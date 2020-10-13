Калильное число свечей зажигания – что это? Подробно + видео

Чем лучше работают свечи зажигания, чем мощнее у них искра — тем лучше ваш автомобиль едет. Только отчасти это правда! К их подбору нужно подходить максимально ответственно. Ведь не смотря на всю свою простоту, они содержат в себе достаточно большое количество параметров. Один из таких пунктов это – калильное число. Если честно примерно 70% автомобилистов даже не задумываются что это такое. Хотя от этого числа напрямую зависит устойчивая работа вашего мотора. В этой статье я постараюсь рассказать вам – для чего его знать, и как подобрать его для вашего автомобиля …

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Зачастую неправильно подобранные свечи, именно по калильному числу – это причина детонации вашего мотора.

Что это такое?

Калильное число – характеризует разогрев свечи внутри цилиндра двигателя при работе, когда зажигание воздушно-топливной смеси идет уже не от искры, а из-за горячего корпуса (или электродов). Это очень похоже на дизельный мотор, там топливная смесь зажигается именно от разогрева определенных элементов (свечей накаливания).

Простыми словами корпус как металлический, так и керамический, может сильно разогреться, и уже это будет воспламенять воздушно-топливную смесь, а не искра. Причем смесь может воспламениться в любую секунду, то есть поршень еще не дошел до верхней точки, а скажем на середине пути. Простыми словами проявляется детонация, что негативно влияет на ваш мотор.

Холодные и горячие свечи

Чтобы не происходило детонации, а ДВС работал, так как нужно. Производители уже давно выпускают так называемые горячие, средние и холодные варианты элементов зажигания. Для каждого мотора они различны.

Например:

НА малообъемные моторы (до 1,2 литра) – ставятся горячие варианты.

Средний объем мотора (1,2 – 1,8 литра) – средние свечи

Большого объема (от 2,0 литра и выше) – холодные варианты

Почему именно такое разделение?

Все очень просто, чем больше и объемнее двигатель внутреннего сгорания, тем больше топливной смеси он может сжечь, соответственно он больше нагревается со всеми конструктивными элементами

Поэтому на такие моторы нужно ставить холодные свечи зажигания по калильному числу. У малых ДВС, нет такого огромного разогрева, но есть нагар внутри (который в любом случае образуется при сгорании), чтобы он не оседал на контактах элементов зажигания, ставят либо горячие, либо средние варианты.

Таблица DENSO

Калильное число маркируется у различных производителей по-разному (маркировок реально куча и вам нужно рассматривать конкретного производителя). Для примера я возьму компанию DENSO, смотрим небольшую таблицу:

Калильное число Характеристика свечи Характеристика мотора 9 — 14 Горячие Промышленные ДВС (мотоблоки, генераторы) 16 — 22 Средние Обычные ДВС (среднего объема) 22 — 31 Холодные Мощные и ТУРБО ДВС (большой объем)

Также прикрепляю для наглядности картинку, мне кажется, тут более понятно.

Цифры наносятся между буквенного обозначения и перепутать их нельзя, то есть можно найти как цифру 9, так и 24 (или 31).

Сам лично в руках держал почти всю линейку по калильному числу, действительно свеча зажигания с маркировкой «9» предназначается для мотоблока (то есть сельхозтехника), а вот уже 27 используются на ТУРБО движках

Что будет если перепутать свечи?

Например, на объемный мотор (скажем в 3,0 литра) поставить горячие свечи, а на малообъемный (1,6) – холодные (то есть поступить наоборот)? Ведь зачастую по корпусу и по резьбе они могут не отличаться.

Как вы могли догадаться — ничего хорошего не будет:

Горячая, на мощном ДВС, будет постоянно перегреваться, как я писал сверху будет проявляться детонация. ДА и сам корпус (особенно керамическая часть) достаточно быстро разрушится, осколки могут попасть в цилиндры двигателя, тут и до «задиров» недалеко.

Холодная свеча на слабом ДВС, не будет раскрывать свой потенциал. Во-первых, на высоких оборотах работа будет не стабильной, во-вторых, из-за того что корпус холодный она не будет очищаться от нагара (банально не будет прокаливаться), поэтому быстро зарастет нагаром.

Путать элементы зажигания именно по калильному числу – НЕЛЬЗЯ!

Правильный подбор

Я вообще считаю — что подбором свечей зажигания должны заниматься профессионалы в специализированных магазинах. Брать самому с полки, не пойми какие (главное чтобы резьба подходила) или те которые купил сосед по гаражу – мягко сказать не правильно.

Должно учитываться много параметров: например иридиевая или обычная свеча (ведь иридий прекрасно работает на моторах с большой степенью сжатия, а вот никель уже нет), какой зазор установлен с завода, какое калильное число и т.д.

Каталоги у продавцов все это учитывают именно под ваш мотор, то есть купили и поставили и точно уверены, что сделали правильно. А на полках в супермаркетах зачастую и каталогов то нет. В общем, вы поняли мой посыл.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю свой материал, думаю, информация была вам полезна. Подбирайте расходные материалы правильно, тогда и машина будет тянуть и дышать (что говорится — полной грудью). Искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.