что на своем старом FORD FUSION, так и на новом Chevrolet AVEO, проблем вообще с инжектором не знаю. Да и сейчас уже идет тенденция к электромобилям, так как аккумуляторы дешевеют, становятся легче и мощнее. И через 30 — 50 лет по-любому электромобилей будет процентов так 60 — 70 от общего машинопотока. А вы говорите карбюратор, на вас смотреть как на динозавра будут через 30 — 50 то лет. А инжектор это некий переход. Да и как вы говорите сами купили инжекторный автомобиль.
Я бы не сказал что карбюратор часто ломается, 30 лет моей ниве карбюратор озон 20-ка. Хочу сказать не так часто его разбирал и продувал. В 97-м году пришлось купить новый озон 20-ку так как старый со временем повело и появилась трещина в поплавковой камере. Пробег двигателя перевалил за 500 тысяч км, колен-вал в хорошем состоянии, поршневая последний ремонт. В общем не знаю сколько может пройти инжектор без промывки, но с озоном у меня как-то проблем не было, ни зимой в трескучие морозы, ни летом в жару. Про мою машину можно книгу написать о хорошем и плохом, Но пока ездит. Может зависит от хозяина?
Вот только Артем толково написал. Остальные рассуждения — ламерство какое то. Жил в Новосибирске и знал множество людей, владельцев карбюраторов и инжекторов, как наших так и иномарок, кто в мороз оставался на стоянке. Видел как в морозяку грустный дядя на Камри провожал взглядом ГАЗ 31105 с инжектором. И грустного владельца карбюраторного УАЗа не заведшегося всего в -20. Да много чего было. Все очень сильно зависит от человека обслуживающего автомобиль. Если обслуживает хозяин — от хозяина. Если СТО — от мастера СТО. Если все делать добросовестно и аккуратно то и карбюратор и инжектор будут ездить и радовать владельца. А если тяп-ляп, то хоть на паровом котле -одни мученья.
А сейчас тем более не секрет, как работают СТО. Заменяют только узлами и за немалые деньги. Допустим инжектора на калине и ауди 80 промывали сами. Цена вопроса — банка промывки. На линкольн таун кар (держал ХХ на 3000 об) после диагностики системы впрыска на СТО выставили счет в 26 тыр и два месяца ждать детали. Сделали сами за 150 рублей (банка wd40) и пол дня времени. Ауди 80 стартер забарахлил. Просили 5000 за стартер и 1000 за замену. Оказалось передняя втулка стартера в картере рассыпалась. Цена вопроса 100 рэ за жигулевский и день работы.
И везде куда ни сунься все так. Меняют целым куском из за копеечной детали. Не удивлюсь если скоро карбюраторы вместо регулировки будут ставить из магазина новые «настроенные».
Федор Самосвалов, отличный коммент. Но я писал при идеальных условиях, так сказать, когда и карбюратор и инжектор одинаково хорошо настроены и обслуживаются.
Незнаю как в других случаях в моем инжектор в пролете. У меня вазик 5 года карбюр, у друга вазик 10 года. И итог каждый раз как минус 25 на улице и еготаскаю на тросе.
Кому вы рассказываете,инжектор залить проще чем карбюратор,только если инжектор залили то тут не чего не сделаешь сразу,а вот карбюратор можно продуть свечи,для этого газ в пол и стартером крутить и они осушатся и заведется!!!
это если рассматривать карбюратор ваз. а вы посматрите на карбюратор КЕЙХИН это что-то между инжектором и карбом. вот это вещь. в любой мороз заведется.
у меня немец инжектор 17 лет машине проблем не знаю но хочу карбюратор но не нашу машину
была ваз 21 093 карбюраторная 1998г..да,свечи бывало заливал-но не помню чтоб из за этого потом не уехал никуда..летом грелась,даж печку приходилось включать,чтоб температуру сбить-но карб тут не причем…расход ставил 10л на 100км в городе-ну это с учетом пробок,светофоров и т.д..на самом деле хватало чуть больше километраж.ездил прочищать в сервис (сам не любитель железяк) где то 1 раз в 1,5 года..может и раз в 2 года..цена-500руб.счас мож больше-незнаю.после прочистки этой-начинала жрать бенз сильно.ездил на след.день опять в сервис-все устраняли бесплатно.так что я за карб-если про б/у машину говорим..если про ноаую-то тут выбора нету уже)
Может инжектор для кого и хорошо,когда есть специалист-хороший.Но в нашем городе их НЕТ. Вот у меня АУДИ куплена уже 6 месяцев,а стоит во дворе. И ни кто не может сделать этот ИНЖЕКТОР.Неделю едет месяц стоит, свечи заливает,троит,не заводится то на холодную,то на горячую,то дым черный до пятого этажа, и бензин по 10 литров а я даже еще не тронулась и не поехала,а бензина уже нет и многое другое,то бензанасосы каждый месяц летят.И куда не сунься каждая деталь стоит от 12 тыс и выше.У меня уже денег нет и все нервы вымотала.И ведь каждый кто там полазит МАСТЕР-ЛОМАСТЕР утверждает все окей как новенькая,но через неделю СЮРПРИЗ!!!! ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЮ НА КАРБ. Карб стоит сколько??? 2,3,4,5 тыс так готова хоть каждый год его покупать, менять а старый на помойку….От меня уже все диагностики бегают и крестятся…И ведь уже не продать столько денег вложено и я обожаю свою машину. Да и кому ее продашь такую проблемную,а машина мне нужна для работы каждый день….КАРБ ТОЛЬКО КАРБ….!!!!!!
Интересное у автора понятие о качестве бензина))))))))
Дорогой автор:
1 Качество бензина не определяется его октановым числом.
2 Карбюратор не ломается потому, что не только греться или мёрзнуть, но и ломаться в нём нечему
Причина почему их перестали делать?
Нужна экология и чтобы обеспечить работу катализатора необходимы лямда и прочие…
Карбюратор требует настройки у опытного человека и да он может залить свечи если не уметь им пользоваться.
До середины комментариев дочитал и больше не могу))
автору и тем кто его поддерживает могу сказать вот что:
когда зап частей не станет
люди переделают таки карб на инжектор
не знаю как с классикой
но на переднем приводе проблем с этим нету))
ЗЫ
я ездил на 2107 карб — все просто! если чо то сломалось, знаешь куда лезть.
сейчас на 2110 инжектор — открыл капот => закрыл капот. куда лезть хрен его знает. провода пластмасски, датчики.
планирую купить 21089 и скорее всего возьму ТУ которая по кузову будет лучше))
потому что разницы особой нет)
а жрет инжектор больше)) а валит хуже))
я сравниваю 07 и 10
Уменя ваз 21100 карб поначалу когда купил мучался потом с другом взяли сами доработали его сеичас езжу и проблем не знаю. зимои и 35 спокоино заводиться. карб дааз.
у меня BMW-320 инжектор вот он меня достал ….все теперь перехошу на карбюраторный …..
ТОЖЕ ХОЧУ КУПИТЬ ВАЗ ПОСВЕЖЕЕ И ПЕРЕДЕЛАТЬ ЕЁ СРАЗУ НА КАРБЮРАТОР
На каждое утверждение приведу несколько обоснованных контраргументов. Сам езжу на карбюраторе и никогда не поменяю на «инжектор»». Даже по сути : инжектор — это классический карбюратор, а некоторые, путают его с принудительным впрыском топлива. Просто звучит «красиво» и улучшает продажи. Только одно достоинство — меньше токсичность. Но для конкретного покупателя это пустой звук. Надёжность, дешевизна, простота эксплуатации, приёмистость и много чего не идут ни в какое сравнение с карбюратором.
Действительно Андрей. Приемистость и динамика не идут в сравнение, инжектор лучше! Особенно при динамичной прошивке!
