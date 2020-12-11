АВТОЗАПУСК или ВЕБАСТО (предпусковой подогреватель): подробно + видео версия

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Друзья всем доброго дня. А вы не задумывались, почему на одних машинах стоит только сигнализация с автозапуском (и владельцу ее хватает). А на других стоит еще и предпусковой подогреватель, в народе получивший название ВЕБАСТО (хотя это наименование одного бренда кто их делает, есть куча других). WEBASTO, кстати, штука достаточно редкая, если верить статистике стоит одна примерно на 30 – 40 машин. Но почему? Ведь задумка неплохая, не запуская двигатель автомобиля, автоматически или с пульта прогревается полностью система охлаждения мотора. И вы приходите в горячий автомобиль? Давайте в этой статье подумаем, что же лучше АВТОЗАПУСК или ВЕБАСТО? И почему первое устройство стоит почти на каждом авто, а предпусковой подогреватель на немногих …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если о принципе работы сигнализации с автозапуском знают все, кстати, у меня есть подробная статья про плюсы и минусы (переходите и читайте). То вот как работает предпусковой подогреватель, знают немногие. Для начала восполним этот пробел.
Если сказать грубо, ВЕБАСТО это своего рода котел, который работает на топливной смеси, бензин или дизель + воздух (то есть открытое горение, но внутри камеры устройства) — разогревается охлаждающая жидкость автомобиля (ТОСОЛ или АНТИФРИЗ), после этого легкий пуск мотора и если нужно прогретый салон.
А теперь более детально:
Мы рассмотрели принцип работы жидкостной системы, однако есть устройства, которые просто греют воздух в салоне. Как видите все достаточно просто, а теперь подумаем над плюсами того или другого устройства
НАЧИНАЕМ С ЦЕНЫ
АВТОЗАПУСК – дешево (это сразу плюс), даже варианты с GSM и спутниковым модулем, и приложением в смартфоне можно найти за 15 – 30 000 рублей (это уже с установкой на авто)
ВЕБАСТО – ценник мягко сказать не малый, так например сам подогреватель для охлаждающей жидкости стоит около 50 – 55 000 рублей минимум (а мощные системы еще дороже), так вам нужно покупать специальный программируемый пульт, это еще – 10 – 13 000 рублей, если взять подогреватель салона еще 17500 рублей.
В итоге стандартный набор – около 70 000 рублей, с подогревом салона около 85 – 90 000 рублей. По цене проигрывает впустую, кстати, для многих именно этот минус является самым важным
УГОН И СТРАХОВКА
СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ – КАСКО будет дороже, ибо зачастую в автомобиль закладывается второй ключ, чтобы обмануть иммобилайзер (конечно сейчас есть системы без обманок), но страховщики все равно КАСКО увеличат (это минус). Также, если у вас заложен второй ключ, это просто рай для угонщика, это нужно понимать
WEBASTO – нет никаких накруток в КАСКО, также нет уязвимостей в угоне. Она просто работает по другому
КОМФОРТ
АВТОЗАПУСК – вышел из дома, запустил теплый авто и поехал. 10 – 20 минут хватает чтобы машина прогрела мотор до комфортных значений
ВЕБАСТО – аналогично. Здесь если можно так выразиться – паритет
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – минимальное, за 10 или 20 минут работы, в зависимости как вы настроите систему, потратите 150 или 300 мл топлива
ПРЕДПУСКОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ – чуть меньше, здесь насос берет топливо напрямую из бака, и как заверяют производители, за час расходуется от 300 до 500 мл, смотря какую мощность вы выбрали. ТО есть за 10 минут всего около 50 — 80 мл топлива. Скажем так паритет двух систем
АККУМУЛЯТОР
АВТОЗАПУСК – расходует при запуске, то потом подзаряжает его. Кстати печка, которая начинает работать с автомобилем, питается от генератора. Однако стоит оговориться, если на улице слишком холодно (скажем – 30 и ниже), то автозапуск может не запустить не прогретый автомобиль, из-за того что масло в системе реально густое и холодное, особенно если у вас батарея уже не первой свежести (банально не прокрутит мотор)
ВЕБАСТО – расходует постоянно, это минус. Питание идет на перекачку топлива, а также на систему зажигания топливной смеси. Еще момент — многие программируют вентилятор печки салона, а вот он расходует ОЧЕНЬ много энергии. Скажем так — если у вас просто работает «нагреватель», то потребление плавает в районе 5 Ампер — час, это немного. НО вот если подключается еще и печка салона, тогда потребление может вырасти до 8 – 12 Ампер, а это уже серьезно.
В сильные морозы аккумулятор и так замерзает, теряя емкость, а тут с него еще и энергию «выпитывают». Банально через 10 – 15 минут работы (при дохлом АКБ) можно и не запуститься. Хотя при нормальной батареи пуск наоборот будет легче — ведь масло, антифриз и вообще мотор прогреты, поэтому на пуск уйдет гораздо меньшее энергии, чем на холодный.
РЕСУРС МОТОРА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК – здесь однозначно минус. Мало того что пускается холодный мотор, с густым маслом, что ресурсу плюсов не добавит. Так он еще «тарабанит» 10 или 20 минут, сокращая моточасы масла.
WEBASTO – плюс, мотор стоит, но прогревается. Далее горячий пуск, масло жидкое, смазывает так как нужно
БЕЗОПАСНОСТЬ
АВТОЗАПУСК – нет открытого горения (даже в своей камере), это однозначно плюс. При правильном подключении, работают штатные системы, опасность минимальна. Конечно, есть умельцы которые неправильно подключают такие сигнализации и машина начинает движение без водителя, но скорее исключение из правил.
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ – есть горение в камере, есть мизерная вероятность воспламенения. Конечно, справедливости ради компании заверяют, что ни одного случая воспламенения у них не было. НО есть куча не таких качественных предпусковых подогревателей — где есть пламя, там может быть и пожар. Поэтому здесь пусть небольшой, но минус.
ЭКОЛОГИЯ
АВТОЗАПУСК – машина «тарабанит» под окнами, идет процесс сгорания топлива, поэтому экология тут нарушается. Хотя у машины есть катализатор, который немного нивелирует вред выхлопа
ВЕБАСТО – кажется, что экология тут вообще не страдает, но здесь также идет процесс сгорания, причем продукты отводятся через свою специальную выхлопную систему (трубку). А там нет никаких катализаторов. Поэтому тут справедливо – паритет
ЛЕТО
СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОПУСКОМ – может работать еще на охлаждение салона, включая систему кондиционирования — это плюс
АВТОНОМНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ – отопительная система, она не может охлаждать салон
В моем сравнение побеждает именно «автозапуск», это чуть более универсальная система, чем «ВЕБАСТО». Когда рядовой потребитель слышит цены на предпусковой подогреватель – он сразу про него забывает! Все же удел этих систем районы с крайне низкими температурами, там в них есть смысл
ПОЛЕЗНАЯ ТАБЛИЦА
|
АВТОЗАПУСК
|
WEBASTO
|
ЦЕНА
|+
|—
|
УГОН и СТРАХОВКА
|—
|
+
|
КОМФОРТ
|+
|
+
|
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
|+
|
+
|
АККУМУЛЯТОР
|+
|
—
|
РЕСУРС ДВС
|—
|
+
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
|+
|
—
|
ЭКОЛОГИЯ
|—
|
—
|
ЛЕТО
|+
|
—
|БАЛЛЫ:
|6
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4
Сейчас видео версия, смотрим
Еще пару моментов: если у вас температуры, не падают ниже -25, то WEBASTO вам в принципе и не нужна, сейчас современные синтетические масла остаются текучими до -30, -35 градусов. Так что износ при АВТОПУСКЕ будет минимален
По опыту скажу, что практически все владельцы автомобилей с предпусковыми подогревателями, ставят еще сигнализацию с автоматическим пуском, на вопросы зачем. Говорят – 10 минут машину грею, ВЕБАСТО, потом 10 минут заряжаю аккумулятор, чтобы он окончательно не сдох. Правильно это или нет, решать вам
Жду от вас комментариев, у кого какие системы стоят и довольны ли вы ими. А у меня на этом все, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР
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