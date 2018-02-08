Очень часто мне приходится читать вопросы – «расскажи про моторы Hyundai Solaris и KIA RIO, надежные они или нет, сколько ходят (ресурс), какие есть проблемы, плюсы и минусы и прочее». Ведь эти корейские автомобили одни из самых продаваемых и к ним очень большой интерес. Долго я не записывал это видео (думал все уже сказано до меня в сотнях роликов и статей), но читатели хотят именно моего мнения, поэтому сегодня решил написать. Как обычно будет и видео версия в конце …

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Стоит отметить, что эти силовые агрегаты стоят и на большинстве других корейских автомобилях классом выше, таких как KIA CEED и CERATO, а также Hyundai Elantra, I30 и CRETA. Они также распространены у нас в России, а поэтому информация будет интересна и их владельцам.

Для нетерпеливых хочется сказать одно – ЭТИ ДВИГАТЕЛИ НАДЕЖНЫЕ КАК МОЛОТОК, КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ С НИМИ СЕЙЧАС ПРОСТО — НЕТ. Можете смело брать.

Но для тех, кто хочет больше узнать о моторах этих корейских агрегатов, читаем дальше.

Какие моторы ставят?

Начнем со старых автомобилей (2010 — 2016 годов выпуска), на них устанавливалось всего два силовых агрегата, поколения GAMMA 1,4 литра (107л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.)

На данный момент (с 2017 года), что на Солярис, что на РИО устанавливаются два варианта двигателей – это так называемые KAPPA (объем 1,4 литра – 100 л.с.) и GAMMAII (1,6 литра – 123 л.с.).

Поколение KAPPA начали устанавливаться на «бедные» версии нового поколения автомобилей лишь в 2017 году, в высоких комплектациях идет измененный мотор GAMMAII (негласное название)

Двигатель GAMMA (G4FA и G4FC)

Пожалуй, начну с описания этих двигателей, а также с особенностей строения (разбор будет очень подробный, так что запаситесь чаем):

Где производят: Завод стоит в Китае (Beijing Hyundai Motor Co). Зачастую к этой стране очень предвзятое отношение, что «мол» все некачественное и прочее. Однако не стоит путать подпольщину и заводское производство (это огромная разница). И так вот на минуточку IPHONE тоже в поднебесной делают.

Система подачи топлива, рекомендованный бензин и степень сжатия: Инжектор, распределенный впрыск (MPI). Я считаю это плюс, потому как это система очень простая, форсунки не имеют соприкосновения с камерами сгорания (как у непосредственного впрыска GDI), здесь они встроены во впускной коллектор. У них стоимость дешевле, давление ниже (нет аналога ТНВД), да и прочистить их можно самому. А вообще я вам советую почитать статью MPI или GDI, в ней все просто и на пальцах. Бензин можно заливать не ниже 92, прекрасно работает на нем (это еще один плюс). Степень сжатия – 10,5.

Блок двигателя: я сейчас не буду долго размусоливать — ДА ОН АЛЮМИНИЕВЫЙ с тонкостенными сухими гильзами из чугуна (они влиты в момент производства). Как многие «кричат» (на различных форумах) что силовой агрегат одноразовый и что «мол» покатался 180 000 км и все выкидывай (про ресурс чуть позже). Однако как показывает практика, эти моторы прекрасно ремонтируются. Есть куча роликов в интернете, где эти старые изношенные гильзы выкидываются и на их место ставятся новые (ну и дальше поршневая и прочее). Так что российские мастера могут многое – ЭТО ФАКТ!

Цилиндры, поршни, коленвал: 4 штуки в ряд, поршни облегченные маслосъемные и компрессионные кольца нормальных размеров (хотя могли бы быть и толще). Коленчатый вал и его вкладыши не вызывают никаких нареканий, ходят очень долго (этот узел не является проблемным звеном)

Система ГРМ: НА двигателе СОЛЯРИСА – РИО, устанавливается два распределительных вала, по 4 клапана на цилиндр (то есть 16 клапанов). Гидрокомпенсаторов – НЕТ, установлены только толкатели. Стоит цепной механизм ГРМ, с гидравлическим «натяжителем» цепи. Есть один фазовращатель, стоит на впускном валу.

Впускной и выпускной коллектор: Впускной – пластиковый, с системой изменения геометрии впуска (VIS). Выпускной – нержавеющая сталь. По сути все очень просто.

Масло: Допускается замена раз в 15000 км, рекомендовано синтетическое 5W30, 5W40. Объем примерно 3,3 литра. Рабочая температура – 90 градусов Цельсия

Ресурс заявленный производителем: около 200 000 км.

Отличие моторов 1,4 и 1,6 литра: Слабая версия носит аббревиатуру G4FA (1.4л-107), старшая версия известна как G4FC (1.6л-123). Двигатели практически идентичные, отличие только в том, что у более мощной версии ход поршня – 85,4мм, а у слабой 75мм (различный коленчатый вал). Таким образом «1,6» просто засасывает больший объем топлива – ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (очень подробно будет в видео версии).

Отличие GAMMA и GAMMAII (G4FG)

Как я уже писал выше, поколение двигателей GAMMA ставилась не только на HYUNDAI SOLARIS и KIA RIO, но и на CEED, CERATO, ELANTRA, I30 ну и скажем CRETA. Вот только если на СОЛЯРИСЕ (РИО) мощность была 123 л.с., то скажем на различных «СИДАХ», «ЭЛАНТРАХ» и прочем С–классе была – 128-130 л.с. Почему так?

ВСЕ ПРОСТО:

Негласно есть такое различие как GAMMA и GAMMAII, моторы:

GAMMA – это силовые агрегаты с одним фазовращателем на впуске, объемами 1,4 литра (кодовое обозначение G4FA) и 1,6 литра (G4FC). GAMMAII – до 2016 года устанавливались только на CEED, i30, CERATO, ELANTRA и т.д. (мощность плавала от 128 до 130 л.с.). C 2017 года устанавливаются еще и на SOLARIS, RIO и CRETA (искусственно занижена мощность до 123л.с.). Отличие только в том, что имеют два фазовращателя на обоих валах, объем – 1,6 литра (кодовое обозначение G4FG). В остальном конструкция идентичная

В сухом остатке — с 2017 года моторы на СОЛЯРИСАХ и РИО стали другие (как на ЭЛАНТРАХ, СИДАХ и прочих), как 1,4, так и 1,6 литра. Пусть не критично, но они отличаются.

Плюсы, минусы и ресурс

Начну пожалуй, с ресурса – именно это будет первым плюсом. Производитель дает около 200 000 км, но сейчас уже есть машины с 2010 годов, которые прошли уже по 500 – 600 000 км и знаете, моторы работают, не смотря ни на что (как бы их не ругали).

Действительно агрегаты беспроблемные, причем работают зачастую не на лучшем 92 бензине. Стоит отметить удобное расположение, до всего можно добраться и легко заменить (свечи, воздушный фильтр), впускной и выпускной коллектора, подушки двигателя. Короткий впуск, а это не маловажно (чем он короче, тем меньше насосных потерь на всасывание). Также здесь нет такого большого объема пластика как сейчас во многих современных моторах. Главное — вовремя обслуживать (все же я вам рекомендую менять масло раз в 10 000 км), лить качественную синтетику (все же есть фазовращатель и натяжитель цепи), ну и заливать 95 бензин.

По минусам (хотя это не минусы, а мои рекомендации). Шумная работа топливных форсунок – не смертельно, но факт (похоже не стрекотание цепи). Нет гидрокомпенсаторов (стоят обычные толкатели) их нужно менять (путем подбора новых по высоте) примерно раз в 100 000 км. Цепной механизм, да и саму цепь ГРМ также желательно заменить до 150 000 км. Иногда бывают проблемы с катализатором (он попросту может рассыпаться), крошка от него попадает в цилиндры и очень быстро может убить мотор. Проблема не массовая, но бывает, как заверяют дилеры от некачественного топлива, поэтому заправляйтесь на нормальных заправках

Если подвести ИТОГ по мотору G4FA или G4FC, G4FG – то они реально сейчас обладают большим ресурсом. Как сказал мне один моторист – «надежный как молоток и что не все японцы так сейчас ходят». ИМЕННО ПОЭТОМУ их так любят многие таксопарки.

Двигатель KAPPA 1.4 MPI (G4LC)

Как я считаю это продолжение моторов GAMMA, однако у KAPPA есть и свои фишки. Кодовое название G4LC. До установки на Solaris и RIO этот двигатель устанавливался на HYUNDAI i30 и KIA CEED.

