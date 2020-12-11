АВТОЗАПУСК или ВЕБАСТО (предпусковой подогреватель): подробно + видео версия

Друзья всем доброго дня. А вы не задумывались, почему на одних машинах стоит только сигнализация с автозапуском (и владельцу ее хватает). А на других стоит еще и предпусковой подогреватель, в народе получивший название ВЕБАСТО (хотя это наименование одного бренда кто их делает, есть куча других). WEBASTO, кстати, штука достаточно редкая, если верить статистике стоит одна примерно на 30 – 40 машин. Но почему? Ведь задумка неплохая, не запуская двигатель автомобиля, автоматически или с пульта прогревается полностью система охлаждения мотора. И вы приходите в горячий автомобиль? Давайте в этой статье подумаем, что же лучше АВТОЗАПУСК или ВЕБАСТО? И почему первое устройство стоит почти на каждом авто, а предпусковой подогреватель на немногих …

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Если о принципе работы сигнализации с автозапуском знают все, кстати, у меня есть подробная статья про плюсы и минусы (переходите и читайте). То вот как работает предпусковой подогреватель, знают немногие. Для начала восполним этот пробел.

Если сказать грубо, ВЕБАСТО это своего рода котел, который работает на топливной смеси, бензин или дизель + воздух (то есть открытое горение, но внутри камеры устройства) — разогревается охлаждающая жидкость автомобиля (ТОСОЛ или АНТИФРИЗ), после этого легкий пуск мотора и если нужно прогретый салон.

А теперь более детально:

По автоматически заданному алгоритму, либо вручную в машине, либо с пульта, либо с приложения в смартфоне запускаете предпусковой подогреватель (в нашем случае ВЕБАСТО)

Запускается насос подачи топлива из бака автомобиля (это может быть как дизель, так и бензин), далее топливо смешивается с воздухом для горения.

Эта топливная смесь поджигается специальным устройством (свеча накала или искровая свеча) в зависимости какой тип топлива у вас на авто. Причем здесь есть специальная система выхлопа, куда уходят продукты горения

Пламя нагревает специальный теплообменник, через который циркулирует охлаждающая жидкость автомобиля. ТО есть прогревается двигатель, радиаторы, в том числе и радиатор салона. Все это происходит без запуска мотора.

При достижении определенной температуры, уменьшается горение или вообще отключается (при остывании цикл повторяется)

Мы рассмотрели принцип работы жидкостной системы, однако есть устройства, которые просто греют воздух в салоне. Как видите все достаточно просто, а теперь подумаем над плюсами того или другого устройства

НАЧИНАЕМ С ЦЕНЫ

АВТОЗАПУСК – дешево (это сразу плюс), даже варианты с GSM и спутниковым модулем, и приложением в смартфоне можно найти за 15 – 30 000 рублей (это уже с установкой на авто)

ВЕБАСТО – ценник мягко сказать не малый, так например сам подогреватель для охлаждающей жидкости стоит около 50 – 55 000 рублей минимум (а мощные системы еще дороже), так вам нужно покупать специальный программируемый пульт, это еще – 10 – 13 000 рублей, если взять подогреватель салона еще 17500 рублей.

В итоге стандартный набор – около 70 000 рублей, с подогревом салона около 85 – 90 000 рублей. По цене проигрывает впустую, кстати, для многих именно этот минус является самым важным

УГОН И СТРАХОВКА

СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ – КАСКО будет дороже, ибо зачастую в автомобиль закладывается второй ключ, чтобы обмануть иммобилайзер (конечно сейчас есть системы без обманок), но страховщики все равно КАСКО увеличат (это минус). Также, если у вас заложен второй ключ, это просто рай для угонщика, это нужно понимать

WEBASTO – нет никаких накруток в КАСКО, также нет уязвимостей в угоне. Она просто работает по другому

КОМФОРТ

АВТОЗАПУСК – вышел из дома, запустил теплый авто и поехал. 10 – 20 минут хватает чтобы машина прогрела мотор до комфортных значений

ВЕБАСТО – аналогично. Здесь если можно так выразиться – паритет

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – минимальное, за 10 или 20 минут работы, в зависимости как вы настроите систему, потратите 150 или 300 мл топлива

ПРЕДПУСКОВОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ – чуть меньше, здесь насос берет топливо напрямую из бака, и как заверяют производители, за час расходуется от 300 до 500 мл, смотря какую мощность вы выбрали. ТО есть за 10 минут всего около 50 — 80 мл топлива. Скажем так паритет двух систем

АККУМУЛЯТОР

АВТОЗАПУСК – расходует при запуске, то потом подзаряжает его. Кстати печка, которая начинает работать с автомобилем, питается от генератора. Однако стоит оговориться, если на улице слишком холодно (скажем – 30 и ниже), то автозапуск может не запустить не прогретый автомобиль, из-за того что масло в системе реально густое и холодное, особенно если у вас батарея уже не первой свежести (банально не прокрутит мотор)

ВЕБАСТО – расходует постоянно, это минус. Питание идет на перекачку топлива, а также на систему зажигания топливной смеси. Еще момент — многие программируют вентилятор печки салона, а вот он расходует ОЧЕНЬ много энергии. Скажем так — если у вас просто работает «нагреватель», то потребление плавает в районе 5 Ампер — час, это немного. НО вот если подключается еще и печка салона, тогда потребление может вырасти до 8 – 12 Ампер, а это уже серьезно.

В сильные морозы аккумулятор и так замерзает, теряя емкость, а тут с него еще и энергию «выпитывают». Банально через 10 – 15 минут работы (при дохлом АКБ) можно и не запуститься. Хотя при нормальной батареи пуск наоборот будет легче — ведь масло, антифриз и вообще мотор прогреты, поэтому на пуск уйдет гораздо меньшее энергии, чем на холодный.

РЕСУРС МОТОРА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК – здесь однозначно минус. Мало того что пускается холодный мотор, с густым маслом, что ресурсу плюсов не добавит. Так он еще «тарабанит» 10 или 20 минут, сокращая моточасы масла.

WEBASTO – плюс, мотор стоит, но прогревается. Далее горячий пуск, масло жидкое, смазывает так как нужно

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОЗАПУСК – нет открытого горения (даже в своей камере), это однозначно плюс. При правильном подключении, работают штатные системы, опасность минимальна. Конечно, есть умельцы которые неправильно подключают такие сигнализации и машина начинает движение без водителя, но скорее исключение из правил.

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ – есть горение в камере, есть мизерная вероятность воспламенения. Конечно, справедливости ради компании заверяют, что ни одного случая воспламенения у них не было. НО есть куча не таких качественных предпусковых подогревателей — где есть пламя, там может быть и пожар. Поэтому здесь пусть небольшой, но минус.

ЭКОЛОГИЯ

АВТОЗАПУСК – машина «тарабанит» под окнами, идет процесс сгорания топлива, поэтому экология тут нарушается. Хотя у машины есть катализатор, который немного нивелирует вред выхлопа

ВЕБАСТО – кажется, что экология тут вообще не страдает, но здесь также идет процесс сгорания, причем продукты отводятся через свою специальную выхлопную систему (трубку). А там нет никаких катализаторов. Поэтому тут справедливо – паритет

ЛЕТО

СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОПУСКОМ – может работать еще на охлаждение салона, включая систему кондиционирования — это плюс

АВТОНОМНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ – отопительная система, она не может охлаждать салон

В моем сравнение побеждает именно «автозапуск», это чуть более универсальная система, чем «ВЕБАСТО». Когда рядовой потребитель слышит цены на предпусковой подогреватель – он сразу про него забывает! Все же удел этих систем районы с крайне низкими температурами, там в них есть смысл

ПОЛЕЗНАЯ ТАБЛИЦА

АВТОЗАПУСК WEBASTO ЦЕНА + — УГОН и СТРАХОВКА — + КОМФОРТ + + ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА + + АККУМУЛЯТОР + — РЕСУРС ДВС — + БЕЗОПАСНОСТЬ + — ЭКОЛОГИЯ — — ЛЕТО + — БАЛЛЫ: 6 4

Сейчас видео версия, смотрим

Еще пару моментов: если у вас температуры, не падают ниже -25, то WEBASTO вам в принципе и не нужна, сейчас современные синтетические масла остаются текучими до -30, -35 градусов. Так что износ при АВТОПУСКЕ будет минимален

По опыту скажу, что практически все владельцы автомобилей с предпусковыми подогревателями, ставят еще сигнализацию с автоматическим пуском, на вопросы зачем. Говорят – 10 минут машину грею, ВЕБАСТО, потом 10 минут заряжаю аккумулятор, чтобы он окончательно не сдох. Правильно это или нет, решать вам

Жду от вас комментариев, у кого какие системы стоят и довольны ли вы ими. А у меня на этом все, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР