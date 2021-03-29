Часто рвется ремень ГРМ — Почему? Подробно + видео

Как мы все с вами знаем, у ремня ГРМ есть определенный ресурс. Обычно это интервал в 120 – 150 000 км, такой его указывают в заводских мануалах к автомобилю. НО бываю случаи, когда вы поменяли ременную передачу ГРМ, вместе с роликами, но уже через 7000 – 10000 км она опять вышла из строя (порвалась). Меняем еще раз — опять рвется. Замены частые, проблема не уходит, да еще есть вариант погнуть клапана, а тут вообще можно «попасть». В общем, что делать, в чем может быть причина. Как обычно текстовая версия + видео в конце …

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Вначале мне хочется отметить, что на различных автомобилях ремень может ходить по-разному. Например, на многих иномарках пробеги могут доходить до 150 – 200 000 км. А на наших ВАЗ, может быть и 50 и 70 000 км. Причина тут может быть в самой системе ГРМ, многие иномарки имеют так называемую разгруженную систему – то есть два распредвала и сам шкив коленвала (ну возможно еще натяжной ролик). А вот на других авто, есть еще и помпа (которую нужно крутить), априори такая конструкция менее надежная.

НО опять же если система разрушается через 5000 – 7000 км это мягко сказать не нормально

Ошибка первая — KIT – комплект

Сейчас не покупают просто один ремень ГРМ, его берут сразу в сборе, комплектом. Обычно туда плюсом входит два ролика (натяжной и направляющий), это как раз и называется KIT – в переводе комплект.

НО если брать, скажем 126 мотор (ПРИОРЫ, КАЛИНЫ, ГРАНТЫ и т.д.), это мягко сказать не совсем правильная замена. Ведь если вы замените только ролики и ременную передачу у вас останется еще старая помпа. А если вы на ней откатали 120 000 км, ее легко и просто может заклинить, да и через такой огромный пробег она уже работает мягко сказать не совсем правильно

Так что если в комплекте нет помпы, а она у вас проходит через систему ГРМ, обязательно докупаем.

Ведь именно из-за нее, часто рвется и разрушается вся система

Берем проверенных производителей

Чем лучше качество детали, тем дольше она проработает – это своего рода аксиома. Поэтому брать только нормальных производителей, как сам ремень, так и все остальное, ролики, помпу и шкивы, если понадобиться (про это чуть ниже).

Такой совет – съездите к официальному дилеру и купите все у него. Зачем? Да просто вам нужно детали, которые устанавливаются на конвейере, так у вас будет шанс — что проработают ресурс заявленный производителем.

Или ищите именитые бренды, покупайте в проверенных местах (чтобы не нарваться на подделку). Если вы берете мягко сказать сомнительного качества, то ждать что он проработает годами не стоит

Неправильная натяжка

Далее пойдут технические советы, ремень ГРМ часто может рвать из-за неправильной натяжки. Опять же взять 126 мотор, у него есть натяжной ролик, он должен быть затянут в определенной позиции. У него есть две метки, которые нужно совместить.

Многие перетягивают, другие не затягивают до конца. Все это приводит к неправильной работе, банально будет рваться или слетать. Так что метки были придуманы не зря. А вообще читайте инструкции пользователя перед заменой.

Зубчатый ШКИВ

Есть еще одна распространенная ошибка. Чтобы выставить правильно метки распределительных валов, многие пытаются стопорить зубчатые шкивы. Вроде бы ничего страшного в этом нет. НО! Если вы будете стопорить какими-то металлическими предметами, они могут повредить зубья.

Появятся небольшие задиры, или повреждения. Которые, при работе могут буквально съесть ремень за считанные тысячи километров

Износ ШКИВА коленвала

Как становится понятно, одевается он на коленчатый вал (коленвал) и далее вращает два больших распределительных шкива.

Так вот из-за того что он вращается с очень большими оборотами, он реально может изнашиваться. Если верить технической литературе, через 120 000 километров износ 0,15 мм в диаметре.

Из-за этого он начнет закусывать зубья ремня, что приведет к быстрому износу, буквально через 10 000 км

Что делать? Да просто заменить его при замене всей системы ГРМ. Что делают крайне редко, потому как демонтировать, банально снять его достаточно проблематично. А ведь в нем зачастую есть причина частого обрыва ременной передачи

Масло на ремне

НУ и последнее, это попадание масла на ремень ГРМ. Так как резина не маслостойкая, он достаточно быстро выйдет из строя. Кстати нежелательно и попадание антифриза или ТОСОЛА, когда начинает течь помпа.

Следите за прокладками, вовремя удаляйте течи, не давайте попасть на систему ГРМ.

Сейчас видео версия, смотрим

Многие могут написать, что часто можно менять из-за попадания грязи и камушков. Однако если правильно настроенная система — закрыта кожухом, то попадание в нее грязи уменьшается в разы. И скорее всего это не будет частой причиной, почему рвется ремень ГРМ. На этом заканчиваю, думаю, я вам помог. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР