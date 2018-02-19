Свечи зажигания достаточно важный элемент в двигателе автомобиля. От их работы зависит многое – устойчивая работа, пуск (как холодный, так и горячий), расход топлива и даже мощность. Поэтому производители постоянно работают над этим элементом, усовершенствуя его. Одним из таких «эволюционных скачков» является – иридиевая (некоторые называют платиновая) свеча. Однако если читать отзывы в интернете, то мнения расходятся категорически! Одни пишут что это «чудо из чудес» со всеми плюсами, которые я перечислили выше (еще и срок службы огромный). Другие пишут — что изменений нет вообще, а мотор работает даже хуже! А ГДЕ ЖЕ — ПРАВДА? Я имел опыт обращения с такими элементами, а поэтому есть что рассказать и показать, давайте подумаем над плюсами и минусами (как обычно будет видео версия в конце) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется немного рассказать об иридии и платине. Ходят слухи — что это одно и тоже. Это не совсем так, конечно иридий это металл платиновой группы, но это переходный элемент, да и методы производства немного другие (про это поговорим чуть ниже). А вот платиновые варианты (например BOSCH Platinum) имеют действительно платиновый, но очень тонкий центральный электрод, который заперт (как бы влит) в плотный керамический изолятор.

Хотя справедливости ради стоит отметить — что некоторые производители иридиевые варианты называют платиновыми, либо покрывают места контактов платиной по похожей технологии с иридием (сейчас не в этом суть). Про это у меня будет отдельная статья, так что обязательно следите за блогом.

Иридий металл

Вставлю небольшую справку, для общего развития, нужно же понимать что это за элемент такой

Иридий – элемент с атомным номером 77 (в системе Менделеева Д.И.). Очень твердый, тугоплавкий, с серебристо-белым оттенком переходный металл платиновой группы. Обладает высокой плотностью, имеет высокую стойкость к коррозии, устойчивость к кислотам и щелочам (даже при температуре в 2000 °C). Встречается в земных породах крайне редко, поэтому достаточно дорогой и ценный. Температура плавления — 2466°C.

Как видите практически идеальный металл для применения его в камере сгорания, если бы не его цена.

Проблемы обычных свечей зажигания

Я сейчас не буду подробно рассказывать про работу этих элементов. Но нам нужно понять, что основную нагрузку несут два электрода – центральный и боковой (между ними проходит искра). Именно они со временем изнашиваются и собственно элемент нужно заменить

Обычно боковой электрод изготавливают из стали, которую легируют марганцем или никелем. Центральный электрод изготавливается из железо-никелевых сплавов с добавлением меди и хрома.

С завода устанавливается не только строго определенный зазор, но и подбирают определенное сопротивление (про них чуть ниже), чтобы катушка зажигания могла его «пробить» и дать нужную сильную искру.

Со временем обычно это 50-80 000 км электроды становятся меньше в размерах, зазор растет и катушка не может эффективно дать искру (она получается слабой), машина не тянет, причем расход топлива также может увеличиться.

Происходит это от того, что центральный и боковой электрод просто теряет какую-то часть металла, он просто сгорает от постоянных разрядов.

Если не заменить вовремя такую свечу, либо не отрегулировать правильно зазор, то может выйти из строя катушка зажигания (потому как ей нужно больше напрягаться, чтобы «пробить» большую высоту между электродами)

Именно поэтому замена свечей зажигания происходит на 3-4 ТО, то есть это 45 – 60 000 км.

Зазор и сопротивление

Каждый производитель подбирает под себя свечи определенных производителей. Здесь идет не только нужный зазор, но и сопротивление.

Нормальным считается зазор около 0,8 – 1 мм, сопротивление свечи обычно не указывается на корпусе, но в каталогах продавцов можно подобрать именно под ваш двигатель.

Стоит отметить, что если взять элемент не правильного зазора и сопротивления, то вы наоборот можете — ухудшить характеристики вашего автомобиля! Ведь свеча подбирается под катушку зажигания именно вашей марки и модели. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ.

Иридиевые или обычные – что лучше?

Вот мы и подошли к самому интересному, а собственно чем же лучше иридиевые варианты – обычных?

Отличий здесь немного, но как заверяют многие производители они существенные:

Центральный иногда и боковой электроды легированы (как становится понятным) – иридием. Сейчас различаются различные варианты нанесения:

Два мелких пятачка на электроды (которые сделанные по обычной технологии)

Легирование центральной части иридием, а на боковой делается специальная U-образная проточка, но он не легируется

Два электрода, друг напротив друга. Один платиновый, другой иридиевый.

Как мы знаем у этого благородного металла очень хорошие характеристики плавления, износоустойчивости, коррозии и пропускания электрического тока.

Также центральную часть обычно сужают, делая ее буквально как иголку. Если сравнить центральный электрод обычной свечи, то он примерно 2,4 – 2,8 мм, а вот у иридиевого варианта всего – 0,5 – 0,8мм.

Таким образом, мы получаем концентрированную и очень сильную искру. А покрытие, либо напайка этого благородного металла делает рабочую поверхность практически не изнашиваемой. То есть зазор между электродами держится ОЧЕНЬ долгое время, многие говорят о 100 — 150 000км. НО ничто не вечно, как только напыление этого металла платиновой группы разрушается, то буквально сразу разрушаются и рабочие поверхности электродов

Знаю, многие могут задать вопрос – а почему у обычных свечей нельзя сделать такую же тонкую центральную часть? Тут все просто – справ железа-никеля с медью и хромом не может также прекрасно противостоять электрическим разрядам, температуре, коррозии как оппонент из благородного металла, он просто быстрее износится и разрушится (буквально за 10-15000 км), тем самым увеличив зазор и ухудшив характеристики. Именно поэтому его делают намного толще, чтобы он мог держать воздействия агрессивной среды.

Поставил иридиевый вариант, а машина стала работать хуже

Такое также часто встречается — но почему? Ответ прост — вы неправильно подобрали вариант для своего автомобиля (обычно покупается что друг посоветовал, у него вон как хорошо работает). Как я уже писал сверху, все автомобили имеют определенные катушки зажигания, различную степень сжатия и т.д.

Поэтому свеча должна соответствовать не только по габаритным характеристикам (размерам, высоте и резьбе), но и по зазору и сопротивлению

Перепад зазора в 0,2мм, который вы можете визуально и не увидеть, могут ухудшить работу вашего ДВС. Также дело происходит и с сопротивлением свечи, оно должно соответствовать вашей электрической схеме. Если взять с повышенным сопротивлением, то опять же катушки будут работать не правильно (давать более слабую искру), да и могут выйти из строя.

Вот почему у НОРМАЛЬНЫХ ПРОДАВЦОВ есть специальные каталоги (или программы), по которым они подбирают вам иридиевые или обычные свечи.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Я сделал небольшую табличку и вписал в нее все положительные и отрицательные моменты

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Сильная искра, стабильный запуск (даже в зимний период времени) Высокая цена, в 3-4 раза дороже, чем обычные аналоги Длительный срок службы (ходят больше 100 000км) Нет обещанного увеличения мощности Ровная и мягкая работа двигателя Нет большой экономии топлива (а в пределах погрешности около 2-3% вы не почувствуете)

Пару слов хочется сказать что чистку таких элементов, вот в сети огромное количество информации что — мол чистить их ВООБЩЕ нельзя! И даже если залил плохой бензин — свеча покрылась налетом (скажем красным от добавок) или нагаром, то все нужно ставить новые. Но друзья, по сути это бред. Они прекрасно чистятся, только не нужно делать это шкуркой (так вы удалите рабочий слой), просто их замачиваем в чистящих жидкостях (подойдут обычные моющие средства для кухни) и далее все мягкой кисточкой (идеально подходит старая зубная щетка) чистим. И они опять работают.

МОЙ ОТЗЫВ

НУ и напоследок хочется рассказать о моем опыте применения (так сказать оставить отзыв). Покупал я иридий на FORD FUSION, ибо мне показалось, что мои родные свечи уже умерли и требуют замены (да и модно тогда было его пробовать). Отдал я за комплект тогда около 2000 рублей, когда мои родные свечи (причем купленные у дилера) стояли около 700 рублей, то есть почти в три раза дороже. Брал марки DENSO, подбирал как водится по каталогу.

Каких-либо глобальных изменений я не почувствовал, машина стала чуть бодрее, но лишь только потому что штатные свечи были уже с подгоревшими электродами и зазор у них увеличился. Расход не упал, супер мощности в 10% тоже не появилось. Зимние пуски, так они у меня и на родных свечах от FORD были великолепными.

Проездил я на них около 60000 км, потом так и продал с ними автомобиль. Каких-либо хлопот они не доставляли, зазор как был так и остался, не было даже намека на пригорание электродов. Штатные свечи обычно менял при 50 000 км, они также проблем не вызывали, но при таких пробегах уже немного начинала изнашиваться центральная часть.

КАКОЙ МОЙ ЛИЧНЫЙ ВЫВОД. Если есть деньги — можно переплатить за иридиевые варианты, они действительно качественно и долго работают, да и как мне показалось все же зимние пуски пусть на немного, но лучше. ОДНАКО — СТОЯТ ДОРОГО. НА эти деньги (лично мне) можно было купить почти три комплекта обычных свечей, и реально проехать на них (в совокупности) еще больше. Никакого прироста мощности и уменьшения расхода топлива, АЖ НА 10% — ВООБЩЕ НЕ ОЩУТИЛ!

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

А сейчас голосование, что вы считаете лучше





НА этом заканчиваю, думаю мой материал был ваш полезен, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.