Несколько лет назад, у меня уже была статья — как почистить свечи зажигания, в ней я подробно рассказал о химическом методе чистки. Однако многие из нас по старинке прибегают к наждачной бумаге (в народе – «шкурке»), металлической щетке и даже напильнику или надфилю! Лично сам видел на стоянке, когда парень таким методом пытался убрать нагар с иридиевых свечек (просто офигеть) — это крайне не правильно. Поэтому и решил написать статью про правильную очистку, как обычно видео версия в конце статьи …

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Вначале я хочу сказать — наждачная бумага (и прочее физическое воздействие), практически всегда ведет к быстрому выходу из строя иридиевых свечей зажигания. Поэтому так чистить нельзя. Но прежде чем начнем, предлагаю подумать, а почему образуется различный тип нагара.

Нагар норма или неисправность?

Все легко и просто, если ваш силовой агрегат находится в порядке, тогда никакого нагара быть не должно! Конечно, свечу будут слегка черные, но это нормально, на исправном моторе практически всегда центральный изолятор будет чистый.

А вот если зарос или черным маслянистым нагаром, черными хлопьями, красным налетом и т.д. Это не нормально, это может говорить о неисправности:

Системы питания

Системы зажигания

Топливо (возможно залили низкого качества или с металлизированными присадками, от этого будет налет красного цвета)

Возможно, пропускают сальники клапанов или маслосъемные кольца

Банально износ свечей (их электродов, нужно заменить)

Даже если вы зальете неправильный бензин, с металлизированными присадками (появится красный налет). ТО есть смените заправку в будущем, свечи сами очистятся, в камере сгорания за несколько сотен километров.

Типы свечей

Намного напомню, сейчас всего два основных типа свечей зажигания: это обычные никелевые и усовершенствованные иридиевые. Я сейчас не буду говорить про двух, трех электродные варианты, все же у них центральный электрод в основном из никеля.

Отличаются два основных типа кардинально:

Никелевые – имеют центральный и боковой электроды из никелевого сплава с другими металлами, может также применяться, сталь и т.д. Здесь нет драгоценных металлов, центральный электрод выполнен в виде цилиндра.

Иридиевые – здесь также есть центральный и боковой электроды. Основа у них также сделана из обычных металлов, однако есть напыление сверху в несколько микрон из иридия, платины и других драгоценных вариантов. Делается это для того, чтобы центральная часть, которая заточена как игла, не сгорала от высоких температур.

Стоит отметить чистка у этих двух основных типов, будет сильно различаться.

Никелевый вариант

Можно ли его чистить наждачной бумагой? В принципе да, почему же нет. Просто нужно правильно это делать. Не нужно до одурения тереть центральный и боковой электрод, пару раз провели («нулевочкой» и все).

Однако, зачастую чистка проходит немного по-другому. Водят «наждачкой» так, что стачивают и центральный и боковой электроды.

Это опасно тем, что зазор растет, скажем был — 1 мм, а стало — 1,2 мм. Увеличение вы не почувствуете на глаз, а для катушек зажигания это будет уже ощутимо. В итоге искра будет не такой концентрированной, двигатель будет работать хуже.

Также при чистке появляется много крошки, которая может попасть в отверстие между центральным электродом и боковым (кругом), если не продуть, то вся эта металлическая стружка, песок попадут в цилиндры двигателя.

Не стоит нарушать и геометрию электродов, не стоит их скашивать (точить под углом). Все это чревато неправильной работой силовой установки.

Иридиевый вариант

Механическая чистка, на этих вариантах, вообще не должна производиться. ТО есть слышим «ИРИДИЙ – ПЛАТИНА», забываем о «наждачке», надфилях, металлических щетках и т.д.

Объясню почему: как я писал сверху, внутри у таких свечей находится обычный металл, и как правило центральный электрод тонкий (можно сказать заточенная игла). Однако сверху и «центральный» и «боковой» покрыты несколькими микронами благородного металла, чтобы улучшить характеристики и увеличить срок службы.

НО если вы трете «наждачкой», тогда этот слой вы убираете, в итоге такая свеча очень быстро сгорит – выйдет из строя.

Поэтому никаких физических воздействий, только химические

Чистка СИЛИТОМ, ДИМЕКСИДОМ

Есть очень простые способы чистки свечей, удаляется практически любой нагар, легкий или сильный все равно.

Можно использовать различные методы. Сам лично проверял СИЛИТ, это средство для очистки плит и духовок от накипи, различного типа нагара и т.д.

Но в последнее время набирает популярность ДИМЕКСИДА, это аптечное средство для очистки кожи, но как показывает практика, разъедает много чего.

Принцип очень прост, берем пластиковый стаканчик, наливает туда грамм 50 средства, опускаем свечи на пару часов и ждем.

Затем берем обычную зубную щетку и чистим. После промываем обычной водой, сушим и все готово. ЭТО ИМЕННО ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ, он самый правильный и практически безболезненный.

Кстати, некоторые мои читатели (и зрители), писали, что чистить можно ластиком, он также эффективно удаляет налет.

Все эти описанные методы очистки, более правильные, нежели механические.

Сейчас видео версия смотрим.

На этом заканчиваю материал, думаю было полезно. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР