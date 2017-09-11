НУ что друзья после статьи карбюратор или инжектор, я краем упомянул, что второй управляется кучей всевозможных датчиков и собственно без них его работа не возможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — а сколько их, что они контролируют и на что влияют? Думаю эта информация реально нужная (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте, будет полезно …

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Стоит отметить, что инжектор почти на всех автомобилях одинаков, соответственно его датчики практически тоже. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут немного отличаться.

Какие есть различия

Все же общая масса – ОДИНАКОВА. Они могут носить различные названия, однако суть остается той же. НО у некоторых современных машин, вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будет внизу) могут устанавливаться ДАД+ДТВ.

Также на некоторых автомобилях есть усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они бывают гидравлические или электрические и те и другие могут иметь контролирующие «точки»

Если не брать сложные моторы, как скажем SKYACTIV от MAZDA, ведь у них есть еще «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там добавляется еще несколько) в остальном схожесть очень большая.

ТО ЕСТЬ будем рассматривать обычные атмосферники и без систем фазорегулирования.

Какими как раз и являются большое количество простых моторов. НУ что давайте начнем и разберем каждый в отдельности.

ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха)

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (считается в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается – НЕЛЬЗЯ, все же надежность на достаточно высоком уровне. Однако все же может выходить из строя из-за попаданий влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (либо нет фильтра вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнингуете мотор и раскачиваете штатный ВАЗОВСКИЙ до 150 – 160 л.с., то больше он обсчитать количества воздуха не может, ибо банально на это не рассчитан.

ПРОБЛЕМЫ:

Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — неустойчивая работа, постоянно плавающие обороты, плохой пуск.

Занижение показаний. При больших оборотах проявляется тупость мотора, увеличению расхода топлива.

Нормальное показание для автомобилей ВАЗ холостой ход – 8-10 кг/час. При 3000 об/мин – 28 – 32 кг/ч

Замена примерно около 2000-2500 рублей вместе с диагностикой.

ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)

Устанавливается сбоку на самом дросселе и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия, соответственно нажатия педали газа.

Одно время было много подделок которые не жили и месяца, поэтому выбирать стоит проверенные временем, желательно те которые ставятся на заводе. Также были случаи, когда на мойках их сбивали-ломали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, могут жить достаточно долго.

Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Повышение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходе. Рывки и провалы при нагрузке

Стоимость около 250 – 350 рублей с диагностикой

ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)

НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В строении имеет два контакта (нужно отметить, что рядом зачастую закрепляют одноконтактный для панели приборов – их путать нельзя). Основная задача регулировать топливную смесь. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, там вы делаете это подсосом, здесь же все делается автоматически при помощи этого датчика. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути это резистор (термистор) сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» – 2795Ом, «0гр.» – 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия – 28680 Ом.

Нужно отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателя.

Конструктивно датчик очень надежен, там по сути ломать то нечему. Основные проблемы могут быть связаны:

Нарушение контакта внутри датчика, происходит от ОЧЕНЬ долгой эксплуатации

Нарушение изоляции или обрыв проводки до него

Если выходит из строя:

Включение вентилятора на холодном двигателе

Не включение на горячем (предельные температуры)

Трудность пуска горячего мотора

Повышенный расход бензина

Цена самого около 150-200 рублей + замена. Меняется достаточно быстро

ДД (Датчик Детонации)

Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьем цилиндрами. НА данный момент есть два варианта:

Детонации-резонансный (похож на бочонок).

Широкополосный (похож на таблетку)

Они не взаимозаменяемые, ставить вместо другого — НЕЛЬЗЯ, ибо работают немного по другим алгоритмам.

Конструктивно очень надежен (опять же там ломаться особо нечему). Принцип работы такой – (можно сравнить с пьезозажигалкой для плиты), чем больше идут колебания мотора (удары), тем больше он повышает напряжение. Таким образом, отслеживаются детонационные стуки. ЭБУ считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация – устанавливается более позднее зажигание.

ПРОБЛЕМЫ: Если выходит из строя — мотор не развивает мощность (тупит), не ровная работа, а также повышается расход топлива.

Цена около 250 – 400р + установка.

ДК (Датчик Кислорода) – лямбда — зонт

Устанавливается либо рядом с катализатором, либо на выпускной трубе глушителя. В некоторых иномарках бывает две штуки (до катализатора и после). Основная задача определение остатков кислорода в выхлопе. Если обнаружен – бедная топливная смесь, если не обнаружен – богатая. Показания как обычно поступают в ЭБУ и используются для корректировки подачи топлива.

Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и он может выходить из строя. Если сломался – увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость от 1000 до 2500

ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала)

Нужно отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Формирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, который крепится на коленчатом валу. Очень выносливый и очень простой элемент. Устанавливается на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой тонкого провода. Призван определить – цилиндр, время подачи топлива, и время подачи искры.

ПОЛОМКА: Если выходит из строя, то мотор перестает работать! Бывает и такое – ограничение оборотов двигателя в районе 3000 – 5000.

Стоимость – 400 – 600 рублей

ДС (Датчик скорости)

Формирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Установлен на коробке передач, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Нужен для выработки оптимального режима работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, однако зачастую окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ездовых характеристик, ЭБУ просто не может понять стоит ли машина или движется и на какой скорости.

НЕИCПРАВНОСТИ: Пониженный холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, немного тупит мотор. На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет не возможно.

Цена в районе 200 – 300 рублей

ДФ (Датчик Фаз) или ДПРВ (Датчик Положения Распределительного Вала)

Определяет угловое положение распределительного вала. Для восьмиклапанных моторов он закреплен в торце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.

Примерно до 2005 года на 8-клапанные моторы он не устанавливался, что это означает – впрыск топлива во впускной коллектор будет производиться в попарно-параллельном режиме. То есть открывается сразу две форсунки.

На силовые агрегаты в которые устанавливается, характерен — фазированный впрыск, то есть открывается только одна форсунка инжектора в который должен идти впрыск топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ: Если выходит из строя, то автомобиль автоматически переходит в попарно-параллельный режим, что приводит к перерасходу в 10-15% топлива.

Стоит около 250 – 400 рублей

Как видите основных датчиков в системе около восьми штук, еще раз хочу напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть намного больше. Эти же находятся в любом простом моторе, который устанавливается на сотни простых машин.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР