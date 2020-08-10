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Капитальный ремонт или контрактный двигатель? Что лучше + видео версия

Современные двигатели не могут похвастаться ресурсом, в лучшем случае они могут ходить по 300 000 км (конечно есть исключения, но их с каждым годом все меньше). Хочется вам или не хочется, но через определенный пробег (особенно если вы не первый хозяин), вы столкнетесь с вопросом – что лучше, делать капитальный ремонт этого двигателя или все же купить контрактный (с другой машины). Над этим мы сегодня и подумаем, как обычно будет и видео версия в конце …

Капремонт или контрактный мотор


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Ресурс современных моторов сокращается в угоду экологии (ставятся различные системы, чтобы не загрязнять атмосферу, однако они убивают сам двигатель). Ну и не стоит забывать про облегчение всего и вся, чтобы экономить топливо и сократить выбросы.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Это сложный комплекс процедур, по восстановлению работоспособности силового агрегата. НО если сделать его не «спустя рукава», а правильно заменить все части (при необходимости узлы), то двигатель становится как новый.

Головка блока

Когда я работал на СТО, мы старались сразу все менять, чтобы не нужно было разбирать мотор еще раз.

ПЛЮСЫ:

  • Меняется все или почти все. По сути, остается только блок, головка блока, ну и валы (и то если они в хорошем состоянии)
  • Сохраняете номер двигателя. У некоторых автомобилей он может быть забит на двигателе. И если вы меняете силовой агрегат, то скорее всего будет отметка в ПТС, при продаже могут возникнуть вопросы

Номер двигателя

  • Навесное. При капитальном ремонте, скорее всего смотрится и все навесное, ибо времени у мастеров большое количество. Это стартер, генератор, помпа, термостат и т.д. В хорошем сервисе, вам продиагностируют все это и если нужно заменят
  • Усовершенствования конструкции. Простой пример, на корейцах (двухлитровый мотор) с 2012 по 2017 год, не устанавливались маслофорсунки охлаждения поршней, из-за этого их задирало уже при пробегах в 100 – 150 000 км. Так вот мастера могут вам их поставить, тем самым продлить ресурс до 250 – 300 000 км как минимум

Маслофорсунка - что это такое

МИНУСЫ:

  • Капитальный ремонт двигателя – ЭТО ДОРОГО! ДА это примерно в два или даже в три раза дороже, чем «контрактник» (а если брать отечественные машины или иномарки лохматых годов, то разница будет еще больше)
  • Долго по времени. Нужно снять мотор, разобрать, сделать ему дефектовку, заказать запчасти (а они могут идти неделями), механическую обработку (это либо расточка блока в ремонтный размер, либо «гильзовка»), после сборка и установка на машину. По опыту могу сказать что ремонт может длиться месяц или даже больше
  • «Капиталка» не всегда возможна (или целесообразна). Простой пример, у вас провернуло поршень и разбило блок двигателя (часто бывает на ТУРБО агрегатах). Тогда вам нужно заказывать новый ШОРТ-блок, а только он один скажем на «немца», будет стоить примерно 250 – 300 000 рублей, тогда бюджет ремонта может быть ОЧЕНЬ большим. Это нерентабельно если у вас сильно подержанный авто, легче найти контрактный мотор.

Разбило блок двигателя

  • Прямые руки. НУ и еще один пункт, те кто делает вам капитальный ремонт, должны быть профессионалами в своем деле, чтобы за ними не нужно было переделывать мотор.

Контрактный мотор

Что такое контрактный силовой агрегат (его еще называют «контрактник»)? Это исправный двигатель, который был снят с другого автомобиля (например, разбитого). Конечно вам будут говорить что пробег на нем небольшой, буквально 30-40 000 км, но вот как проверить?

«Контрактники» которые завозятся с Европы, Японии, могут иметь историю. НО вот в странах СНГ, найти сколько он пробежал  — почти нереально.

Контрактный двигатель

В итоге, вы можете купить ДВС с таким же пробегом, и с такими же проблемами что и у вас. По сути покупаете кота в мешке.

ПЛЮСЫ:

  • Намного ДЕШЕВЛЕ. Как я уже писал выше контрактный двигатель можно купить за 30 – 50 000 рублей (на наши ВАЗ или древних японцев вообще за 5 – 10 000).
  • Время. Намного быстрее. В столицах есть целые склады, которые продают такие запчасти (кстати, это касается не только моторов), заказываем через транспортную компанию и уже через три дня ДВС у вас, еще примерно три дня чтобы его поставить и на седьмой день можно уже забрать машину из СТО

МИНУСЫ:

  • Гарантия. Обычно гарантия дается примерно на 3 – 6 месяцев на двигатель. Причем мотор будет покрыт пломбами, которые вскрывать НЕЛЬЗЯ, даже при установке на СТО. Как дальше себя поведет мотор, уже не проблема продавца

Пломбы на двигателе

  • Номер двигателя. ОН не сохраняется, нужна будет перерегистрация в ГИБДД
  • Навесное. Обычно никто не смотрит, на СТО нужно вам быстрее собрать мотор и отправить вас домой.

Так что же лучше – контрактник или капитальный ремонт?

Нужно смотреть с двух сторон.

  • Лично я за капитальный ремонт двигателя. Если вы хотите ездить на нем долго, тогда лучше обратиться в серьезную компанию пусть вам отремонтируют, минимум на 100 000 км (это если брать немцев), можно забыть о моторе (потому как он будет как новый). НО это долго и дорого

Капитальный ремонт лучше

  • Контрактник стоит брать только тогда, когда ремонтировать ДВС не имеет смысла (например, разбило блок). Или машина у вас «лохматого года», ремонт будет дороже, чем ее остаточная стоимость. Также на некоторые старые Японцы и Европейцы, можно найти контрактный двигатель «живее всех живых» — стоимость будет малой, а ресурс огромный (тогда еще не заботили об экономии)

В любом случае решать вам, я только высказываю факты за и против.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

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