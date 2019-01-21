В этом материале я не буду размусоливать уже изжеванный материал, типа — как откручивать пробку внизу поддона, сливать масло, менять фильтр и подобное (в интернете, есть куча информации по этому поводу). Сегодня я хочу рассказать об одном совете, который позволит удалить практически все старое масло (отработку) из картера двигателя. Ведь ни для кого не секрет, что сливается не все, а остается вполне приличное количество (200 – 300 мл), отработки! Как ее удалить? Причем не будем покупать никакие промывки, никакие выкачивающие устройства, а будем обходиться старым дедовским методом. Как обычно будет и видео версия в конце …

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Правильная смена масла зависит еще и от того, как грамотно вы сольете старое. Сами подумайте 200 – 300 мл, в некоторых моторах это примерно 10 % от всего объема (полный может составлять 3 – 3,5 литра).

Где находится отработанное масло?

Когда вы откручиваете пробку внизу в картере двигателя, сливается далеко не весь объем. Из 3,5 литров всего 3,2 – 3,3 литра.

А где же находится остальное? ДА все просто в поддоне, в масляных каналах, фильтре и т.д.

НО если с каналами (особенно мелкими) сделать ничего не получится (откачать при неработающем моторе сложно), то с фильтром и поддоном все немного проще.

Масляный фильтр — просто откручивается и меняется. В нем может быть примерно 50 – 150 мл.

А вот в поддоне, самое большое количество отработки. Зададите вопрос – почему все не сливается? ДА просто потому что, такая конструкция. Зачастую она с углублением, и с «противоотливными» пластинами.

Они не дают масляному насосу «голодать» при сильных поворотах при резком торможении и т.д., когда масло под силой тяжести может отливаться в ту или иную сторону.

Опасны ли эти 200 – 300 мл?

Смотря — какой пробег. Чем чаще меняете (например, по моточасам) или через 5000 – 7500 км, тем меньше вреда для мотора.

А вот если замена через 15 000 км, тогда это «вредная» отработанная жидкость, которую желательно удалить всю!

Ведь если залить чистой смазки, она смешается и немного (не сильно, но все же) потеряет свои свойства. И ее гипотетически нужно будет раньше менять.

Как же убрать из поддона? Некоторые покупают всевозможные «чудо-насосы» (вакуумные и т.д.). Другие просто берут шприц, трубку от капельницы и выкачивают.

НО все это сделать простому водителю, не так просто. Измажешься весь, да и есть вариант, что не все откачаешь.

Есть более действенный и просто способ

Еще один литр масла

Все просто, когда вы решили поменять масло, вы едите в магазин и покупаете канистру (скажем на 4 или 5л) + фильтр. Я же вам советую взять еще одну, на 1л (этого же производителя).

Для чего? ДА все просто именно им мы будем выгонять остатки из широких масляных каналов и поддона.

Принцип очень прост. Приезжаем на СТО (на яму или подъемник) – откручиваем пробку и начинаем сливать отработанную жидкость (масляный фильтр, пока не снимаем) – ждем пока все уйдет – далее не закручивая пробку, наливаем сверху свежий литр, который мы купили. Стекая вниз, он сгоняет всю отработку в поддон, а из него уже в отверстие для слива.

Конечно, таким образом не возможно выгнать из всех каналов, особенно мелких, но крупные освободятся. Через отверстие сольется еще примерно 500 – 700 мл грязной смазки, а дальше пойдет чистая. Таким образом, мы очищаем мотор на 93 – 95%

Именно так правильно менять масло в моторе вашего «железного коня». То есть те 200 – 300 мл, которые раньше были грязными и бултыхались – не сливались при замене, сейчас замещены чистой смазкой, тоже же производителя что мы льем.

Кстати этот способ подойдет и при смене одного производителя масла, на другого. Хотя стоит отметить, что если вы льете, скажем 5W30 одного, а взяли также 5W30 другого (с теме же допусками), то ничего страшного не произойдет.

Пару слов о промывочных составах

Некоторые промывают промывочными маслами (раньше был ЛУКОЙЛ, сейчас ГАЗПРОМ), не факт. Да они хорошо моют мотор изнутри, но после промывки, опять же часть остается внизу, эти же 200 – 300 мл. А для свежего масла, это совсем не хорошо (ведь промывка вообще не заточена на то, чтобы на ней ездили).

Поэтому «метод с литром», вполне рабочий и имеет право на существование.

А вообще, меняйте чаще масло – двигатель будет работать дольше.

Сейчас видео версия, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Подписывайтесь на канал, следите за сайтом. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР