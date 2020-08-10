Капитальный ремонт или контрактный двигатель? Что лучше + видео версия

Современные двигатели не могут похвастаться ресурсом, в лучшем случае они могут ходить по 300 000 км (конечно есть исключения, но их с каждым годом все меньше). Хочется вам или не хочется, но через определенный пробег (особенно если вы не первый хозяин), вы столкнетесь с вопросом – что лучше, делать капитальный ремонт этого двигателя или все же купить контрактный (с другой машины). Над этим мы сегодня и подумаем, как обычно будет и видео версия в конце …

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Ресурс современных моторов сокращается в угоду экологии (ставятся различные системы, чтобы не загрязнять атмосферу, однако они убивают сам двигатель). Ну и не стоит забывать про облегчение всего и вся, чтобы экономить топливо и сократить выбросы.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Это сложный комплекс процедур, по восстановлению работоспособности силового агрегата. НО если сделать его не «спустя рукава», а правильно заменить все части (при необходимости узлы), то двигатель становится как новый.

Смотрится головка блока, распределительные валы, клапана, толкатели или гидрокомпенсаторы , коромысла и т.д.

, коромысла и т.д. Смотрится система ГРМ. Это сам ремень или цепь , фазовращатели (если они есть) или просто шестерни, натяжные или обводные ролики

, (если они есть) или просто шестерни, натяжные или обводные ролики Дефектуется сам блок. Поршни — кольца, шатуны, коленчатый вал

Когда я работал на СТО, мы старались сразу все менять, чтобы не нужно было разбирать мотор еще раз.

ПЛЮСЫ:

Меняется все или почти все . По сути, остается только блок, головка блока, ну и валы (и то если они в хорошем состоянии)

. По сути, остается только блок, головка блока, ну и валы (и то если они в хорошем состоянии) Сохраняете номер двигателя. У некоторых автомобилей он может быть забит на двигателе. И если вы меняете силовой агрегат, то скорее всего будет отметка в ПТС, при продаже могут возникнуть вопросы

Навесное . При капитальном ремонте, скорее всего смотрится и все навесное, ибо времени у мастеров большое количество. Это стартер, генератор, помпа, термостат и т.д. В хорошем сервисе, вам продиагностируют все это и если нужно заменят

. При капитальном ремонте, скорее всего смотрится и все навесное, ибо времени у мастеров большое количество. Это стартер, генератор, помпа, термостат и т.д. В хорошем сервисе, вам продиагностируют все это и если нужно заменят Усовершенствования конструкции. Простой пример, на корейцах (двухлитровый мотор) с 2012 по 2017 год, не устанавливались маслофорсунки охлаждения поршней, из-за этого их задирало уже при пробегах в 100 – 150 000 км. Так вот мастера могут вам их поставить, тем самым продлить ресурс до 250 – 300 000 км как минимум

МИНУСЫ:

Капитальный ремонт двигателя – ЭТО ДОРОГО ! ДА это примерно в два или даже в три раза дороже, чем «контрактник» (а если брать отечественные машины или иномарки лохматых годов, то разница будет еще больше)

! ДА это примерно в два или даже в три раза дороже, чем «контрактник» (а если брать отечественные машины или иномарки лохматых годов, то разница будет еще больше) Долго по времени . Нужно снять мотор, разобрать, сделать ему дефектовку, заказать запчасти (а они могут идти неделями), механическую обработку (это либо расточка блока в ремонтный размер, либо «гильзовка»), после сборка и установка на машину. По опыту могу сказать что ремонт может длиться месяц или даже больше

. Нужно снять мотор, разобрать, сделать ему дефектовку, заказать запчасти (а они могут идти неделями), механическую обработку (это либо расточка блока в ремонтный размер, либо «гильзовка»), после сборка и установка на машину. По опыту могу сказать что ремонт может длиться месяц или даже больше «Капиталка» не всегда возможна (или целесообразна). Простой пример, у вас провернуло поршень и разбило блок двигателя (часто бывает на ТУРБО агрегатах). Тогда вам нужно заказывать новый ШОРТ-блок, а только он один скажем на «немца», будет стоить примерно 250 – 300 000 рублей, тогда бюджет ремонта может быть ОЧЕНЬ большим. Это нерентабельно если у вас сильно подержанный авто, легче найти контрактный мотор.

Прямые руки. НУ и еще один пункт, те кто делает вам капитальный ремонт, должны быть профессионалами в своем деле, чтобы за ними не нужно было переделывать мотор.

Контрактный мотор

Что такое контрактный силовой агрегат (его еще называют «контрактник»)? Это исправный двигатель, который был снят с другого автомобиля (например, разбитого). Конечно вам будут говорить что пробег на нем небольшой, буквально 30-40 000 км, но вот как проверить?

«Контрактники» которые завозятся с Европы, Японии, могут иметь историю. НО вот в странах СНГ, найти сколько он пробежал — почти нереально.

В итоге, вы можете купить ДВС с таким же пробегом, и с такими же проблемами что и у вас. По сути покупаете кота в мешке.

ПЛЮСЫ:

Намного ДЕШЕВЛЕ . Как я уже писал выше контрактный двигатель можно купить за 30 – 50 000 рублей (на наши ВАЗ или древних японцев вообще за 5 – 10 000).

. Как я уже писал выше контрактный двигатель можно купить за 30 – 50 000 рублей (на наши ВАЗ или древних японцев вообще за 5 – 10 000). Время. Намного быстрее. В столицах есть целые склады, которые продают такие запчасти (кстати, это касается не только моторов), заказываем через транспортную компанию и уже через три дня ДВС у вас, еще примерно три дня чтобы его поставить и на седьмой день можно уже забрать машину из СТО

МИНУСЫ:

Гарантия. Обычно гарантия дается примерно на 3 – 6 месяцев на двигатель. Причем мотор будет покрыт пломбами, которые вскрывать НЕЛЬЗЯ, даже при установке на СТО. Как дальше себя поведет мотор, уже не проблема продавца

Номер двигателя. ОН не сохраняется, нужна будет перерегистрация в ГИБДД

ОН не сохраняется, нужна будет перерегистрация в ГИБДД Навесное. Обычно никто не смотрит, на СТО нужно вам быстрее собрать мотор и отправить вас домой.

Так что же лучше – контрактник или капитальный ремонт?

Нужно смотреть с двух сторон.

Лично я за капитальный ремонт двигателя. Если вы хотите ездить на нем долго, тогда лучше обратиться в серьезную компанию пусть вам отремонтируют, минимум на 100 000 км (это если брать немцев), можно забыть о моторе (потому как он будет как новый). НО это долго и дорого

Контрактник стоит брать только тогда, когда ремонтировать ДВС не имеет смысла (например, разбило блок). Или машина у вас «лохматого года», ремонт будет дороже, чем ее остаточная стоимость. Также на некоторые старые Японцы и Европейцы, можно найти контрактный двигатель «живее всех живых» — стоимость будет малой, а ресурс огромный (тогда еще не заботили об экономии)

В любом случае решать вам, я только высказываю факты за и против.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР