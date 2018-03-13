Тепловой зазор между клапаном двигателя и кулачком распределительного вала, это больная тема инженеров практически любой автомобильной компании. Все дело в том, что в идеале клапан должен всегда быть плотно прижат к кулачку, для наилучшей работы. НО есть такое понятие как расширение металлов от нагрева, поэтому если на горячую зазора нет, это не значит что его не будет когда мотор остынет. Также наоборот если убрать зазор на «холодную», то на «горячую» при расширении металлов две поверхности могут повредить друг друга, либо вообще заклинить. Такая ситуация происходит с обычным цельнометаллическим толкателем! НО постойте – неужели нет конструкции, которая будет автоматически регулировать этот зазор от прогрева или охлаждения мотора? Конечно есть и называется она гидрокомпенсатор. Вот только почему то некоторые производители упорно не ставят их на свои авто. Почему? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце …

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С одной стороны вроде бы идеальная конструкция – автоматическая коррекция теплового зазора. С другой стороны не все так просто и многие производители все еще не устанавливают такую систему на свои авто. Сегодня я постараюсь разобрать каждого из оппонентов и выделить плюсы и минусы того и другого.

Клапан, кулачек и тепловой зазор

Почему кулачек распределительного вала всегда должен быть ПЛОТНО прижат к толкателю (коромыслу) или «гидрокомпенсатору» клапана. Зачем это нужно?

Система ГРМ, это очень точная конструкция. Клапан должен открываться на заданный инженерами размер (сейчас открытие может контролироваться еще и фазовращателями и более продвинутыми системами). Зачастую зазор даже в десятые доли миллиметра между клапаном и кулачком распределительного вала. Может снижать характеристики двигателя.

Например, если клапан открывается с опозданием (большой зазор) то наполняемость цилиндра свежей топливной смесью падает, отсюда падает и мощность двигателя. Также ухудшается и отвод отработанных газов. Вы больше давите на педаль газа, чтобы компенсировать эту потерю, соответственно растет и расход топлива.

НО в системе с обычными толкателями есть такое понятие как — тепловой зазор. ТО есть на «холодную» — зазор (между клапаном и кулачком может быть), а вот на «горячую» из-за расширения металлов он сходит на нет. Важно регулировать клапана (про это писал здесь) чтобы держать зазор в строго установленных производителем рамках (не давая ему увеличиваться или уменьшаться). Только тогда ваш мотор будет работать на все 100%.

Обычные толкатели

Вот мы и подошли к первому претенденту, это обычные цельнометаллические или разборные (с шайбой сверху) толкатели, это одна из самых популярных на данный момент конструкций. Сейчас есть еще и конструкции с коромыслами (рокерами), но она старая и современными производителями практически не устанавливается.

Толкатель был создан лишь только для того чтобы уменьшить износ верхней точки штока клапана и кулачка распределительного вала. Делалось это достаточно просто – увеличением диаметра, ведь зачастую шток имеет диаметр всего 5-7мм, а толкатель 25 – 37мм. Поэтому износ меньше в разы. Сейчас на автомобилях оборудованных этой системой регулировка требуется лишь каждые 90 – 120 000 км. Иногда подбирают путем нового толкателя, иногда путем подбора специальной регулировочной шайбы.

В целом конструкция очень простая и не прихотливая, отсюда вырастают положительные моменты:

Достаточно долго ходят. Регулировка раз в 100 000 км

Есть конструкции с регулировочными шайбами, не нужно менять сам толкатель просто подбираем шайбу нужной высоты

Простая конструкция. Как самих толкателей, так и головки блока под них

Дешевые. Иногда в несколько раз, чем оппонент

Не так сильно требовательны к качеству масла

Масло можно менять через большие пробеги, скажем 15000км, вместо 10000 км

Им практически нестрашны — нагар и прочая грязь в «запущенном» двигателе

Отрицательные стороны тоже есть, их не много, но они связаны непосредственно с их работой:

Требуют ручной регулировки теплового зазора (не регулируют автоматически). Если ее долго не делать зазор может либо увеличиться, либо наоборот уменьшится

Через определенный пробег начинают стучать (большой шум). Значит нужно регулировать

Чтобы регулировать нужно «скидывать» клапанную крышку, что для новичка сложно. При обратной установке (особенно через большие пробеги), нужно менять прокладку

В идеале было бы, чтобы тепловой зазор изменялся сам автоматически и причем не нужно было бы выполнять ручную регулировку.

Гидрокомпенсаторы

С одной стороны кажется, что это идеальная система. Не нужно заморачиваться с постоянной регулировкой клапанов, кулачек распредвала и гидравлический толкатель всегда плотно прижаты друг к другу, повышается мощность падает расход топлива, да и в конце-концов нет такого шума. Вроде вот оно — решение, однако оказывается не все так просто, и многие производители не переходят на «гидрики» из-за ряда причин.

Сейчас гидрокомпенсатор представляет из себя почти тот же толкатель, только с автоматически регулируемой центральной частью. Она может выдвигаться или наоборот сжиматься, от нужных условий. Я сейчас не буду пересказывать все об этой конструкции, все же у меня уже есть статья.

Хочется лишь сказать, что гидравлический компенсатор накачивает в себя моторное масло через специальное отверстие, запирая его внутри. Автоматически уменьшая зазор как на горячую, так и на холодную. Масло до компенсатора подается через специальные каналы в головки блока.

В такой конструкции есть много плюсов:

Тепловой зазор всегда минимален — это значит, клапан двигателя всегда плотно прижат к кулачку распредвала

Всегда нужная мощность

При больших пробегах, меньший расход топлива, чем у оппонента

Автоматическая корректировка. Не нужно снимать для этой процедуры клапанную крышку

Ну и соответственно тихая работа. При любом пробеге

Но есть и минусы:

Сложная конструкция, как самой головки блока, так и гидрокомпенсатора

Соотвественно высокая цена. Иногда разница с обычным толкателем доходит до нескольких раз. А ведь на цену накладывается еще и головка блока (также дороже) и масляный насос (требуется производительнее)

Высокие требования к качеству масла

Чаще замена масла (желательно раз в 10 000 км)

Если выйдет из строя практически нельзя отремонтировать только замена

Гидрокомпенсаторы некоторых производителей ходят около 150 000 км (именно при таком пробеге некоторые регулируют тепловые зазоры)

При выходе из строя слышен сильный стук

Конечно нормальные компенсаторы будут ходить очень долго, обычно весь ресурс мотора. Но при нашем топливе, нагаре, масле (мягко сказать не высокого качества), они могут выходить гораздо быстрее.

Еще раз напоминаю, они очень требовательны к качеству масла (обычно льется хорошая синтетика), также лучше сократить интервалы замены (лучше вообще считать по моточасам)

Тогда будут ходить долго. В общем автомобиль с такой системой более требовательный к своему уходу.

Лично мое мнение компенсаторы все же более совершенная система, чем толкатели. Даже если выйдет из строя можно заменить один – два и дальше эксплуатировать, не выставляя тепловой зазор и не боясь, что (скажем) зажмет клапан.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

А теперь голосование, что вы считаете лучше систему с обычными толкателями или с гидрокомпенсаторами





На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР