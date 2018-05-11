Промывка двигателя автомобиля и его системы охлаждения может требоваться по нескольким причинам. Банально порвало прокладку теплообменника и масло устремилось в антифриз или ТОСОЛ. ДА и от времени может образовываться много ржавчины, которая никак не способствует хорошему отведению тепла. В общем, мотор нужно промывать, причем тем быстрее тем лучше. Как обычно будет видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале мне хочется отметить, что сегодня я расскажу как про профессиональные средства, так и про народную смекалку (то есть чем можно промывать из обычного продуктового магазина). В общем, будет интересно, начинаем

Зачем и как часто промывать систему охлаждения?

Как я уже написал сверху промывать систему охлаждения нужно, например из-за поломок, это понятно. Но если ничего не ломалось, то через какой интервал нужно это делать и зачем?

Я уже часто рассказывал про виды антифризов, какие можно мешать какие нельзя. Так вот со временем самый примитивный вид антифриза G11 (по сути, это наш ТОСОЛ) может способствовать накоплению ржавчины внутри. ДА и сам он работает примерно три года, а далее его нужно поменять, что не всегда делается владельцами. Конечно G12 и тем более G13, это более совершенные виды, но если их не заменить (через определенный интервал) они также могут быть причиной коррозии или накипи в охлаждающей системе.

А РЖАВЧИНА ИЛИ НАКИПЬ НЕ ВЛИЯЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО НА ОТВОД ТЕПЛА! Мало того патрубки и каналы могут сузиться и циркуляция затрудниться. Стоит менять охлаждающую жидкость в строго заданные рамки (интервал от 3 до 5 лет)

Если этого не делать, то можно просто попасть на ремонт двигателя, потому как:

Будет часто включаться вентилятор охлаждения

Может выйти из строя помпа и термостат

От ржавчины даже может сломаться крышка расширительного бачка

Печка будет плохо греть

Могут выйти из строя датчики охлаждающей жидкости, либо будут показывать не правильную температуру из-за отложений

ДА и если честно, даже если вы по регламенту меняете антифриз, лучше перестраховаться и промыть систему (также важно иметь радиатор чистым и снаружи, тщательно его мойте хотя бы один раз в год). Особенно важно, когда вы покупаете подержанный авто, на котором уже большой пробег.

Народные средства для промывки

Эти (если можно так назвать) средства продаются почти в каждом продуктовом или хозяйственном магазине и они очень доступны.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА. Раньше эта промывка была самой востребованной из всех. Она эффективно удаляет ржавчину и грязь, особенно хорошо работает, если машина ездила на обычной воде (а не на антифризе). Ведь кислота хорошо убирает элементы ржавчины, а вот щелочь – эффективна против накипи.

Но лимонная кислота не является сильной, и зачастую сейчас ей не пользуются. Хотя отметить ее стоит.

Разбавляют ее с теплой водой, около 50 грамм (в случае сильных загрязнений до 100 грамм) на литр дистиллированной воды (да именно такую стоит брать, она чистая без всяческих примесей).

После того как вы разведете раствор, сливайте антифриз или ТОСОЛ который был у вас залит в системе. Далее запускаем мотор и разогреваем систему до рабочей температуры. Зачем нужно оставить на 3-6 часов, можно на ночь. Далее сливаем грязный раствор – ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОМЫВАЕМ УЖЕ ЧИСТОЙ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ и заливаем новую охлаждающую жидкость.

УКСУСНАЯ КИСЛОТА. Это тоже кислота и найти ее также просто (уксус продается практически в любом магазине). Она как и лимонная кислота отлично промывает систему от ржавчины. Смешивать стоит в следующей пропорции 200-250 грамм уксуса на 5 литровую бутылку воды (опять же дистиллированную).

Работаем все по тому же принципу. Сливаем старую жидкость, заливаем наш раствор, греем до рабочей температуры. Далее пусть он поработает 40 – 60 минут, сливаем — промываем чистой водой и наливаем антифриз.

БОРНАЯ КИСЛОТА. Опять же эффективна против ржавчины. Покупаем 10 упаковок по 5 грамм, то есть всего нам нужно около 50 гр. Берем 5 литров воды (бутылка) и размешиваем. Сливаем все из системы охлаждения и добавляем то что размешали. Прогреваем до рабочей температуры мотор, далее гоняем на холостых 30-40 минут и сливаем.

ТРИЛОН Б. Я уже писал про это средство вот здесь. Его любят различные нумизматы и копатели, которые оттирают не только ржавчину, но и окислы. Кстати его можно применить и в аккумуляторе, потому как он прекрасно отмывает от свинца его сульфаты.

Продается в банках по 250 грамм в порошке. Им промыть систему можно двумя способами и они оба рабочие:

250 грамм разбавить в 5 литрах воды залить в радиатор и дать «помолотить» 30 минут, далее слить – промыть водой (дистиллят) – чистая «охлаждайка»

Некоторые добавляют прямо в старый антифриз-тосол, процесс повторяем (30 минут на холостых). После обязательно промыть водой и залить чистую жидкость

В любом случае работает достаточно хорошо.

COCA-COLA и FANTA. Не смотря на то, что эти напитки не предназначены для промывания напрямую, все же это «ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК». Они прекрасно справляются с этой задачей. Однако все же я вам советую использовать «COCA-COLA ZERO» или «LITE». Почему?

Смотрите в FANTA, содержится лимонная кислота, она убирает ржавчину, но не так хорошо борется с накипью.

В обычной COCA-COLA есть лимонная и ортофосфорная кислота. Это с одной стороны идеальный состав для промывки. НО, в ней ОЧЕНЬ МНОГО САХАРА, который может запечатать систему (особенно тонкие каналы)

COCA-COLA ZERO. Это почти такой же состав что и обычная кола, вот только в ней используется сахарозаменитель. ЭТО НАМ И НУЖНО.

ПРИМЕНЕНИЕ – очень простое. Чтобы вымыть всю систему вам не достаточно просто 30 минут помолотить на холостых. Нужно прокататься с этим раствором примерно 100 – 150 км. Далее слить промыть водой и залить чистый антифриз или тосол. Работает очень хорошо, проверено не раз.

Сейчас небольшое видео смотрим.

Чем я бы не промывал систему охлаждения

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОДКА. Хороший вариант для промывки это молочная кислота, она работает почти также как и многие кислоты сверху. НО ДОСТАТЬ ЕЕ СЛОЖНО. ДА и стоит она не мало. Многие делают ее своими руками из молока. Однако всегда есть риск, что вы можете еще больше забить систему, если некачественно процедите ее через марлю.

«БЕЛИЗНА». Очень часто читаю, что раньше использовали именно это средство. НО сейчас я бы вам не советовал. Все дело в том, что в составе есть гипохлорид НАТРИЯ, а он разъедает алюминий (из которого сейчас сделано 95% радиаторов). Причем чем выше температура, тем интенсивнее идет процесс

«КРОТ» и аналоги. Еще одно средство для прочистки труб. Его также нельзя использовать потому как в составе есть каустическая сода, которая разъедает алюминий (для медных радиаторов можно).

«CALGON» и его аналоги. ОН призван бороться с известковым налетом (и внутри радиатора сделает это хорошо). НО он практически бесполезен против ржавчины.

FAIRY и его аналоги. Он прекрасно борется с пищевым жиром, а вот с накипью и ржавчиной просто не справится. ДА и чтобы его потом вымыть из радиаторов, вам нужно будет раз 20 промывать мотор.

Специальные средства для промывки радиатора

Стоит отметить, что сейчас их ОЧЕНЬ большое количество и разобраться в них не так просто (однако мы попытаемся). Подразделяются они на несколько видов:

Профилактические . Еще их называют нейтральные, из названия понятно, что используются для профилактической промывки и не содержат агрессивных компонентов. Если система слишком грязная практически бесполезны

. Еще их называют нейтральные, из названия понятно, что используются для профилактической промывки и не содержат агрессивных компонентов. Если система слишком грязная практически бесполезны Кислотные . Готовятся на основании различных кислот, прекрасно работают против ржавчины, а также неорганических отложений

. Готовятся на основании различных кислот, прекрасно работают против ржавчины, а также неорганических отложений Щелочные . Прекрасно отмывают известковые налеты, а также органические отложения

. Прекрасно отмывают известковые налеты, а также органические отложения Кислотно-щелочные. Или два компонента. Самые продвинутые из всех, как становится понятно — содержат и кислоты, и щелочи. Убирают различные отложения, а также ржавчину и известковый налет

Стоит запомнить, нельзя покупать сразу два средства, смешивать их, и промывать систему охлаждения. Это может привести к ее разрушению. Потому как концентрация либо кислоты, либо щелочи будет высокая, что негативно скажется, как минимум на патрубках, и пластиковых элементах

ЧТО МОЖНО БРАТЬ?

Лидерами в такой автохимии как обычно являются зарубежные компании, например HI-GEAR со своим RADIATOR FLUSH – 7 minute, а также LIQUI MOLY с Kuhler-Reiniger. Но стоят они мягко сказать не дешево.

Поэтому можно посмотреть на отечественных производителей, а именно:

LAVR RADIATOR FLUSH CLASSIC – я считаю лидером отечественного рынка химии. Продается в различных упаковках, но самая ходовая 0,43 литра. Стоимость около 150 – 180 рублей.

Этого объема вам хватит на промывку системы 8 – 10 литров. Вам нужно приготовить состав по инструкции, далее залить в мотор и дать поработать около 30 минут. После все сливается и промывается водой. После можно наливать свежую охлаждающую жидкость.

AIM-ONE RADIATOR FLUSH. Еще одна Российская компания, которая также представляет эффективную и относительно недорогую промывку (около 180 рублей). Банка 325 мл, рассчитана на 10 литров, она заливается в радиатор автомобиля (сливать антифриз не нужно). Запускаем мотор – работает 30 минут – сливаем – промываем – свежая жидкость.

Как видите средств очень много, как народных, так и профессиональных, но как мне кажется, самый интересный с КОКА-КОЛОЙ ЗЕРО. Кстати ей можно промыть и форсунки омывателя лобового стекла, небольшое видео.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья вам помогла. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР