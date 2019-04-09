Мне часто задают вопросы на канал, почту, и на сайте в комментариях – «как определить, что стучит в двигателе»? Многие даже куски видео скидывают в социальных сетях. НО зачастую определить не удается, потому как снимают издалека, в салоне – расслышать нереально! ДА и диагностировать что-то по вашим материалам, дело не благодарное. Зачастую мастер на СТО не сразу поймет, откуда звук, а тут видеоролик. Нет, конечно есть такие случаи, когда стук очевиден, однако зачастую не все так просто. В этом материале я вам расскажу пару простых способов (один из них старый «дедовский») которые вам помогут определить, в какую часть мотора нужно смотреть. Как обычно будет подробная статья + видео …

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Стуки в силовом агрегате слышны практически со всех сторон. Если у вас что-то неисправно и гремит, то скрыть это не получится. Не бывает так — что справа слышно, а слева нет. Ведь двигатель металлический, а металл очень хорошо проводит звук.

Что такое стетоскоп для двигателя?

Если мастер на СТО, не может на слух (около мотора) определить, откуда идет стук. ОН подключает специализированное оборудование, которое называется СТЕТОСКОП, но именно для двигателя! Потому как в любой аптеке вы можете встретить медицинский стетоскоп (наверное, все их видели у врачей на шеи), так вот автомобильный работает также, одной стороной его вставляют в уши. НА другой стороне, на конце он имеет металлическую иглу, которая прижимается к блоку двигателя и улавливает металлические удары в блок или головку блока.

Стоит отметить, что иногда может стучать не сам мотор, а например навесное оборудование, форсунки, генератор, натяжные ролики, да даже металлическая защита

В итоге вы с точностью до сантиметра сможете определить, где и что шумит.

Стетоскопы для применения в авто, продаются на АЛИЭКСПРЕСС, причем стоят не так дорого примерно 300 – 500 рублей. Можно купить самому и определять, что говорится своими руками (а точнее ушами).

НО что делать, если ждать заказ не хочется (все же посылки идут долго), да и лишние деньги тратить тоже. Есть методы проще.

Обычная палка

Когда не было всяких новомодных аппаратов, машины то тоже были, и наши с вами деды и отцы слушали мотор обычной палкой. Как бы это банально не звучало.

Прекрасно подойдет деревянная ножка от стула, часть черенка от швабры, «досочки» от детских кроваток и т.д.

В общем, любая жесткая древесина, которая не имеет сердцевины и она не мокрая. Проверить подходит или нет, можно при помощи любого металлического предмета, постучите по «деревяшке» она должна как бы звенеть (подробно будет в видео).

Суть тут в чем, так как стуки в двигателе (ДВС) проходят во все стороны, то прислонив одной стороной «деревяшку» в силовому агрегату, а другой прислонить к уху, можно понять, откуда идет звук.

Если стуки сильные, то перепутать будет крайне сложно.

Однако тут есть небольшая проблема, раньше все ДВС были почти цельнометаллические, то есть и клапанная крышка, система подачи топлива и т.д. НО сейчас здесь куча пластика, и например чтобы услышать, как стрекочет форсунка, «деревяшка» уже не подойдет! Вы просто банально ее сильно не прижмете к пластику (можно сломать). Однако есть еще один рабочий способ

Микрофон от телефона

Есть как отдельные микрофоны для телефонов, например для съемок видео (которые использую я). Но можно взять и стандартный, например от гарнитуры, которая идет в комплектации с любым современным телефоном (это такое утолщение на проводе, куда вы говорите при звонках, там есть микрофон)

Принцип также прост. Вместо палки, мы прижимает микрофон к той части, которая нас интересует, и снимаем видео. Важно! Чтобы поверхность микрофона прилегала плотно, чтобы вся вибрация проходила в него.

В сложные места — микрофон можно примотать на палку или проволоку, и дотянуться, скажем до блока или поддона.

Затем вы просто смотрите то что отсняли, и анализируете, что у вас может стучать.

Причем можете прослушать и форсунки, и генератор, и цепь. Лично я так слушал много раз, и зачастую это работает.

Для тех, кто ничего не понял, посмотрите видео версию материала.

Как видите все очень просто, конечно полноценный осмотр на СТО это вам не заменит, однако понять в какой стороне сильный стук можно, а соответственно понять куда нужно лезть в головку, в блок, поддон навесное и т.д.

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