Для ВАЗа лучше карб,у меня шевроле нива инжекторная и нива карбюраторная,практически что и обычная нива.Ничего подобного.В шевроле ниве выжимаешь газ в пол и она еле набирает обороты,настолько,сколько настроено в датчике.В ниве-газ в пол,обороты набираются моментально.для проходимости карб намного лучше чем инжектор.Начал выбираться из грязи, врубил пониженную,передний мост,газ в пол и пополз как миленький,на шевроле ниве,врубил это всё и ждёшь чуда,дури никакой вообще.Инжектор практически идеален для я считаю для иномарок,особенно Японского производства.Они всю электронику проверяют и доделывают до мельчайших деталей,чтобы не было ни одного косяка.Наш автопром-впихнули этот мозг,понакрутили как с бодуна илил ещё пьяные,тяп ляп и готово.Так что если брать ВАЗ,то желательно карб.Он не вымрет,он будет продолжать выпускаться всё равно как ни крути.Я за карб на ВАЗ,а на иномарках за инжектор.
Всем привет !!! Извените на перед ))) Короче у меня били карб а сейчас инжектор ваз 21099 2005 года !!! сровнительно карб мне нравствовал розход дешевизна долговечность на последнем отездил 45 тис и не трогал только заменики росходныкы на смешеном варианте 8 литров короче норм !!!)) а вот другое дело инжектор динамика набор скорости плавность хода ето круче любого карбюратора настороеного даже супер профи !!! я на инжекторе себе позволяю то что карб не позволит себе !!!)))сами разсудите електроное вмешательство к любим изменениям температури положения гашетки качества бензина итд и тп а карб он лет на все положения и моменти однотоно !!!((( мое мнение кто хочет ездить дешево и сердито покупайте карбюр а кто хочет ездить без проблем ривков итд итп с хорошей динимикой восприимчивость вам путь к инжектору но и кошелен при етом похудеет но не много процентов так на 30 !!! все пака хватит надо идти. Извените если что !!!)))
карбюратор девять девять у меня, расход 7 литров на 100 км. у друга 99 инжектор, расход 10 литров. Авто блоггер ты сам то хоть раз на карбере ездил? и еще одна тема есть, на инжекторы переводят весь мир потому что лень матушка. за карбером следить и ухаживать надо.
Еще как ездил! У меня были — ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2105, немного покатался на ВАЗ 2109 (не моя друга была). Затем из наших была ВАЗ 2114, но эта уже была инжекторная. Карбюратор много — много раз сам «лопатил» в гараже, поэтому знаю о чем говорю.
Были 2 машины карбюраторные и 1 инжекторная. С карбюраторными постоянно то троит, то глохнет. Инжектор те же вызывает проблемы. Предпочитаю дизель. Нет лишних датчиков и заводится что в минус, что в плюс с пол ключа.
я ездил на нескольких автомобилях советского производства подготовка топливной смеси карбюратор и не жалею простота обслуживания, главное знать принцип работы карбюратора как настроить под какой объем двигателя подобрать жэклеры воздуха и топлива уровень поплавка в камере и все будет работать долго захондрил снял воздухан снял крышку поплавковой камеры и причину найдешь а инжэктор определи на трассе что с ним провод окислился или отломился а за бортом минус 30 я за карб.
Всем привет. карб лутше но ездить буду на инжекторе. во всем есть недостатки. уменя была пятерка четыре года с карбом Озон.
расход 8 литров карб регулировал раз в два года. Сейчас ланос 1.5 инжектор седьмой год. расход 8 литров форсунки под замену, датчиков поменял десяток, проводка периодами достает. делаю все сам. и с увереностью могу сказать. карб надежней и дешевле,движок с инжектором менее резвый и слегка подороже но будущее за инжектором.
динамика на одном двигле с карбом лутше чем с инжектором.
Всем привет!!!! Была раньше 2106 карбюраторная мучился с карбом по началу пока не нашел хорошего карбюраторщика и на 3 года забыл про карб пока не продал машину. Сейчас у меня пассат б3 моновпрыск скоро будет 3 года как эксплуатирую и не разу проблем не было менял всего 2 датчика и то мог не менять их, просто фильтр топливный мозги пудрил, моновпрыск посути тот же инжектор только с одной форсункой, есть там один хитрый только датчик если в него не лезть все будет ок))) Система очень простая и надежная и расход нормальный 7 по трассе 9 в городе.Зимой всегда заводилась в любой мороз!!! У отца 21102 тоже проблем с инжектором серьезных не было единственное что ДПДЗ вышел из строя и лишь 3 датчик оказался рабочим такое ща качество новых запчастей!!!!! Я лично за инжектор по мне он более надежней и требует меньше внимания, хотя если карбюратор хорошо отстроен тоже хорошо будет работать но его лучше переодически надо чистить чтоб в дальнейшем он мозг не пудрил
Всецело согласен с Газелистом. АВТО-биография такова: 2102(понятно что карб); Renault Rapid(monoinjector);Passat B3(diesel)
аккумулятора. Во всех трёх случаях использовалось дорогое проверенное топливо с брендовых заправок: первые две — А95 евро, на последней Дизель евро. За топливо упоминаю наверное не напрасно, нельзя сравнивать карбы и инжектора если они ещё и эксплуатируются на топливе разного качества (убедительно прошу не путать качество и октановое число)
В жигуляторе было и так достаточно проблем, за которыми я особо не замечал проблем с карбом. Поменял родной Веббер на Солекс, как попало настроил, доехал к карбюраторщику которые мне его «затянул» по самое первое мая. Жрала вся эта конструкция около 6,5 в смешанном цикле (бесконтактное зажигание и цифровой ФУОЗ)
Рено вообще не машина….. короче такой хлам, что единственным живым её местом был изнасилованный жизнью моноинжектор под управлением мозгов SIemens. Ломаться в этом аппарате было просто не чему, но жрала эта истеричка литров 8 на сотенку, динамика за то получше чем на двойке
Много раз колупал я карбы и не только жигулёвские. Мотоциклетные с Урало-Днепров, Ямаховско-Хондовские Кейхены и Микуни и вывод у меня по ним двоякий — Карб для технарей которым не «впадло поколупаться» раз в год и нормально ездить. Для людей без технической соображалки советую ТОЛЬКО инжектор. Нормально отстроенный качественный карб почти во всем параметрам «вздует» большинство инжекторов. Короче меня этот религиозный спор карб/инжектор на столько утомил что я перешёл на распределённый механический впрыск СОЛЯРКИ :)) и очень по этому поводу радуюсь
На счёт запуска зимой — у нас температура ниже — 25 особо никогда не опускается, но даже на таком морозе все три мои шкарабанки заводились почти с пол пинка только при условии нормально заряженного
Всем здравствуйте ! У меня 2109 с карбюратором а у жёны 2114 инжектор . Разница конечно есть . но как для меня карб проще . если менять фильтры вовремя и бензин лить 92 с нормальных АЗС проблем нет а если вдруг в дороге забился чистить буквально 5 минут провода 2 и 3 цилиндры перекинул местами завел прочихал поставил назад провода и поехал а с инжектором такой номер не канает на кукан и к мастеру . так что если руки из ж..ы то инжектор или карбюратор разницы нет один хрен к мастеру . а куго руки на нормальном месте то можно карбюратор . да ещё расход на 2109 меньше при скорости 120- 130 ездил на море 600 км вышел 6.5 литров на сотню . так что каждому своё. 2114 ещё не замерял но жена говорит что больше жрет .
Дааа, сколько же тут людей с карбюратором головного мозга…. Блин, вы для начала качественные инжекторные авто попользуйте, а потом уже кричите что инжектор уг. У меня крайслер с инжекторным v6, которому 20 (!) лет. При этом в инжектор за 20 лет ни разу не лазили, стоит все родное, включая форсунки и бензонасос. В -35 с полпинка заводится. А теперь давайте, скажите что гамнокарбюратор лучше.
По паспортным данным на одинаковых двигателях в городском цикле на инжекторе больше расход (почти на литр), чем на карбюраторе.
У меня ваз 2115 99г , карбюратор , мучился , пока толковый человек не наладил , пол года катаюсь , обороты расход разгон все четко , ничего не барохлит.