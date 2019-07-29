Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? Диагностика за 3 минуты

Сейчас на автомобильном рынке просто огромное количество БУ автомобилей. И если вы рассматриваете именно такую покупку — вы хотите быть уверенным что этот «железный конь» еще побегает. Одним из самых важных пунктов является двигатель (его нужно правильно проверять). Ведь если он «убитый», то ремонт может обойдись в десятки если не сотни тысяч рублей …

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Как правило, опытные перекупы намывают двигатель, выдавая его чуть ли не за новый агрегат, да и пробег сейчас можно скрутить достаточно легко и просто. Поэтому неопытному автомобилисту определить реальное состояние бывает сложно.

Сегодня я вам расскажу о пяти советах, которые вам помогут проверить двигатель БУ автомобиля буквально за три – пять минут, без каких-либо сложных устройств. Все своими руками. НУ что не будем затягивать давайте начнем.

ЗВУК

Это первый и самый простой способ диагностики мотора. Запустите его и послушайте как он работает. Современные бензиновые моторы, должны работать относительно тихо, особенно если у них есть гидрокомпенсаторы. Если их нет, то работать он может чуть громче.

Однако не должно быть никаких сильных стучащих, звенящих или так называемых «дизелящих» звуков. Если такие звуки проявляются, тогда нужно слушать мотор более подробно (как это сделать у меня уже есть статья).

Стучащий звук, который при нажатии на педаль газа, может исчезать. Говорит о неисправности цепи, или она растянулась, или не работает «натяжитель», либо износились успокоители и т.д. Это не смертельно, но менять нужно срочно, ибо это чревато последствиями.

«Дизелящий» звук, который проявляется и при холостом ходе и при «газовке», может быть причиной износа шатунно-поршневой группы. Например, блока цилиндров (банально образовались задиры), либо износили вкладыши «коленвала». Тут уже состояние серьезнее.

Запомните — исправный силовой агрегат, сильно стучать не будет! А будет работать ровно.

Если не уверены, и слышите что что-то громко стучит, от покупки такого варианта лучше отказаться.

КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ

Тема достаточно большая, и в одной из своих предыдущих статей, я ее что говорится – «разжевал».

Это важная проверка состояния мотора. Здесь я немного напомню, после того как компрессионные кольца изнашиваются, они не могут нормально удерживать компрессию. Большее количество картерных газов может прорываться внутрь картера, соответственно давление растет.

Если открутить крышку головки блока, и положить ее на горловину, не закручивая, эти газы не должны ее опрокидывать. ТО есть она будет немного ходить (подпрыгивать) от потока газов. НО опрокидывать они ее не должны. Значит износ стенок и колец не такой высокий и компрессия внутри мотора в норме.

Также когда вы откручиваете крышку, на рабочем моторе, поднимите ее. НА холостых оборотах и прогретом ДВС, у вас не должно выплескиваться большое количество масла (пару капель, может быть), но не фонтан!

Также, из горловины, не должен идти синий, как из глушителя дым, это говорит о сильном износе колец или стенок блока цилиндров. Если идет слегка белый дымок, это нормально, синий – НЕТ!

ГЛУШИТЕЛЬ

Диагностика ДВС, в этом методе банальная и очень простая. Вам нужно палец, засунуть в трубу глушителя и поводить по стенкам.

Палец будет немного грязный, ибо мотор работает и все же идет процесс сгорания топлива. Также будет немного мокрый, ведь в глушителе есть конденсат. НО не должно быть бархатного черного нагара, который чуть ли не высыпается из трубы. Или чего еще хуже масляного налета (то есть палец будет в масле). Если это есть тогда износ силового агрегата очень сильный и брать его нельзя.

СИНИЙ ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ

НЕ белый, не черный (это еще лечится), а именно синий дым. Точнее если посмотреть на него он будет иметь синеватый оттенок.

Такая проверка констатирует, что поршневая группа или стенки блока цилиндров уже изношены. Маслосъемные кольца не снимают со стенок масло или оно прорывается в камеру сгорания, затем сгорает с воздушно-топливной смесью и выходит в глушитель.

Кстати из-за этого ОЧЕНЬ сильно страдает и катализатор. Банально может выйти из строя через несколько тысяч километров.

СОСТОЯНИЕ МАСЛА

НУ и последний пункт в нашей диагностике — это состояние масла.

Вытащите щуп и посмотрите на него. Разотрите масло со щупа на пальцах. Если масло светлое – хорошо, значит – недавно поменяли. Если масло темноватое, но без всяких вкраплений, это нормально. Однако если вкрапления есть бывают черные или блестящие – это не совсем хорошо.

Черные говорят, о плохом масле, возможно, меняли редко, либо лили плохого качества.

Блестящие вкрапления могут говорить об износе стенок блока цилиндров либо о попадании частичек катализатора в масло.

Также стоит открутить крышку головки и проверить внутренности головки блока, посветить туда фонариком, можно включить даже видео со вспышкой. Потом просмотрите это видео, если головка блока более-менее чистая, значит, масло лили хорошее и меняли его чаще. Если там огромный масляный налет, это плохо, говорит о том, что за смазкой мотора следили плохо.

В идеале, позвать человека (или специалиста) у которого есть эндоскоп — специальное оборудование, которое можно погрузить внутрь двигателя. Пусть проведет диагностику, что говорится внутри. Сразу будет понятно, в каком состоянии ДВС. Про эндоскоп я рассказывал, вот ссылка.

Как видите, проверка очень даже простая, сделать сможет каждый (даже новичок), нужно потратить всего 3 – 5 минут (если не торопится), и вы будете знать о моторе многое, даже если у вас нет эндоскопа.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такой материал получился, я думаю вам было полезно, если понравилось, расскажите своим друзьям, подписывайтесь на канал, а у меня на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.