Мощность: Самое первое, что стоит отметить, его количество лошадиных сил – 99,7 л.с. (в номенклатуре пишется что 100 л.с.). Сделано это специально для налога, потому как в ранних версиях CEED и i30 такие моторы развивали примерно 109 л.с. Так что после покупки можно восстановить справедливость заводской прошивкой (чип-тюнингом) из Кореи

Где собирается: По последней информации они поставляются непосредственно из Кореи (про Китай разговора не идет).

Система подачи топлива, бензин, степень сжатия: Здесь распределенный впрыск топлива (MPI) форсунки установлены в пластиковый впускной коллектор. Бензин не менее 92. Степень сжатия 10,5

Блок двигателя: Алюминиевый с сухими чугунными гильзами. По сути конструкция похожая на GAMMA, однако блок KAPPA облегчен на 14 килограмм, по сравнению с предшественником! Это вызывает настороженность, моторы итак «тонкие», а здесь еще откуда-то 14 кг убрали.

Цилиндры, поршни, коленвал: 4 – цилиндровый, расположены в ряд. Поршни еще более облегчены чем у предшественника. ОДНАКО как заверяет производитель стоят форсунки охлаждения поршней – ЭТО РЕАЛЬНО ПЛЮС. Шатуны тоньше, но они длиннее. Коленчатый вал схожий с G4FA и G4FC, но по моим данным шейки чуть уже. Опять же таки облегчение во всем – это не очень хорошо.

Система ГРМ: 16 клапанов (по 4 на цилиндр). Опять же таки нет гидрокомпенсаторов, стоят обычные толкатели. НО есть два фазовращателя на впускном и выпускном валах (D-CVVT). Стоит пластинчатая зубчатая цепь.

Впускной и выпускной коллектор: Как обычно впускной – сделан из пластика, с системой изменения геометрии впуска (VIS). Выпускной – из нержавеющей стали, со встроенным в него катализатором.

Смазка: Заливать нужно синтетику 5W30 или 5W40, допускается замена через 15000 км (объем также около 3,3 литра). Работает при температуре – 90 градусов Цельсия.

Ресурс производителя – около 200 000 км.

Плюсы и минусы KAPPA

Если сравнить G4LC и G4FA (1,4 литра), то у поколения KAPPA максимальная мощность достигается уже при 6000 об/мин. Тогда как у GAMMA при 6300 об/мин. Достигли это более длинным ходом поршня:

GAMMA1.4, ход-75мм, диаметр-77мм

KAPPA1.4, ход-84мм, диаметр-72мм. То есть он меньше, но ходит больше.

Еще плюсами является хорошая топливная экономия (до 0,2-0,3 литра на 100км, если сравнить с оппонентом) и эластичность работы двигателя, также на нем стоят два фазовращателя. Ну и снижение веса на 14 кг, также дает преимущества в разгоне и расходе топлива.

Здесь также стоят в большинстве случаев металлические дросселя, термостаты, есть охлаждение цилиндров форсунками. При должном обслуживании (менять масло через 10000 км и лить хорошее), ходят больше 250 000 км (это доказано эксплуатацией i30 и CEED). Кстати его сейчас ставят и на RIO X-Line

Минусами можно назвать ОБЛЕГЧЕНИЕ всего и вся, особенно блока, шатунов, поршней (на 14 кг). Конечно «капиталка мотора» также возможна (народными умельцами), но будет более точной и сложной. Опять же форсунки шумные, это просто специфика конструкции. Меняем толкатели раз в 100 000 км и цепной механизм в 150 000 км (хотя это не так то и дорого, по современным меркам). Также как на многих современных авто, могут быть проблемы с задирами от катализатора (но это не претензия к этому силовому агрегату).

Мотор также получился удачный, причем подхватывает гораздо быстрее чем оппонент, ходит легко до 250 000 км и практически не имеет проблем при должном уходе.

Сейчас смотрим видео версию статьи, думаю будет интересно.

Если подвести итог – можно сказать, что любой мотор объемом 1,4 или 1,6 литра на машинах HYUNDAI Solaris, Elantra, i30, Creta, а также на KIA RIO, RIO X-line, CEED, Cerato – ХОДЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, зачастую просто огромные пробеги по 500 – 600 000 км. БЕРИТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ.

НА этом у меня все, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.