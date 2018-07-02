После моего материала – крутить или не крутить двигатель, многие запомнили мои слова про детонацию. Что при «уменьшении» камеры сгорания (скажем от нагара), этот разрушительный процесс начинает прогрессировать. Но вот многие не знают, что это вообще такое и какие основные причины ее возникновения. Сегодня будем разбираться (просто и на пальцах), как обычно будет статья + подробная видео версия …

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Для начала, как обычно, рассказываю, что это такое:

Детонация – это процесс, взрывного воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндрах ДВС. Нормальная волна воспламенения двигается со скоростью в 30-45 м/с, а при детонации фронт пламени может двигаться до 2000 м/с. Возникшая ударная волна негативно сказывается на все части с которыми она соприкасается, в основном страдает КШМ (кривошипно-шатунный механизм), стенки блока цилиндров, головка блока и клапана.

Нормальная работа бензинового ДВС

В основном такой процесс как детонация свойственен именно бензиновым вариантам, все же дизеля работают по другой системе.

Если рассмотреть нормальные условия работы бензинового ДВС, то получается что на такте сжатия воздушно-топливной смеси, в верхней мертвой точке (ВМТ) происходит искра, которая и воспламеняет наше топливо.

Если быть точным, то угол опережения 2 – 3 градуса до ВМТ, то есть поршень еще не успел подойти к верху, а искра подалась, и топливо начинает поджигаться. НО основной фронт пламени, происходит после того, как поршень уже идет вниз (этот фронт как бы подталкивает поршень), благодаря чему происходит работа ДВС.

Это нормальная работа! Еще раз – сжатие – воспламенения от свечи – далее этот «фронт пламени» толкает поршень вниз

Что происходит при детонационных процессах?

Теперь рассмотрим другой вариант. Когда поршень идет верх, но не дойдя до ВМТ, воздушно-топливная смесь воспламеняется, да еще так что фронт этого горения очень сильный.

Таким образом, поршень идущий вверх (до ВМТ), испытывает очень большие нагрузки!

Это совсем не нормальная работа мотора, потому как топливо воспламеняется от давления, а не от искры свечи. Силовой агрегат при этом может выйти из строя, но про это чуть ниже

Причины возникновения детонации

Давайте пробежимся по основным причинам, точных причин не много, но они реально могут погубить мотор и очень быстро. ИТАК:

Любой современный мотор имеет определенную степень сжатия, и он рассчитан под определенное топливо (в нашем случае бензин). Если вы зальете бензин, не тот который рекомендует производитель. Тогда возможно, возникнет детонация. В дело в том что, число которое красуется на заправках, «80 – 92 – 95 – 98» и т.д. Это как раз стойкость бензина к детонационным процессам. Простыми словами если в мотор, степенью сжатия в 11 единиц, залить 76 – 80 бензин, он просто воспламенится от сжатия, а не от свечи зажигания. Так что если у вас написано 92 или 95 бензин, стоит лить именно такой. Производитель вам дает понять, что именно такое топливо в этом ДВС не воспламенится от сжатия!

Поддельный бензин. Этот пункт вытекает как бы из «первого». Если вам обещают 95 или 98 бензин, а в итоге вас обманывают и подсовывают 92 или чего хуже 80. Тогда опять е мотор будет детонировать

Уменьшение камеры сгорания. Со временем, при не правильной эксплуатации, или от некачественного топлива, камера сгорания может зарастать отложениями (как собственно и поршни). Она уменьшается в объемах, а соответственно степень сжатия начинает расти. То есть если раньше мотор ездил и не детонировал, то сейчас с заросшей камерой сгорания все чаще и чаще начинает проявляться это явление (четкий металлический звук)

Система зажигания. Если она не правильно настроена (такое очень часто было характерно для карбюраторных моторов), например зажигания раннее, этот процесс не заставлял себя ждать

Исправность системы охлаждения. Силовой агрегат, всегда должен хорошо охлаждаться, если температура слишком высокая (забита, неисправна система охлаждения), то давление в камере сгорания может расти! Опять же проявляются детонационные процессы

Конечно, стоит смотреть еще и на саму конструкцию ДВС, формы поршней, камеры сгорания, наличие наддува и т.д. Но основные причины я перечислил сверху

Чем опасна детонация?

Как я уже писал выше, что при детонационных процессах, происходит взрывообразное воспламенение топлива (до 2000 м/с, а должно быть около 30 – 45 м/с). Кстати температура при таком процессе может достигнуть +3500, +3700 градусов Цельсия

Таким образом, давление на поршень, стенки блока цилиндров, клапана, головку блока, прокладку головки блока и т.д. намного возрастает. Банально они не рассчитаны на такое:

Если детонация продолжается длительное время, то прогорают поршни, клапана, может оплавиться даже головка блока

НО самое первое что выходит из строя, это прокладка головки блока. Ее попросту (как говорят мотористы) – «выдувает». Она сгорает от высокой температуры и давления.

Так что не зря утверждают, что это самый разрушительный процесс для мотора.

Как распознать и не допустить?

Распознать достаточно легко, ДВС работает нестабильно (многие путают с «троением»), проявляется четкий металлический стук (как будто кто-то стучит по поршню молотком, цепь стучит намного тише), мощность падает (давите на газ, а машина не тянет).

Не допустить очень просто:

Заправляйтесь всегда тем бензином, что вам указал производитель

Используйте проверенные заправки, желательно сети. Все же у них контроль, за топливом лучше

Иногда давайте повышенные обороты мотору (как говорят многие мотористы «дать просраться»). «Вылетает» большая часть налета в камере сгорания

(как говорят многие мотористы «дать просраться»). «Вылетает» большая часть налета в камере сгорания Периодически меняйте ТОСОЛ или антифриз, следите за чистотой радиаторов, не допускайте перегрева

Тогда ваш силовой агрегат будет ходить долго и только радовать вас.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю вы поняли что это такое и почему нужно избавляться от детонации. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР