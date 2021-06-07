Как влияют гидрокомпенсаторы на мощность двигателя. Подробно + видео версия

Есть такой распространенный миф, что гидрокомпенсаторы – увеличивают мощность двигателя, причем на много, скажем на 10 – 15 л.с. ТО есть если взять автомобиль с обычными толкателями, но одинаковой конструкции (скажем и тут 16 клапанов и другой мотор такой же), то вот гидравлическая система прямо-таки выигрывает. Правда это или нет, рассказываю простыми словами + как обычно видео версия в конце …

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Для меня слышать такое это полный бред — никакой разницы по началу эксплуатации ДВС (новый автомобиль), между гидрокомпенсаторами и толкателями просто нет.

Для чего нужны толкатели?

У меня на сайте про это уже есть статьи, но я кратко повторю еще раз. Назначение толкателя только одно – продлить срок жизни клапана ГРМ. Банально защитить его от износа.

Ведь распределительный вал, своим кулачком, вращаясь, бьется о верхней части каждый раз. А представляете — сколько таких вращений происходит за час при высоких оборотах?

Верхняя часть клапана очень маленькая в диаметре, поэтому износ бы был просто огромный. Вот поэтому и придумали толкатели, они одеваются сверху, можно сказать как каска, и так как у них диаметр в несколько раз больше, ходят они долго.

Ресурс минимум 50 000, а на иномарках примерно 100 – 120 000 км

То есть нужен только для того чтобы продлить ресурс, а не мощность, понимаете куда я клоню …

Гидрокомпенсаторы

Их существует огромное количество, есть и опоры, также толкатели с встроенной гидравлической системой (про них дальше и будем говорить) и т.д., подробнее читайте здесь.

Так вот по сути здесь все тоже самое, нужен он только для того чтобы продлить работу системы ГРМ без регулировки тепловых зазоров. А забегая вперед гидрокомпенсаторы, рассчитаны на весь срок службы.

В отличие от своего оппонента, регулировка тут происходит автоматически, и никакой прибавки мощности не происходит

Так есть прибавка мощности или нет?

Все очень просто – КОНЕЧНО НЕТ! Откуда ей взяться то?

Как я писал сверху, если машина новая то и мощность будет одинаковая, что с «гидриками», что без них.

НО стоит проехать 50 – 100 000 км, мощность двигателя у гидрокомпенсаторного мотора останется по номиналу, а вот у обычных толкателей упадет, просто им нужна регулировка. Причем про это, честно, пишет любой производитель в своем техническом регламенте: — проверять тепловые зазоры клапанов раз в 50 – 100 000 км.

Таким образом, гидрокомпенсаторы просто оставляют мощность по номиналу на весь срок службы автомобиля, а не прибавляют ее

Надеюсь, теперь стало понятно

Почему теряется мощность?

А действительно, ну появился небольшой зазор у обычного мотора между клапаном и распределительным валом, а мощность то почему падает?

Постараюсь объяснять простыми словами, чтобы понял каждый: — смотрите, зазор между распредвалом и поверхностью толкателя это плохо. В идеале поверхности должны быть максимально прижаты друг к другу, только тогда клапан будет открываться как нужно.

Если проявляется зазор, значит, при вращении распредвал совершает немного пустой работы, то есть какие-то миллисекунды он не давит на клапан (хотя должен был), открытия нет – значит нет впуска новой воздушной топливной смеси, то есть ее меньше заходит в цилиндры двигателя, значит, меньше сгорает вот и падает мощность, а можно сказать и лошадиные силы

С выпуском точно также, только здесь нормально не отводятся отработанные газы, страдает продувка, часть остается в цилиндре двигателя, обедняя новую воздушно-топливную смесь

А потерять можно достаточно много, скажем 5 – 10 лошадиных сил, в самых запущенных случаях

Но стоит отрегулировать клапана, машина как будто начинает «лететь». Просто вы восстановили исходные характеристики, заложенные с завода

Для тех, кто не понял, советую посмотреть видео версию

Еще раз запомните, гидрокомпенсаторы, сами по себе не прибавляют «мощи» мотору, они просто ее сохраняют на весь срок службы, в отличие от обычных систем. НА этом все ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР