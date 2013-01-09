Сейчас средний интервал замены масла примерно 10 – 15 000 километров. А в других странах Европы, зачастую этот интервал может быть увеличен АЖ ДО 20 – 25000! И все мы с вами привыкли менять именно по этим рамкам, то есть через определенный километраж. НО правильно ли это? И почему на некоторых современных машинах силовые агрегаты уже не ходят долго? Скажем — вырабатывают свой гарантийный срок и дальше загибаются. Основная причина здесь кроется в масле, пробеге и пробках больших городов. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Конечно, если вы привыкли покупать новые авто, откатывать гарантийные 150 000 (проходить ТО через 15 000), а дальше сдавать машину в трейд-ин, то этот материал не для вас. Все же эта статья для того, кто хочет чтобы его двигатель работал достаточно долго, иногда даже больше заявленного срока производителем.

Маркетинговая составляющая

У новых авто, замену масла нам диктует производитель, да и этот процесс чудесным образом совпадает с очередным ТО. То есть мы уже как-то привыкаем отдавать кучу денег приезжая к дилеру через 15000 нам что-то подкрутят что-то посмотрят, вот вам и 6000 – 10000 рублей! ДОРОГО, да конечно ДОРОГО! Поэтому сейчас водители смотрят на межсервисный интервал и чем он больше, считается что лучше. Про Европу я уже сказал — что там не редко бывает и по 20 – 25000 километров, потому как цены на работы у них еще выше.

НО ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? Конечно же — НЕТ. Причем сейчас многие автовладельцы живут в больших городах с кучей пробок и молотящими двигателями в них, также стоит прибавить автозапуски с утра или выставленные на таймер (включаются по времени или по температуре окружающего воздуха).

И вот тут нужно понимать, что замена должна происходить не по километражу, А ПО МОТОЧАСАМ! И поверьте — это намного сокращает интервал замены по километрам, примерно в два раза (но про это чуть позже).

Что такое моточасы?

Это определенный интервал времени, в данном случае один час в течение которого работал ваш силовой агрегат (мотор) – отсюда «МОТО» — «ЧАС». Вроде все очень просто, можно легко рассчитать обороты коленчатого вала за это время.

Так например на холостом ходу обороты у нас 900 – 1000 в минуту, умножаем на 60 получаем – 54000 – 60000 в час вращается коленвал.

НА более высоких скоростях скажем трасса и 4000 об/мин., 60 Х 4000 – 240000 и так далее.

Точную информацию по тому сколько оборотов совершил вал никто не считает, это особо не совсем нужно, просто есть средняя составляющая, она то и называется МОТОЧАС, сюда входят как городские поездки с пробками и долгим стоянием, а также трассовые ускорения.

Понятно что вал вращается идет износ стенок, вкладышей, подшипников и т.д. НО если залита хорошая смазка, скажем продвинутая синтетика, она может нивелировать на какое-то время этот износ, сделав его минимальным.

Масло и его ресурс

А вот теперь самое интересное – ВАМ никто не скажет у дилера, что определенные смазки нужно менять через определенное количество часов, даже если пробег у вас маленький, даже очень маленький.

ПОЧЕМУ? Да потому что теряются защитные свойства, то есть будет идти достаточно большой износ двигателя

Сейчас условно существует всего три типа:

Это минералка. Кстати сейчас у нас в стране почти исчезла, ее стоит заменить максимум через 150 моточасов (МЧ). Она через такой пробег начинает еще и подгорать забивая ваш силовой агрегат

Полусинтетика. Стоит поменять ее через 250МЧ

Синтетика. Вот тут самый большой разбег, бывают дешевые варианты (API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98) – замена 250МЧ. Есть более продвинутые (улучшенные кряковые) составы (API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01) – здесь замена 300МЧ. Лучшие очищенные составы (ПАО допуски, Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01) – 350МЧ. Таким образом, в этом классе смазок разбег от 250 до 350 моточасов. Есть еще одни, но они очень дорогие это ЭСТЕРЫ, ценник выше обычной синтетики в 3 — 4 раза, ее просто не выгодно лить.

Превышать эти пороги не рекомендуется. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ – свойства смазывающих составов заканчиваются, и если вы превысите часы, это будет ПРЯМОЙ износ двигателя. Очень долго он не проработает, дай бог гарантийный срок.

Как рассчитать моточасы?

Кстати на многих дорогих немецких иномарках (например Mercedes, BMW и другие), есть специальный счетчик, который их считает. И затем он вам просто светит — что нужно ехать на замену масла, после он обнуляется и вы катаетесь до следующего ТО. То есть здесь, как бы нет точного интервала, КАК Я СЧИТАЮ ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО.

НА немецких машинах зачастую стоят турбины, масло изнашивается еще быстрее потому как проходит через некоторые узлы турбонагнетателя, отводя от него тепло и смазывая, именно по этому, здесь МОТОЧАСЫ будут уменьшены! Даже «топовую» синтетику зачастую рекомендуют менять через 300МЧ

Способ первый

Однако на других современных автомобилях таких счетчиков нет! Но есть расчет средней скорости. И вот здесь включая логику можно вывести интервал.

Делается очень легко и просто, можно даже составить небольшую формулу.

P=S*M (где P – пробег, S – средняя скорость автомобиля с бортового компьютера, M — моточасы).

В идеале после замены масла, нам нужно обнулить счетчик средней скорости и проехать хотя бы 2000 км., на малых пробегах это просто будет не актуально. Тогда у вас накопится достаточно данных, чтобы все посчитать.

НА моем автомобиле это 29,5км/ч, лью я синтетический состав рассчитанный на 350МЧ. Таким образом 350*29,5=10325км. Вот вам реальный срок замены, НО НИКАК НЕ 15000км.

Конечно если у вас основная работа за городом, мотаетесь по межгороду, то и средняя скорость у вас будет выше. Например, у моего друга она 50 км/ч, льет также синтетику. Вот вам и 300*50км/ч = 15000км.

Однако жители больших мегаполисов, таких как Москва или Питер, где в пробках вы можете стоять по несколько часов, этот показатель может быть всего 18 – 20 км/ч, тогда 300*18=5400км.

Способ второй

Еще один вариант замены, это по расходу топлива. В идеальном случае в смешанном цикле мой авто будет потреблять 8л на 100км. Если подсчитать, сколько он потратит на 15000 – 1200 литров, именно тогда я должен заменить масло! 1200 – запоминаем эту цифру.

Однако с зимними прогревами, в пробках расход гораздо больше, он у меня 10,6л. В итоге за 15000, расход получается – 1590л, что на 390л больше!!! Если вывести формулу и подсчитать сколько нужно пробега до достижения 1200л, то примерно получается 11320км.

Опять же далеко от 15000км!

Как я считаю, менять по моточасам правильно! И с ростом числа автомобилей в городах, а соответственно пробок, мы к этому придем. ЕСЛИ ПОЗВОЛЯТ МАРКЕТОЛОГИ.

Сейчас смотрим видео версию статьи.

На этом заканчиваю, читайте наш сайт, подписывайтесь на наш канал. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.