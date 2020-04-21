Как часто менять масляный фильтр: подробно о двигателе + видео версия

Частый вопрос от новичков за рулем – а как часто (ну или через сколько) менять масляный фильтр в двигателе автомобиля? С одной стороны вопрос очень простой, меняйте с каждой заменой масла. С другой стороны кто-то меняет масло чаще, например ваш производитель указывает интервал — 15000 км, а вы сокращаете до — 7500 км (то есть как бы промежуточное ТО). Как поступать тогда? Также есть куча информации в сети, что дешевые варианты фильтрующих элементов могут не ходить и 5000 км. В общем, в этой статье есть что рассказать, также будет очень интересное видео в конце, так что читаем смотрим …

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Начну статью я вот с чего – друзья на масляном фильтре, как собственно и на самом моторном масле, не стоит экономить. От фильтрующего элемента зависит ресурс вашего двигателя, ведь он призван улавливать элементы износа, грязь и т.д. Без него ресурс мотора снизился бы на 30 — 40%, вроде бы элементарная конструкция, но она реально работает.

Через сколько менять масляный фильтр?

Друзья, особенно новоиспеченные водители, запомните простое правило:

Фильтр меняется вместе с моторным маслом! Делается это в обязательном порядке и как говорится – «не обсуждается»

Почему же именно так? Все просто, если копнуть в конструкцию, у меня про это уже есть статья. То в масляном фильтре основная рабочая часть это фильтрующая бумага. Именно она пропускает масло через себя, а на ее поверхности оседает грязь, элементы износа (например, металлическая пыль), а также различного рода гарь и т.д. В общем все что находится в масле – и не должно там быть, оседает на стенках фильтра.

Бесконечно эта бумага работать не может, она банально зарастает грязью и пропускная способность падает. Как раз через пробег в 10 – 15 000 км, эта фильтрующая способность сводится к минимуму. А давление масла остается на таком же уровне!

Если не поменять фильтрующий элемент, тогда стенки бумаги попросту могут разорваться. И вся грязь и элементы износа не будут задерживаться! А хлынут в мотор.

Это очень плохо, ибо ресурс будет снижаться. Так что экономить на фильтре не стоит, а обязательно нужно менять с очередным свежим маслом.

Есть еще пару причин, это антидренажный клапан и длина фильтрующей бумаги, но про это чуть ниже.

Пробег 5000 – 7500 км, как быть тогда?

Как я писал выше, в идеале масляный фильтр рассчитан на 10 – 15000 км, но некоторые делают как бы межсервисную замену, то есть в 5000 или 7500км. Тогда нужно ли менять фильтр или нет?

В идеале, опять же – ДА! НУЖНО! Как я писал сверху — это не обсуждается.

Но и со старым, можно докатать интервал. Тут как бы есть противоречие – вы меняете чаще масло, чтобы мотор служил дольше, но тогда зачем экономить на фильтре? Странная логика – вы не находите?

Еще одна причина менять чаще

Смотрите все это касательно оригинальных фильтров, и подделок (коих в последнее время просто огромное количество). Сюда же можно отнести и дешевые фильтрующие элементы.

На дорогих или оригинальных фильтрах, есть большая вероятность что они качественные. Например, в них применяется качественный антидренажный клапан, перепускной клапан, фильтрующей бумаги намного больше, она плотнее. Такой элемент, может проходить и 15 000 км без особых проблем.

НО! Дешевые, а особенно поддельные фильтры, не могут похвалиться такими качественными комплектующими. Особенно сильно экономят на антидренажном клапане (по сути это резинка, которая не дает маслу слиться опять в магистраль двигателя, таким образом, нет воздушной пробки). Так вот, на подделках, он просто разваливается через очень небольшой пробег, зачастую даже на 2000 – 3000 км.

Также мало и фильтрующей бумаги, экономия на всем.

Перепускной клапан, может вообще не держать давление и всегда будет открыт.

Небольшая цена за масляный фильтр, должна вас насторожить, нормальный элемент на рядовую иномарку «B» — «С» класса, не может стоить дешевле 250 рублей. Я обычно покупаю оригинальные фильтры, у официального дилера, их стоимость от 350 до 500 рублей.

Так что если часто менять масло (5000 — 7500) нужно заменить и фильтр, если он у вас дешевый или поддельный вы просто его замените, что для мотора только благо.

Полезный совет

НУ и напоследок, достаточно частый вопрос – после пуска мотора, у меня долго горит лампа давления масла. Например, 3 – 5 секунд. Что это значит?

Это говорит, что вам в срочном порядке нужно заменить масляный фильтр, и больше не покупать такой фирмы или в этом магазине.

Лампа давления как раз и говорит – «что не держит антидренажный клапан», и мотору нужно сначала закачать масло в сам фильтрующий элемент (в его корпус), а уже дальше и магистраль двигателя. НО! Мотор несколько секунд работает, что говорится – на сухую, что никак не придает ему ресурса, особенно в зимний период.

Сейчас полезное видео, я распилил фильтр от своей KIA OPTIMA который прошел 15000 км, посмотрите интересно.

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю они были вам интересны. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE, читайте мой сайт – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.