Как выбрать свечи зажигания: основные ошибки + видео

Всем доброго дня. В преддверии зимних морозов очень важно чтобы ваш автомобиль уверенно запускался. Конечно, нужно проверить большое количество различных систем, однако одной из самых важных является система зажигания. А уже если начать в ней копаться, в первую очередь мы подходим к свечам зажигания. Ведь если они загрязнены или вышли из строя, тогда — усложняется запуск двигателя, проявляется неустойчивая работа, падает мощность, увеличивается расход топлива и т.д. НО бывает такое, купил новые свечи, причем дорогие, а машина стала работать даже хуже! ДА просто вы неправильно подобрали свечи …

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В самом начале мне хочется отметить, что в идеале свечи подбираются по каталогам в специализированных магазинах, где вам помогут консультанты. Они учтут все параметры, и вы будете уверенны на 100% в правильности выбора.

Брать самому также можно, но опять же желательно смотреть каталог, иногда его вешают даже в больших супермаркетах, а вот брать наобум – те которые понравились, или те которые купил ваш сосед, не совсем правильно. Даже на моторы одинакового объема, но различных производителей, свечи могут отличаться (банально в моторах может быть различная степень сжатия). Так что относитесь к выбору со всей серьезностью.

ОШИБКА #5 Дешевые или дорогие свечи

Прям глобальный вопрос. Мне очень часто пишут — какие свечи выбрать из дешевого сегмента или из дорогого.

По сути здесь нет никакой сложности. Если брать так называемые дешевые свечи, цена у них бегает примерно от 50 рублей до 200 – 250 рублей за штуку (комплект около 1000 рублей). Зачастую это просто обычные никелевые варианты (с добавлением меди хрома и марганца). НО почему так сильно плавает цена? Причин тут несколько – первое культура производства, брендовые варианты, будут ходить лучше, не будут даже с новья пробиваться.

Второе – это накрутка за этот же бренд, хорошо разрекламированный может заложить примерно 50% к стоимости. Скажем так — если взять среднего бренда никелевую свечу и сравнить ее с никелевой от крутого бренда, то зачастую разницы в работе мотора может и не быть. НО я никого не призываю покупать откровенный китайский шлак, по 30 рублей за штуку, мне лично кажется это перебор.

Дорогие свечи – это, как правило, иридиевые или платиновые варианты (подробнее про них в следующем пункте). Так вот эти свечи сделаны немного по другой технологии, у них центральный электрод, зачастую и боковой, покрыты тонким слоем металлами платиновой группы, из-за этого срок службы их намного увеличен. НО ценник намного дороже. За штуку (если сейчас не брать АЛИЭКСПРЕСС) примерно 500 – 750 рублей.

Конечно если у вас иномарка со степенью сжатия от 12 и выше, то я вам советую иридий, он кстати скорее всего идет там с завода. А вот если у вас «нашемарка» или бюджетная иномарка, то здесь можно пользоваться и обычными свечами

ОШИБКА #4 Иридиевые или обычные

Про это у меня уже была статья, переходим и смотрим.

Сразу хочу отметить обычные свечи – это зачастую имеющие электроды из обычных металлов, как я говорил в первом пункте из никеля (с примесями), он очень часто используется в производстве

Так стоит ли переплачивать за иридий или платину?

Как я писал сверху иногда стоит, а иногда нет!

Иридиевые свечи прекрасно работают при высокой степени сжатия (искра остается стабильной). Например, для мотора SKYACTIV от МАЗДА, или для нового G4KN от новой KIA K5 они просто прописаны, потому как у них степень сжатия 13 и 14. Обычный никель, скорее всего будет работать неустойчиво, поэтому при высоких оборотах (когда достигается максимальная степень сжатия) вы не получите нужной тяги

Также у иридия длительный срок службы, примерно 100 – 150 000 км, против 40 — 50 000 у никеля. Более концентрированная искра, из-за того что центральный электрод заточен как иголка. Это реально немного, помогает при запуске мотора в мороз.

НО какой-то сверх экономии и мощности от них ждать не стоит. Да пуск немного лучше. НО экономия топлива на уровне погрешности, так же и с прибавлением мощности. НИ о каких 5 или даже 10% в прибавление мощности и экономия топлива не может быть и речи, это все не правда.

В итоге, если нужен чуть более лучший запуск в мороз, хотите ездить на них 150 000 км пробега без замены (а иногда это актуально, особенно на СУБАРУ, там свечи сложно снять), если нужна стабильная работа мотора при высоких оборотах (особенно при высокой степени сжатия) — однозначно нужно ставить иридиевые свечи. Во всех остальных случаях можно брать обычный никель, ну и менять чуть чаще.

ОШИБКА #3 Калильное число

Многие забивают на этот показатель, другие просто его не знают. НО этот параметр реально ОЧЕНЬ важный.

Для начала — что это такое. Это показатель, который характеризует разогрев свечи, при котором она зажигает воздушно-топливную смесь не от искры, а от своего горячего корпуса. Простыми словами при работе корпус свечи нагревается, иногда даже докрасна, и уже этот разогретый металл воспламеняет воздушно-топливную смесь. Опять же, чем выше степень сжатия и объемнее мотор (сгорает больше смеси), тем больше может проявляться такой эффект

Производители давно уже все предусмотрели и сейчас есть три типа свечей по калильному числу. Это так называемые холодные, средние и горячие варианты.

У каждого производителя есть соответствующая маркировка на коробке или на корпусе свечи. Маркировок куча, и нужно интересоваться именно у данного производителя, которого вы себе выбираете.

Для примера я возьму компанию DENSO:

У них есть определенная шкала от 9 до 31

Горячие свечи в коде на коробке имеют цифры от 9 до 16

Средние, имеют цифру от 16 до 20

А вот уже холодные свечи имеют маркировку 22 до 31

Эта цифра характеризует разогрев самой свечи, одна будет греться сильно и причем (условно) до середины резьбы (она горячая). Другая будет греться хуже, и условно на 10 – 20 % резьбы (она будет холодной). Применяются различные металлы в корпусе

Причем чисто визуально они могут вообще не отличаться, то есть на свой автомобиль вы можете поставить как холодные, так и горячие варианты.

НО! Одни моторы заточены на холодные свечи, другие на горячие.

Обычно, если у вас мотор от 1,0 до 1,6 литра, то им подойдут горячие свечи

Если у вас мотор от 2,0 до 2,5 литров, то тут нужно ставить средние свечи

А вот если у вас мотор более 3,0 литров, либо турбированный или спортивный, то им нужны холодные варианты.

Что будет если их перепутать?

Например, если на объемный мотор (скажем 3,0 литра, который и так горячий) поставить горячую свечку, то он банально будет работать неустойчиво, будет проявляться детонация, плавать обороты. Все потому что топливная смесь воспламеняется не в нужный момент от искры, а от горячего корпуса. Эта свеча будет греться намного больше, что рано или поздно приведет к ее разрушению, очень часто раскалывается изолятор.

А если поставить холодную свечу в малообъемный мотор (скажем в 1,6), тогда не будет хватать тяги на высоких оборотах. Такая свеча ОЧЕНЬ быстро зарастет нагаром, ибо она не прогревается нужным образом от этого объема воздушно-топливной смеси, ухудшаться утренние запуски мотора.

ОШИБКА #2 Один электрод или несколько электродов

Есть много мнений что свечи с двумя или тремя боковыми электродами намного лучше, они имеют несколько пучков искры, что улучшает запуск мотора и увеличивает мощность.

Однако друзья, это ошибка.

Свечи с двумя или с тремя электродами ставились на определенные марки (обычно немецкие), несколько лет назад. НО сейчас их применяют все реже и реже. Потому как реально какого-то супер эффекта они не дают.

Да и пучок искры именно один, он бьет от центрального в боковой электрод по наименьшему (если можно так выразится) сопротивлению. Затем, когда этот боковой электрод изнашивается или загрязняется, искра может перейти на другой, который более чистый и имеет нужный зазор с центральным электродом. И да, по опыту скажу — зазор на таких свечах не так просто выставить

Гипотетически такие свечи работают чуть дольше, чем обычные (с одним боковым электродом), однако они не могут сравниться с иридиевыми или платиновыми вариантами (иридий работает намного дольше). Именно поэтому они медленно, но верно выходят из оборота.

ОШИБКА #1 Свечи с улучшайзерами

НУ и последнее. Сразу хочу сказать это лично мое мнение. Хочется отметить свечи с различными улучшайзерами — типа БУГАЕЦ, форкамерные свечи, свечи пушки, факельные свечи и т.д. в интернете их просто огромное количество. Также наши гаражные Кулибины не дремлют, кто-то сверит отверстие в боковом электроде, либо делает его коротким, кто-то затачивает центральный электрод и т.д.

Скажу так, ничего на данный момент стоящего, опять же на мой взгляд просто НЕТ. Мне доводилось ездить на многих разработках, некоторые я проверял лично, ждал хотя бы минимального эффекта, но его нет. Ни по мощности, ни по экономии топлива, (причем у меня есть тестирования некоторых разработок, но я их пока не выкладываю, пока …). ДА и на их сайтах нет никакой достоверной информации, с тестами независимых компаний, подтверждающие их эффективность. Хотя заявляются, просто какие-то супер чудеса! Возможно, я не так их тестирую или проверяю, но давайте вместе соберем независимых экспертов, прессу и вместе проверим. Как правило, энтузиазм таких компаний сразу угасает.

По самоделкиным в гаражах. Сверлить отверстие в боковом электроде, или делать его короче это вообще жесть. С просверленным отверстием, может отломиться частичка бокового электрода, скажем из-за перегрева (особенно на объемных моторах) и упадет-то она куда? Правильно в мотор, а тут и до задиров не далеко.

Так что, друзья, если хотите нормальные свечи, возьмите иридиевые или платиновые проверенного бренда, правильно подобранные в специальном магазине, по каталогу. ОТ них будет хотя бы минимальный эффект, не верьте вы в чудесные-чудеса, если бы такие свечи появились и реально работали, то они бы распространились по сети со скоростью света. НО к сожалению сейчас таких нет!

НУ и пару слов, про зазор на свечах. Кто то, сразу купив свечи, начинает маниакально его устанавливать! НО друзья он уже заложен, правильный с завода. Выставлять его конечно можно по мере износа центрального электрода на никелевой свече.

НО на некоторых иридиевых или платиновых свечах, устанавливать его не рекомендуется. Потому как на боковом электроде иногда также есть ответная часть, и между ними заложен зазор производителем, который нарушать не рекомендуется на всем протяжении эксплуатации. А сгорать от времени они будут ОЧЕНЬ долго, в такой пробег (скажем более 100 – 150 000) их лучше уже поменять.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

Вот и все что я хотел сказать на сегодня. Думаю, материалы получились достойные, а вы как думаете? Напишите свой опыт использования различных свечей, мне и мои читателям будет интересно. А на этом я заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР